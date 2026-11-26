Bitcoin Core üzerinde çalışan bazı cüzdanlarda, takılan işlemlerin yeniden yayınlanma biçimi nedeniyle kullanıcı gizliliğini zayıflatabilecek bir açık tespit edildi. Bitcoin Core katkı sunucularından Ismail, düşük ücretli tek bir işlemin cüzdanı izleyen bilgisayarın IP adresiyle ilişkilendirilebildiğini ortaya koydu. Bu yöntemin maliyeti, Bitcoin fiyatı 60 bin dolar civarındayken yaklaşık 18 ila 34 sent arasında hesaplandı.

Açığın işleyişi

Bitcoin Core, ağdaki düğümlerin büyük bölümünü çalıştıran temel yazılım olarak biliniyor. Kendi bilgisayarında düğüm çalıştıran kullanıcılar hem blokzincirin bir kopyasını tutuyor hem de işlemleri ağdaki diğer düğümlerle paylaşıyor. Bu düğümlerin her birinin bir IP adresi bulunuyor; bu bilgi internet bağlantısını, bulunduğu şehri ve bazı durumlarda daha dar bir konumu işaret edebiliyor.

Sorun, bir Bitcoin Core cüzdanına ait gelen ya da giden işlem 12 ila 36 saat boyunca onay almadığında ortaya çıkıyor. Yazılım, işlemin ağa yeniden duyurulmasını sağlayarak onay alma ihtimalini artırıyor. Çoğu işlem bu süre dolmadan onaylandığı için bu davranış normal koşullarda seyrek görülüyor.

Ismail, bir saldırganın bu süreci bilinçli olarak tetikleyebileceğini anlattı. Buna göre saldırgan, daha önce kullanılmış bir adrese ağın izin verdiği en düşük ücretle çok küçük bir ödeme gönderiyor. İşlemin onay alması zorlaştıkça, yaklaşık bir gün sonra bu işlemi yeniden duyuran tek düğüm, ilgili adresi izleyen cüzdanın bağlı olduğu düğüm olabiliyor. Böylece saldırgan, hangi düğümün yeniden yayın yaptığını gözleyerek cüzdanla internet bağlantısı arasında bağ kurabiliyor.

Ismail, standart Core yazılımıyla kurulan test ağında yöntemin 30 denemenin 30’unda doğru bilgisayarı saptadığını aktardı.

Etkilenen cüzdanlar ve riskin kapsamı

Tespit edilen risk yalnızca Bitcoin Core ile sınırlı görünmüyor. Core altyapısını kullanan Sparrow’un Core modu, Specter, Liana, JoinMarket ve Electrum Personal Server da etkilenebilecek yazılımlar arasında sıralandı. Tor üzerinden gizlenmeye çalışan ancak aynı anda normal internet bağlantıları da açık kalan düğümlerde, yeniden duyurunun tüm ağlara gitmesi nedeniyle gerçek IP adresinin sızma ihtimali de bulunuyor.

Bu noktada Bitcoin Core, Bitcoin ağının en yaygın kullanılan istemci yazılımlarından biri olduğu için bulgunun önemi artıyor. Açığın canlı Bitcoin ağında ne kadar etkili olduğu ise henüz ölçülmedi. Şu ana kadarki sonuçlar test ağıyla sınırlı kaldı.

Önerilen önlemler ve geliştirici görüşleri

Kullanıcılar isterlerse otomatik işlem yayını özelliğini kapatabiliyor. Bunun için kullanılan ayar, işlemlerin elle gönderilmesini gerektiriyor. Bu seçenek gizlilik açısından koruma sağlasa da kullanım kolaylığını azaltıyor.

Geliştiriciler tarafında ise PR #36482 numaralı kod değişikliği önerisi, yalnızca düğümün bellek havuzuna yeni eklenen işlemlerin yeniden gönderilmesini öngörüyor. Bellek havuzu, onay bekleyen işlemlerin tutulduğu geçici listeyi ifade ediyor.

Mini sözlük: Bellek havuzu, blokzincire henüz eklenmemiş ve madenciler tarafından onay bekleyen işlemlerin geçici olarak tutulduğu listedir.

Martin Zumsande, önerilen değişikliğin aktif saldırının maliyetini yalnızca sınırlı ölçüde artıracağını, gelen ödemelerin yeniden gönderilmesinin ise isteğe bağlı hale getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Söz konusu güncellemeler henüz yayımlanmadı. Zumsande’nin işaret ettiği isteğe bağlı çözümler de ayrı çekme talepleri olarak geliştirilmeyi sürdürüyor.