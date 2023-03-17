Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın dünkü toplantısında sürpriz yapmayarak faizleri 50 baz puan artırma kararı sonrası Mayıs ayı için faiz artırım beklentisini aşağı yönlü revize etti. Gelişme Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler gibi riskli varlıklar için oldukça önemli. İşte detaylar.

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ABD’nin en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası‘nın (AMB) dünkü Yönetim Konseyi toplantısında sürpriz yapmayarak faizleri 50 baz puan artırma kararı sonrası Mayıs ayı için faiz artırım beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Goldman Sachs, AMB’nin Faiz Artırımını Yavaşlatmasını Bekliyor

Bundan önce Mayıs ayında AMB’nin 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapacağını öngören Goldman Sachs, bu beklentisini 25 baz puana indirdi. Dev yatırım bankası, AMB’nin finansal piyasalardaki yüksek volatiliteye rağmen sıkılaştırma modunda olmaya devam edeceğini belirtirken, AMB’nin politika faizinin tepe noktası için beklentisini de yüzde 3,75’ten yüzde 3,50’ye çekti.

Goldman Sachs, Avrupa’da çekirdek enflasyonun önümüzdeki aylarda yüksek kalmaya devam edeceğini tahmin ederken Mart’ta yıllık enflasyonun yüzde 5,8 olmasını beklediğini ifade etti.

Yatırımcıların Gözü 22 Mart’taki FOMC Toplantısında

16 Mart’taki son AMB toplantısında herhangi bir sürpriz yapılmayarak beklentiler dahilinde 50 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkarken yatırımcılar gözünü 22 Mart’taki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevirmiş durumda. CME’nin FedWatch aracı şu anda ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) yüzde 84,9 ihtimalle toplantıdan 25 baz puan faiz artırımı kararı çıkacağını gösterirken, 50 baz puan faiz artırımı kararı çıkması ihtimalinin yüzde 15,1 olduğunu gösteriyor.

Çok değil, sadece bir hafta önce Fed‘in bu ay içinde 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 40,2’ydi ve bu ihtimal sürekli olarak artıyordu. Ancak patlak veren ve piyasalarda büyük paniğe neden olan banka krizi sonrası bu ihtimal düştükçe düştü ve piyasa uzmanları şu anda 50 baz puan bir faiz artırımının neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor. Bazı piyasa gözlemcileri 22 Mart’taki toplantıdan son faiz artırımı kararı çıkacağı ve Fed’in artık duracağı yönünde öngörüde bulunurken, bazıları toplantıdan faiz indirimi kararı çıkacağı gibi oldukça uç tahminlerde bulunuyor.

Beklendiği gibi bir merkez bankasının faiz artırımında frene basması ya da durması Bitcoin (BTC) ve altcoin‘ler gibi riskli varlıklar için pozitif bir gelişmedir. Bu bakımdan hem AMB hem de Fed cephesinde yaşanacak gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.