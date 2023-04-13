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Uzmanlar Olacakları Yorumladı! Ethereum (ETH) Neden Yükseliyor? Shapella ve Sonrası!

Shapella önümüzdeki dönemde ETH fiyatı üzerinde nasıl sonuçlar doğuracak. Uzmanların görüşleri neler?
23:25
13 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Günün ilk dakikalarında heyecanla beklenen Shapella yükseltmesi gerçekleşti ve bunu son dakika olarak duyurduk. Ethereum için Merge sonrası en büyük güncelleme gerçekleşti ve altcoin kralı bugün beklendiği üzre 2.000 doları aştı. Peki uzmanlar bundan sonrası için neler düşünüyor? Shapella sonrasında yatırımcıların hayatında neler değişecek?

Shapella Yükseltmesi

Güncellemenin detaylarına bugün erken saatlerde değindik artık Beacon ağındaki stakerların kilitli ETH varlıkları çekilebilir durumda. Ancak bu çekimler belli süreye yayılacak. Dune Analytics’in verilerine göre, tüm ETH arzının %15’inden fazlası stake edilmiş durumda ve bu miktar 33,73 milyar dolar değerinde. Girişim firması Mechanism Capital’in küçük ortağı Brian Fakhoury son gelişmeye dair şunları söyledi;

“Kısa vadede ne olacağına dair bir şey söylemek güç ancak stake edilen ETH miktarında önemli değişiklikler göreceğiz. DeFi ve Ethereum ağının kendisi için düşüş ya da yükseliş yönünde sonuçlar görebiliriz. Uzun vadede, Şangay yükseltmesi ETH getirisini gerçek bir serbest piyasaya getiriyor, ki bunun gerçek büyüme için bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Para çekme kuyruğu ortadan kalktıkça, likit stake protokolleri daha eşit koşullarda rekabet edebilecek, çünkü daha kötü fırsatlardan daha iyi fırsatlara doğru çıkışlar piyasa katılımcıları tarafından harekete geçirilebilecek.”

ETH Fiyatı Düşecek Mi?

Glassnode‘un son raporuna göre en az 300 milyon dolar değerinde satış baskısı bekleniyor. JPMorgan gibi Wall Street devleri, bu hafta büyük miktarda stake ödülünün kullanıma sunulması nedeniyle yükseltmeden kaynaklanan dalgalanma olabileceğini söylüyor. Swisstronik’in CEO’su ve kurucu ortağı Constantin Guggi son hamlenin fiyata etkisine dair şunları söyledi;

“Stake edilen tokenlerin kilidinin açılması önemli ve piyasada geçici dalgalanmalara neden olabilir. Düzenleyici yönü de dahil olmak üzere sektörün sürekli değişen doğası nedeniyle, bazı doğrulayıcılar kilitlenme döneminde yasal ve mali zorluklar yaşadı. Artık tokenlarına erişim sağladıklarına göre, onları satmak isteyebilirler.”

Kripto borsası MaskEX’in başkan yardımcısı Ben Caselin şunları söyledi;

“Shapella Ethereum projesi için faydalıdır ve bir yükseliş olayı olarak görülmelidir. Genel olarak, Ethereum başka bir yükseltmeden geçtiğinde sıklıkla olduğu gibi, etkinlik etrafında bir miktar dalgalanma bekleyebiliriz, çünkü çoğunlukla kripto piyasaları hala esas olarak duyarlılık odaklıdır.”

Caselin’e göre bu yükseltme aynı zamanda Ethereum’un iş kanıtı mekanizmasından hisse kanıtı mekanizmasına geçişi de tamamlıyor ve bu da ağın enerji kullanımını %99,9 oranında azaltıyor ki bu süreç geçen yıl Merge yükseltmesiyle başlamıştı.

“Bununla birlikte, makro koşullar bu aşamada daha önemlidir ve Ethereum ağındaki değişiklikleri yatırımcıların risk iştahlarını belirledikleri daha geniş ekonomik bağlamdan izole edemeyiz”.

Anchorage Digital’in kurucu ortağı ve başkanı Diogo Mónica ise şunları söyledi;

“Yükseltmeden sonra ETH’lerini stake etmekle ilgilenen daha fazla kurum görmeyi bekliyoruz, çünkü artık ETH’lerini geri alma yeteneği ile likiditeye erişimleri var. Shapella, hem kripto yerlilerinden hem de geleneksel oyunculardan ETH stake etmeye daha geniş kurumsal katılımın yolunu açıyor ki bu da ağın gelecekteki güvenliği ve istikrarı için çok önemli.”

Genel kanaat ciddi bir satış baskısı oluşmayacağı ve stake edilen ETH miktarının artacağı yönünde. Mevcut fiyat Ethereum’un potansiyeli göz önüne alındığında oldukça düşük kalıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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