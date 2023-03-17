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Son Dakika! Binance Bu Altcoini Terk Ediyor!

Binance gözde altcoini için acı kararlar alıyor. Yakında delist duyurusu da paylaşılabilir.
16:42
17 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası kısa süre önce beklenen haberi kullanıcılarıyla paylaştı. ABD düzenleyicilerinin devam eden baskısı nedeniyle Paxos, BUSD konusunda geri adım atmak zorunda kalmıştı. Şimdi de Binance onu terk ediyor. Peki hangi altcoinlere geçiş yapacak?

Binance USD (BUSD)

Önümüzdeki yılın Şubat ayında artık BUSD itfaları da duracak ve bu tarihe kadar BUSD’nin dolaşımdan tamamen kalkması bekleniyor. Binance bu doğrultuda harekete geçti ve farklı stablecoinler için pariteleri yayına alıyor. Üstelik borsada TUSD gibi alternatif stablecoinleri de listeledi. Diğer taraftan rakip borsa Coinbase’in USDC’si de BTC ve ETH gibi popüler kripto paralar için tekrar işleme açıldı. Tüm bunlar olurken Binance borsası yeni bir duyuru yaptı.

“Paxos’un artık yeni BUSD basmayacağını duyurmasından bu yana Binance, Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu’ndaki (SAFU) BUSD varlıklarını TUSD ve USDT ile değiştirdi. Bu takas, BUSD piyasa değeri zaman içinde azalmaya devam ederken SAFU’daki varlıkların kullanıcıları uzun vadede korumaya devam etmesini sağlamak içindir.

Bu değişikliğin kullanıcılar üzerinde hiçbir etkisi olmayacak ve bu fonlar kamuya açık doğrulanabilir adreslerde olmaya devam edecektir. BUSD, Binance üzerinde desteklenmeye devam edecektir. SAFU fonu, yeterince sermayelendirildiğinden emin olmak için yakından izlenecek ve gerektiğinde Binance kendi fonlarını kullanarak bu fonu desteklemeye devam edecek.”

Fon adresleri şunlardır;

  • BNB ve USDT (BEP20): 0x4B16c5dE96EB2117bBE5fd171E4d203624B014aa
  • TUSD (ERC20): 0x4B16c5dE96EB2117bBE5fd171E4d203624B014aa

BUSD Kaldırılıyor Mu?

BUSD ile işlem yapan yatırımcıları “BUSD artık kaldırılacak ne yapmalıyım?” diyor. Endişelenmeye gerek yok BUSD itfaları 2024 Şubat ayına kadar devam edecek. Yani Binance, Paxos’a o tarihe kadar BUSD transfer edip karşılığında itibari para birimi olarak USD alabilecek. Aynı şekilde diğer müşteriler de bunu yapabilecek. Paxos, BUSD’nin 1:1 oranda teminatlandırıldığını duyurdu ve düzenleyiciler bunun denetimini zaten yaptı. Ancak muhtemel senaryo yol sonuna kadar Binance ve diğer borsaların BUSD paritelerini kaldıracağı yönünde. Pariteler kalktıktan sonra delist işlemleri de yapılacak ve delistler başlayana kadar sorunsuz biçimde BUSD kullanmaya devam edebilirsiniz.

Diğer taraftan delist duyurusunu takip etmek istemeyenler bugünde USDT veya USDC, TUSD gibi alternatif stablecoinleri kullanmaya başlayabilir.

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