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Bitcoin Yatırımcıları Bu Kez Ters Köşe Yaptı! Duyan Öylece Kalakalıyor!

Popüler sosyal medya platformu Twitter'daki kripto para topluluğunun bazı üyelerinin bir süredir geçen yılki sert ayı piyasasına rağmen Bitcoin (BTC) tutmaya devam ettiklerini iddia ettikleri görülüyor. Kimisine inandırıcı gelmeyen bu söylemleri doğrulayacak bir veri ortaya çıktı.
15:45
1 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler sosyal medya platformu Twitter’daki kripto para topluluğunun bazı üyelerinin bir süredir geçen yılki sert ayı piyasasına rağmen Bitcoin (BTC) tutmaya devam ettiklerini iddia ettikleri görülüyor. Kimisine inandırıcı gelmeyen ve basitçe “gel gel” yapmaktan ibaren olan bu söylemleri doğrulayacak bir veri ortaya çıktı.

UTXO’ların Yüzdesi 6 Ayda Yüzde 17 Arttı

Unchain Capital tarafından oluşturulan ve Glassnode tarafından takip edilen Bitcoin’in HODL Waves göstergesi, beş yıldan eski harcanmamış işlem çıktılarının (UTXO’lar) yüzdesinin son altı ayda yüzde 17 oranında arttığını gösteriyor.

HODL Waves göstergesi UTXO yaş dağılımını takip etmektedir. UTXO, bir kişinin bir işlem gerçekleştirdikten sonra sahip olduğu kripto para miktarıdır. Bitcoin’de bu kripto para BTC’dir. Her BTC işlemi yeni bir UTXO’nun yaratılmasıyla sonuçlanır. UTXO yaşı, ilk dahil edildiği bloku ve söz konusu BTC’nin en son ne zaman taşındığını gösterir.

Dolayısıyla, beş yıldan daha eski UTXO’ların yüzdesindeki son sert artış, harcanmamış çıktıların yaşlandığını yani BTC‘lerin hareketsiz bir şekilde durduğunu ve bazı yatırımcıların piyasadaki çöküş sırasında varlıklarına sahip çıktıklarını göstermektedir.

Blockware Solutions baş analisti Joe Brunett, yardımcı yönetici Capriole’un CEO’su Charles Edwards’ın UTXO verilerine atıfta bulunarak, uzun vadeli yatırımcıların sekiz yıl içinde en hızlı şekilde BTC biriktirdiğinin kanıtı olarak UTXO’ların yaşlanmasını bir yükseliş sinyali olarak nitelendirdi.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,63 yükselişle 23 bin doların hemen üzerinde, 23 bin 19 dolardan işlem görüyor. BTC’nin son 24 saatteki en yüksek ve en düşük fiyat seviyeleri sırasıyla 23 bin 225 dolar ve 22 bin 874 dolar.

Altcoin yatırımcılarıyla birlikte Bitcoin yatırımcıları da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün TSİ 22.00’da açıklayacağı faiz kararını beklemeye geçmiş durumda. Piyasa uzmanları faiz kararı öncesinde ve sonrasında kripto para piyasasındaki volatilitenin artacağı konusunda yatırımcıları uyarıyor.

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