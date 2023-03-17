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Yatırımcıları Heyecanlandıran Arbitrum (ARB) AirDrop’u Sonrası 2 Borsadan Listeleme Duyurusu Geldi!

Ethereum Layer 2 ölçeklendirme çözümü Arbitrum, 16 Mart'ta uzun zamandır beklenen ARB token AirDrop'unu açıklayarak altcoin yatırımcılarını heyecanlandırdı. AirDrop duyurusu sonrası 2 kripto para borsasından listeleme duyurusu geldi.
13:05
17 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum Layer 2 ölçeklendirme çözümü Arbitrum, 16 Mart’ta uzun zamandır beklenen ARB token AirDrop’unu açıklayarak altcoin yatırımcılarını heyecanlandırdı. Arbitrum Vakfı’ndan yapılan açıklamada ARB token dağıtımının 23 Mart’ta yapılacağı belirtilirken kripto para borsalarından token için listeleme duyuruları gelmeye başladı. Kripto para borsası Huobi ve MEXC, ARB token’ını listeleyeceğini duyurdular.

Huobi ve MEXC’den ARB Token İçin Listeleme Duyurusu

23 Mart’ta dağıtımına başlanacak olan ARB token AirDrop‘u için kripto para borsası Huobi ve MEXC’den listeleme duyurusu geldi. Huobi borsası 23 Mart’ta ARB token’ı listeleyeceğini, ARB yatırma işlemlerinin bugün saat 15.00’da başlatılacağını açıkladı.

Huobi’nin listeleme duyurusundan kısa süre sonra bir duyuruda MEXC‘den geldi. Kripto para borsası 23 Mart’ta ARB token’ı listeleyeceğini ve ARB yatırma işlemlerinin başlatılacağını duyurdu.

Arbitrum Nedir?

Üzerinde merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) geliştirmek için inanılmaz derecede popüler bir platform olan Ethereum, son yıllarda benimsenmedeki dramatik artışla işlem ücretlerinin sert yükselmesi, ağ tıkanıklığı gibi birtakım ağ problemleriyle karşı karşıya kaldı. Bunun bir sonucu olarak bazıları Ethereum’u ölçeklendirmenin en iyi yolunun zincir üstü ince ayarlar ve güncellemeler olduğuna inanırken, diğerleri bunun yerine Layer 2 çözümleri olarak bilinen farklı yollara yöneldi.

Bunlar biçim ve özellikleri açısından önemli ölçüde farklılık gösterse de Arbitrum olarak bilinen Layer 2 ölçeklendirme çözümü, sorunlara getirdiği yeni çözümler nedeniyle büyük ilgi görmeyi başardı.

Arbitrum, Ethereum akıllı sözleşmelerinin hızlarını ve ölçeklenebilirliklerini artırmak, önyükleme yapmak için ek gizlilik özellikleri eklemek gibi geliştirmeler sunmak tasarlanmış bir Layer 2 çözümüdür.  Platform, geliştiricilerin değiştirilmemiş Ethereum Sanal Makinesi (EVM) sözleşmelerini ve Ethereum’un sunduğu özellikleri bir Layer 2 çözümünde kolayca çalıştırmalarına imkan tanırken, Ethereum‘un mükemmel Layer 1 güvenliğinden yararlanmaya devam etmeleri için tasarlanmıştır.

Arbitrum, aslen mevcut Ethereum tabanlı akıllı sözleşmelerin kullanıcı deneyimine zarar veren ve sıklıkla işlem yapmayı pahalı bir görev haline getiren düşük verimlilik ve yüksek işlem ücretleri maliyetleri gibi bazı eksiklikleri gidermek için inşa edilmiştir.

Arbitrum, Ethereum ana ağına gönderilen işlem gruplarını kaydetmek ve doğru sonuçları sağlamak için Ethereum’dan yararlanırken bunları ucuz, ölçeklenebilir bir Layer 2 ağında gerçekleştirmek için işlem toparlamaları olarak bilinen transaction rollups tekniğini kullanır. Bu süreç, Ethereum’un şu anda karşı karşıya kaldığı hesaplama ve depolama yükünün büyük oranda hafifletmeye yardımcı olurken, yeni güçlü Layer 2 tabanlı merkeziyetsiz uygulamalar sınıfını mümkün kılmaktadır.

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