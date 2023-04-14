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Kıdemli Kripto Analisti: 60-70 Gün Sonra Bitcoin (BTC) Bunu Yapacak!

Tarih de verdi, Bitcoin fiyatı önümüzdeki 60-70 gün içinde herkesi şaşırtacak dedi.
00:50
14 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin tüm piyasayı domine ediyor ve fiyatının yükselmesi tüm altocoinlerin lehinedir. Popüler analist BTC için önemli bir tahminde bulundu. Yatırımcıları heyecanlandıran açıklama kral kripto para biriminin büyük bir kırılımın eşiğinde olduğunu söylüyor. Peki kıdemli analist hangi konuya dikkat çekti? İşte detaylar.

Bitcoin (BTC) Tahmini

InvestAnswers’ın sunucusu yeni piyasa yorumunu yüz binlerce yatırımcıyla paylaştı. Analistin değerlendirmesi eski adı Arcane Research olan kripto araştırma şirketi K33 Research’ten son üç Bitcoin döngüsünün tarihsel yörüngesini inceleyen bir grafik paylaşıyor. Kıdemli kripto analisti Bitcoin’in mevcut döngüsünün en çok 2017’deki zirve döngüsüne benzediğini söylüyor.

“Bence bu dönem en fazla 2017 döngüsünü andırıyor. Bu da tarih tekerrür ederse bizi 50.000 dolara götürebilecek büyük bir yükselişin ortasında olabileceğimiz anlamına geliyor. Unutmayın, sonra bir nefes alır, sonra bir ya da iki ay, üç/dört ay boyunca tekrar tepeden aşağı iner, sonra tekrar yukarı çıkar.”

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

Kripto yatırımcıları tarafından yakından takip edilen popüler isim ayrıca 2018 ve 2022’deki döngü diplerinden itibaren geçen gün sayısını inceleyen bir başka K33 grafiğini de inceliyor. Bitcoin geçmiş fiyat hareketlerini birçok kez tekrarlayan ve bugüne kadar 4 yıllık döngülere sadık kalan bir varlık. Eğer analist haklı çıkarsa yatırımcıların hızlı bir yükseliş görmesi muhtemel. Grafiğe dönecek olursak şunları söyledi;

“Grafiğe bakın. Bu döngü tekrarlanırsa bundan sonra neler olabileceğine bakın. Bu, önümüzdeki 60-70 günün, önümüzdeki 2-2,5 ayın şaşırtıcı olabileceği anlamına geliyor. Buradaki mesaj budur. Ve Bitcoin’e baktığımızda, grafiğe baktığımızda, herhangi bir düşüşe baktığımızda, birileri tarafından, bir yerlerde yutuluyor.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.000 doların üzerinde bulunuyor. Son gelen makro ekonomik veriler altın ve Bitcoin gibi varlıkların fiyatını yukarı çekti. Genel hissiyat artık risk piyasalarını destekler nitelikte. Bitcoin zorlu bir yılın ardından 2023 yılının ilk 4 ayında neredeyse %100 oranında arttı ve birçok altcoinin çok daha büyük kazançlar elde ettiğini gördük.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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