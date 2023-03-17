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  •   Bir Sonraki Adım Yeni Rekorlar! Kripto Para Milyarderinden İddialı Altın, Gümüş ve Bitcoin Yorumu!

Bir Sonraki Adım Yeni Rekorlar! Kripto Para Milyarderinden İddialı Altın, Gümüş ve Bitcoin Yorumu!

Kripto para milyarderi ve Galaxy Digital CEO'su Michael Novogratz, ABD'nin resesyona girme yolunda hareket ettiği dönemde altın ve gümüşün öne çıktığına vurgu yaparken Bitcoin'in (BTC) bu tip dönemler için inşa edildiğini belirtti.
10:52
17 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para milyarderi ve Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz, Amerika Birleşik Devletleri’nin resesyona girme yolunda hareket ettiği dönemde kripto paralara yatırım yapmanın akıllıca bir hareket olduğuna inandığını belirterek iddialı bir çıkış yaptı. Altın ve gümüşün öne çıktığına dikkat çeken Novogratz, Bitcoin’in (BTC) bu tip dönemler için inşa edildiğini hatırlattı.

Novogratz’dan Bitcoin, Altın ve Gümüş Yorumu

CNBC’nin ‘Squawk Box’ programında konuşan Michael Novogratz, ABD ve küresel ekonominin bir kredi sıkışıklığının eşiğinde olduğunu ve bunun da Bitcoin ve altcoin’lere yatırım yapmak için ideal bir dönemde olunduğuna işaret ettiğini söyledi. Novogratz, kripto paraların yaratılmasının ana nedenlerinden birinin ekonomik kargaşa dönemlerinde hükümetlerin aşırı para basmasıyla mücadele etmek olduğunu söyledi. Ayrıca bu belirsiz dönemlerde altın, gümüş ve Bitcoin’e yatırım yapmanın önemini vurgulayarak şunları söyledi:

Bana göre böyle dönemlerde uzun zaman boyunca altın ve gümüşte kalmak istiyor […] ve uzun zaman boyunca Bitcoin’de kalmak istiyorsunuz. Adeta Bitcoin bu tip ortamlar için inşa edilmiş gibi.

Novogratz, buna ek olarak Federal Reserve (Fed) Başkanı Jerome Powell‘ın faizleri çoğu insanın beklediğinden çok daha erken düşürebileceğini, bunun da piyasa psikolojisinde önemli bir değişime neden olarak BTC ve Ethereum gibi kripto paralarda sert yükselişlere neden olabileceğini ifade etti.

Bitcoin’in 2027’ye Kadar 500 Bin Dolara Ulaşmasını Bekliyor

Mike Novogratz, özellikle 2022’nin Ağustos ayında 20 bin dolar ila 30 bin dolar aralığının Bitcoin için “rahat bir bölge” olduğunu belirterek o dönemde olan yükseliş için bu aralığın geçilmesi oldukça kolay bir aralık olduğunu öne sürmüş, en büyük kripto paranın 2027 yılına kadar 500 bin dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

Novogratz, Squawk Box programında yaptığı değerlendirme sırasında ABD‘de patlak veren bankacılık sektörü hakkında yorum yapmasa da genel olarak Silvergate Bank, Signature Bank ve Silicon Valley Bank gibi kripto dostu bankaların iflas ediğine ve ABD’nin karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukların altını çizdiğini not edelim.

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