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  •   Kripto Para Balina Hareketleri Raporu! GRT, LDO, LTC ve 2 Altcoin Dikkat Çekiyor!

Kripto Para Balina Hareketleri Raporu! GRT, LDO, LTC ve 2 Altcoin Dikkat Çekiyor!

Balinalar hangi altcoinlere ilgi gösteriyor? Yatırımcıların dikkat etmesi gereken 5 altcoin var.
00:30
14 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Bu piyasalardaki en deneyimli yatırımcılar genellikle balina statüsündedir ve blockchain size onları izleme imkanı verir. Bu harika çünkü balinalar organize biçimde bir yere yüzüyorsa orada daha büyük kazanç fırsatı olduğu varsayılır. Oluşturdukları hacim, piyasa tecrübeleri ve onları izleyenlerin oluşturacağı artçı dalgalar bu altcoinlerde daha büyük yükselişlere neden olabiliyor.

Kripto Para Balina Hareketleri

USDC’nin 10 Mart’taki kısa süreli düşüşünün ardından sektör genelinde yaşanan hızlı geri çekilmenin ardından, küresel kripto piyasası değeri Nisan ayında 1,2 trilyon doların üzerine çıktı. Balinaların yoğunlaşan faaliyetleri ralliyi daha da ileriye taşıyacak mı? Bunu zaman gösterecek ancak balina hareketleri dikkat çeken seviyelere ulaştı. On-chain veriler bir grup balinanın bazı altcoinlere ciddi anlamda ilgi gösterdiğini söylüyor.

Peki balinalar hangi altcoinlerde nasıl pozisyonlar aldı? 5 altcoin özelinde durum ilgi çekici. Detaylarıyla inceleyelim.

The Graph (GRT)

The Graph, DeFi ve daha geniş Web3 ekosistemindeki birçok uygulamaya güç veren bir blockchain veri indeksleme protokolüdür. En son 9 Mart’ta kaydedilen 0,11 dolarlık yerel dip seviye sırasında 1 milyon ila 10 milyon coin tutan balinalar yaklaşık 2 milyon dolar değerinde 13 milyon token ekledi. Fiyat bugün 0,15 dolardan alıcı buluyor ve balina ilgisinin fiyat üzerinde doğurduğu sonuç net biçimde görünüyor.

Lido DAO (LDO)

Ethereum ağ yükseltmesinin Mart ayında duyurulmasından kısa bir süre sonra, kripto balinaları LDO birikimlerini hızla artırmaya başladı. Zamanlama, büyük yatırımcıların ağ yükseltmesini takip edebilecek artan talepten kazanç umduğunu gösteriyor. Son haftalarda, LDO coin, milyon ila 10 milyon LDO tutan kripto balinalarından artan satın alma ivmesine tanık oldu. Son verileri balinaların 5 Mart ve 12 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 33 milyon token satın aldığını gösteriyor. Bu kabaca 80 milyon dolar değerindedir.

Eğer balinalar ellerindeki varlıkları tutmaya devam ederse LDO Coin için 3 dolar uçuk bir hedef olmayabilir.

Litecoin (LTC)

Halving unutuldu mu? LTC için birkaç ay sonra halving göreceğiz ve önceki 2 halving dönemi bize fiyatın 200 doları aşması gerektiğini söylüyor. 15 Şubat’ta Litecoin, Mayıs 2022’den bu yana ilk kez kısa süreliğine 100 doların üzerine çıktı. Ancak, LTC 11 Mart’a kadar hızla 70 doların altına gerilediği için ralli kısa sürdü. İlginç bir şekilde, bu dalgalanma 1 milyon ila 10 milyon LTC coin tutan kripto balinaları caydırmadı. Belki onlar da yaklaşan ödül yarılanmasının fiyatı artıracağını düşünüyordur?

Santiment’e göre bu balina grubu, LTC’nin 15 Şubat’ta yılın en yüksek seviyesi olan 102 dolara ulaşmasından haftalar önce alım yapmaya başladı. Balinalar 3 Şubat ile 12 Nisan arasında 2,37 milyon LTC biriktirdi.

Optimism (OP)

1 Mart ve 12 Nisan tarihleri arasında, cüzdan bakiyelerinde 1 milyon ila 10 milyon OP bulunan balinalar 256 milyon token ekledi. Yeni eklenen 256 milyon OP tokenı, 2,39 dolarla yaklaşık yarım milyar dolar değerinde. Heyecan verici çünkü OP Token hayatımıza gireli henüz 1 yıl olmadı ve bu hareket balinaların tokenin geleceğine dair iyimserliğini yansıtıyor.

Toncoin (TON)

TON balina sahipleri Mart ayı başında kâr elde ettikten sonra birikim moduna geri döndü. 20 Mart ve 13 Nisan tarihleri arasında, 100.000 ila 1 milyon TON bireysel bakiyeye sahip balinalar kümesi 44 milyon coin daha ekledi.

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