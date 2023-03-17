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Kripto para piyasası, son haftalarda oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftalar içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerinden 26.700 dolar fiyat seviyelerine yükseldi. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son durumu değerlendirdi ve olası senaryolara değindi.

Bitcoin (BTC), 26.700 Doları Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne sert yükselişler ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %7’ye yakın bir değer artışı kaydederek 26.700 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1740 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre ise 1,14 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Analist Michaël van de Poppe da piyasadaki bu belirsizlik devam ederken BTC adına 25.900 dolar seviyelerinin oldukça yakın vadede oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Analist, Bitcoin’de Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren kripto para analisti Michaël van de Poppe, yakın vadede BTC adına kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, 25.900 dolar seviyelerinin BTC adına yakın vadede oldukça kritik olduğunu ve Bitcoin‘in 25.900 dolar seviyelerini koruması durumunda yükselişlerin sırasıyla 28.000 dolar ile 30.000 dolar fiyat seviyelerine kadar devam edebileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.