Solana, kasım ayının son günlerine yaklaşırken 2022’den bu yana görülmeyen bir tabloyla karşı karşıya kaldı. SOL, 26 Kasım itibarıyla kasım ayında yüzde 25,7 değer kaybetti. Bu görünüm korunursa varlık, 2026 içinde dokuzuncu kez aylık bazda eksi kapanış yapmış olacak. Aralık ayının da düşüşle tamamlanması halinde Solana, bir takvim yılı içinde 10 kayıp ayla kendi tarihinde yeni bir rekor görebilir.

Yılın genel tablosu ağır seyrediyor

Yüzdesel kayıp açısından Solana için en sert yıl 2022 olmuştu. SOL o yıl toplamda yüzde 94,15 geriledi. 2026’daki düşüş ise şu ana kadar yüzde 43,09 düzeyinde bulunuyor. Yine de aylık performansın yaygın biçimde zayıf kalması, bu yılı istatistiksel açıdan farklı bir noktaya taşıyabilir.

SOL, ocaktan temmuza kadar her ay değer kaybetti. Ağustosta yüzde 41,5 yükselen varlık, eylülde de yüzde 14,56 artış kaydetti. Ancak ekim ve kasımdaki geri çekilme, yaz aylarında oluşan bu kazanımların tamamını sildi.

Kasım ayını başa baş kapatabilmesi için SOL fiyatının 30 Kasım’a kadar yaklaşık yüzde 34,6 yükselmesi gerekiyor.

Bitcoin’e göre zayıf performans öne çıktı

Bitcoin’deki sert düşüş, Solana’daki zayıflığın yalnızca bir bölümünü açıklıyor. Bitcoin kasım ayında yaklaşık yüzde 21 gerilerken, ekim ayında yüzde 7,32 düşmüştü. Aynı dönemde SOL ekimde yüzde 19 kayıp verdi. Bu da Solana’nın, kasımdaki satış baskısı hızlanmadan önce de Bitcoin’in gerisinde kaldığını gösteriyor.

Fiyattaki baskıya ek olarak, ABD’de işlem gören spot Solana ETF’lerinde de talep zayıfladı. 25 Kasım’a kadar olan 30 işlem gününde bu fonlardan toplam 164 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. 6 Kasım’da yatırımcılar yaklaşık 24 milyon dolar çekerken, 25 Kasım’da SOL yaklaşık 70 dolar seviyesindeyken fonlara net giriş kaydedilmedi.

Fiyatın gerilemesine rağmen ETF yatırımcıları anlamlı ölçekte geri dönmedi ve 25 Kasım’da fonlarda net giriş sıfırda kaldı.

Ağ verileri yaz aylarında güçlenmişti

Fiyat baskısına karşın Solana ağındaki faaliyet, yaz rallisi sırasında artmıştı. Merkeziyetsiz borsalardaki çeyreklik işlem hacmi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 23 yükselerek üçüncü çeyrekte 197 milyar dolara çıktı. Bu toplamın 7,1 milyar dolarlık bölümü tokenleştirilmiş hisselerden geldi ve böylece yeni bir rekor oluştu.

Bitwise, üçüncü çeyrekteki büyümenin önemli bölümünün memecoin işlemlerinden kaynaklandığını belirtiyor. DefiLlama verilerine göre 26 Kasım’da Solana üzerindeki günlük protokol gelirinin 2,69 milyon dolarlık kısmı izlenirken, bunun 1,29 milyon doları Pump platformundan geldi.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş hisse, bir şirket hissesinin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. DEX ise kullanıcıların varlıklarını doğrudan kendi cüzdanlarından alıp sattığı merkeziyetsiz borsa yapısını ifade eder.

Aralık verisi rekoru netleştirebilir

Kasım ayı eksi tamamlanırsa, aralıkta görülecek sınırlı bir geri çekilme bile Solana için yılın 10. kayıp ayını getirebilir. Grafiklerde yer alan son altı yılın beşinde aralık ayı düşüşle kapanmış olsa da, bu veri seti tek başına güçlü bir öngörü kurmak için yeterli görülmüyor.