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  •   Resmen İflas Etti! 200 Milyar Dolarlık Çöküş! Peki Ya Kripto Paralar?

Resmen İflas Etti! 200 Milyar Dolarlık Çöküş! Peki Ya Kripto Paralar?

Kripto para borsalarının denetlenmediği için iflas ettiğini söyleyenler, üst düzey denetimlerden geçen dev bankalarının çöküşüyle şoka girdi.
16:05
17 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugüne kadar ABD’li siyasilerin kripto paralarla ilgili kustuğu öfkeyi hepimiz gördük. LUNA, FTX olayı onlar için büyük fırsattı. Kötü örneklerin bir bütün olarak kripto paralara mal edildiği günlerde Bitcoin 15.500 dolara kadar düştü. Peki bugün ne oluyor? 200 milyar dolarlık dev neden iflas etti?

Silicon Valley Bank

Evet banka resmi olarak bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu. Sorunlu SVB Financial Group, değerini korumak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri İflas Mahkemesi’nde Bölüm 11 kapsamında mahkeme gözetiminde yeniden yapılanma için gönüllü bir dilekçe verdi. Bu ülkemizdeki konkordato sürecine benzer bir işleyişi temsil ediyor. Haberi bugün duyuran SVB, SVB Securities ve SVB Capital’in fonlarının ve genel ortak kuruluşlarının iflas işlemlerine dahil olmadığını söyledi. SVB Financial Group, işletmeleri için stratejik alternatifleri araştırmaya devam ederken, bu kuruluşlar olağan şekilde faaliyet göstermeye devam edecek.

Bankanın halefi olan Silicon Valley Bridge Bank, Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC) yetkisi altında faaliyet göstermektedir ve 11. Bölüm başvurusuna dahil edilmemiştir. Diğer taraftan FDIC tüm müşteri mevduatlarının 250 bin dolar sınırı olmadan garanti altına alındığını zaten duyurmuştu. Ancak Yellen tüm bankalardaki mevduatlar için iflas durumunda bugünlük gerekeni yapabileceklerini söylerken gelecekte böyle bir güvenceye yatırımcıların kapılmaması gerektiğini söyledi.

Kripto Paralar ve Borsalar

Kripto para borsaları iflas ettiğinde veya Genesis zor duruma girdiğinde tek yumruk olan kripto para karşıtları ekosistemi hedef tahtasına koymuştu. Bugünse ABD’nin en büyük 20 bankası arasında bulunan SVB, müşteri mevduatlarıyla yaptığı hazine tahvili alımlarında riskini doğru ayarlayamadığı için iflas etti. Eğer iskontolu satılan tahviller olması gereken değere ulaşırsa ve Fed faizleri 2021 seviyesine çekerse SVB tüm müşterilerinin parasını ödeyebilecek. Bu tıpkı boğa sezonu geldiğinde Solana yeniden 200 doları aştığında tüm FTX müşterilerinin varlıkları dolar bazlı 1:1 oranında yerine ulaşacak demek gibi bir şey. Eğer Bitcoin yeniden 69 bin dolara ulaşırsa FTX’in (bu arada SBF bir dolandırıcıdır ve müşteri mevduatlarını izinsiz kulladı) elindeki kripto paralar onlarca kat değerlenecek ve müşterilerin bakiyeleri iade edilebilecek. O halde SVB bir kripto para borsası mı 😊?

200 milyar doların üzerinde varlığa sahip bir banka iflas ediyor ve diğerleri sıraya girdi. Daha fazla bankanın iflasından endişe ediliyor. Kripto paraların dolandırıcılık olduğunu söyleyenler şu an kısmi rezerv bankacılığının ve risklerini doğru dağıtamayan bankaların iflas etmesi şokuyla karşı karşıya. Son 1 yıldır yaşadıklarımız gerçekten enteresandı ve daha da enteresan olmaya devam ediyor.

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