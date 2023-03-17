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  •   Binance’dan Son Dakika Delist Duyurusu! Bu 2 Altcoin İçin Son Tarih 24 Mart!

Binance’dan Son Dakika Delist Duyurusu! Bu 2 Altcoin İçin Son Tarih 24 Mart!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, altcoin delist etmeye (listeden çıkarmaya) devam ediyor. Lider kripto para borsası son olarak Helium (HNT) ve Tael'i (WABI) listeden çıkaracağını duyurdu.
10:16
17 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, altcoin delist etmeye (listeden çıkarmaya) devam ediyor. Lider kripto para borsası son olarak Helium (HNT) ve Tael‘i (WABI) listeden çıkaracağını duyurdu.

Binance’dan HNT ve WABI Yatırımcıları İçin Kötü Haber 

Dev kripto para borsası Binance, listelediği Helium ve Tael’i listeden çıkaracağını açıkladı. Yapılan duyuruda “En son incelemelerimize dayanarak, 24 Mart 2023 tarihinde saat 06.00’da aşağıdaki kripto paralar için tüm işlem çiftlerini listeden çıkarmaya ve ticareti durdurmaya karar verdik” ifadelerine yer verildi.

Listeden çıkarma süreciyle birlikte WABI ve HNT yatırma işlemleri 25 Mart 2023 tarihinde, 06.00’da durdurulacak ve bundan sonra yapılan WABI ve HNT yatırma işlemleri kullanıcı hesaplarına yansıtılmayacak. Kullanıcı hesaplarından WABI ve HNT çekim işlemleri ise 24 Haziran 2023 tarihinde, saat 06.00’a kadar desteklenmeye devam edecek.

Kripto para borsasının listeden çıkarma duyurusunun ardından hem HNT hem de WABI’nin fiyatı düşüşe geçti. Bu yazının hazırlandığı sırada 1,75 dolardan işlem gören HNT’nin yüzde 10’un üzerinde, WABI’nin ise yüzde 25’in üzerinde değer kaybettiği görülüyor.

Helium’un Solana Ağı Geçişini Destekleyecek

Öte yandan Binance, 27 Mart’a kadar Solana (SOL) Blockchain’ine geçecek olan Helium için akıllı sözleşme değişikliğini de destekleyeceğini belirtti. Buna göre 17 Nisan 2023 tarihinde, saat 06.00’da HNT için para çekme işlemleri askıya alınacak.

Binance hesabında HNT tutan tüm kullanıcılar için tüm ilgili teknik gereksinimlerin karşılanmasının ardından HNT için para çekme işlemleri 21 Nisan 2023 tarihinde, saat 06.00’da yeniden başlatılacak ve 24 Haziran 2023 tarihinde, saat 06.00’a kadar para çekimleri desteklenmeye devam edilecek.

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