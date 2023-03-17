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Altcoinler İçin Vakit Geldi Mi? STX Coin’e Dikkat! Kripto Paralar Son Durum!

Altcoinlerin genelindeki toparlanma hızlanacak mı? Son veriler STX Coin için neye işaret ediyor?
16:35
17 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları bugün Fed bilançosu aniden 300 milyar dolar büyüdüğü için risk iştahı yüksek bir gün yaşıyor. Bazı borsalarda 15:00 suların Bitcoin fiyatı 27.000 doları aştı. BTC son 9 aydır görmediği seviyeleri test ediyor ve daha yüksek dipler yaparak yatırımcılar Fed toplantısı öncesinde umut veriyor. Bu hafta sonu çok daha hareketli geçebilir.

Altcoinler Yükselecek Mi?

Kripto paraların kümülatif değeri yukarı yönlü bir hareket başlattı ve dört gün sonra 1,12 trilyon dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat daha sonra düştü ancak 1,04 trilyon dolarlık yatay alanda sıçrayarak başka bir yukarı doğru hareket başlattı. Eğer kümülatif değer 1,04 trilyon doların altına düşmezse 1,2 trilyona doğru yolculuk devam edebilir. Bu da altcoinlerin geneli için mevcut seviyelerinden %20’yi aşan kazançlar anlamına geliyor.

BTC 14 Mart’ta yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı ancak uzun bir üst fitil oluşturdu. Ardından, geri döndü ve 24.000 dolar seviyesini destek olarak doğruladı. Fiyat o zamandan beri artıyor ve yeni bir yılın en yüksek seviyesine yakın. Artış devam ederse BTC 28.711 dolara doğru yükselişini sürdürebilir.

Stacks (STX)

Bitcoin ekosisteminde çok bir alternatif yok ve STX Coin alanında adeta tek olarak görüyor. Son 1 aydır bazı uzmanların yükselişle alakalı beklentilerini paylaşmıştık. Kesinlikle haklı çıktılar ve Bitcoin düşerken bile STX fiyatının hızla toparlandığını gördük. STX fiyatı, 15 Mart’ta çok uzun bir üst fitil ile karakterize edilen bir çift tepe formasyonu oluşturdu. Ancak, fiyat 16 Mart’ta yeniden yükselişe geçti ve yukarı doğru hareket etmek için bir girişimde daha bulunuyor. Artış devam ederse STX fiyatı 1,50 dolara kadar taşıyabilir.

Düşüş formasyonunun bir sonucu olarak aşağı yönlü bir hareket izlenirse fiyatın 0,73 dolar bölgesine inmesi muhtemeldir. Sürekli yükseliş görmediğimiz için STX fiyatının bir süre daha düşük seviyelerde durulduğunu görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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