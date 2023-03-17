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Kripto Para Piyasası Yeniden Hareketlendi: Saatler İçerisinde 150 Milyon Doları Aşan Tasfiye!

Kripto para piyasasındaki volatilitenin artması ile birlikte Coinglass verilerine göre son 24 saatte 150 milyon doların üzerinde tasfiye gerçekleşti.
15:15
17 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 27.000 dolar fiyat seviyelerine dayanması ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Gün içindeki yükselişin ardından piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre saatler içerisinde 150 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Saatler İçerisinde 150 Milyon Doları Aşan Tasfiye

Bitcoin’in sabah saatlerinden bu yana sert yükselişler kaydederek 27.000 dolar fiyat seviyelerine ulaşmasının ardından kripto para piyasası da hareketlendi. Kripto para piyasasındaki volatilitede de ciddi bir artış kaydedildi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 150 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Gerçekleşen en büyük ölçekli tasfiye 4,74 milyon dolarlık pozisyon ile kripto para borsası Bitmex’te kaydedildi. Kaydedilen toplam tasfiyenin 81 milyon dolarlık bölümü Bitcoin pozisyonları olurken yaklaşık 30 milyon doları ise Ethereum pozisyonları oldu. Coinglass verilerine göre toplam likidasyonda toplamda 45.000’den fazla trader’ın pozisyonu tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), 27.000 Dolar Seviyelerine Dayandı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve 27.000 dolar fiyat seviyelerine dayandı. Kripto para piyasası Bitcoin’deki bu yükselişin ardından hareketlendi ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1700 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisindeki artışın ardından 1,14 trilyon dolar seviyelerini aştı. Ayrıca piyasadaki bu yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandıran Stacks (STX), Conflux (CFX), Immutable (IMX) ve Fantom (FTM) yine CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışları kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı.

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