Shiba Inu ile ilgili yapılan açıklama şok etkisi yarattı. Dünyaca ünlü Influencer o ismi işaret etti ve tüm kripto dünyasının dikkatini çekti.

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Kripto dünyasının en büyük influencer’larından biri olan ve daha çok “BitBoy” olarak bilinen Ben Armstrong, tehdidini yerine getirdi ve gizli Shiba Inu kurucusunun iddia edilen kimliğini kamuoyuna açıkladı. Armstrong, 20 dakikalık son videosunda Neyma Jahan’dan SHIB’in babası olarak bahsediyor ancak Jahan bu iddiaları reddediyor.

İşte Shiba Inu Kurucusu İle İlgili Kanıtlar

Shiba Inu’nun kurucusu Ryoshi’nin kimliği daha önce büyük bir sırdı ve etrafında pek çok spekülasyon vardı. Elde edilen verilere göre, Coinbase’den Conor Grogan birkaç hafta önce eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ın (SBF) Open Sea hesabının Ryoshi’ninkiyle bağlantılı olduğunu öğrendi. Sonuç olarak, SBF’nin kendisinin Shiba Inu’nun kurucusu olduğuna dair spekülasyonlar ortaya çıktı.

Ancak BitBoy’a göre, bu sadece Shiba Inu’nun kurucusunun kimliğini ortaya çıkarmanın anahtarıydı. Shiba Inu’nun başlangıcının dağınık olduğunu ve FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), FTX’in eş CEO’su Ryan Salame, Neyma Jahan ve ayrıca Karma DAO’nun kurucusu Andrew Lee’nin bir araya geldiği Karma DAO’da bulunabileceğini açıkladı.

Armstrong ilk olarak Lee’nin Shiba Inu’nun kurucusunu tanıdığını itiraf ettiği silinmiş bir tweet’ini gösterdi. Lee’nin silinen bir başka tweet’inde de influencer, SHIB’in 2020 yazında Karma DAO grubunda başladığına dair kanıt buluyor.

Armstrong’a göre Serum’un (SRM) başlangıcının Karma DAO grubunda olması da dikkat çekici oldu. SBF, 28 Temmuz 2020’de Karma DAO’da projeyi tanıtmak için Serum hakkında bir sunum yaptı. Bilindiği üzere Serum, SBF’nin pump token’larından biriydi.

Böylece BitBoy, SHIB kurucusunun yukarıdakilerin çevresinden gelmesi gerektiğine dair sözde kanıta sahip oldu. Ancak, influencer son kanıtı başka bir YouTuber’dan aldı.

Bu bilinmeyen YouTuber, Shiba Inu’nun lansmanından sonra Neyma Jahan’ın kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. İddiaya göre Jahan, YouTuber’dan Unification ile ilgili tüm videoları silmesini istedi.

Bu, BitBoy Crypto’nun Jahan’ın Shiba Inu’nun kurucusu olduğuna inanmasına yol açtı çünkü Unification aynı zamanda Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı olan Shibarium’u inşa eden şirketti.

BitBoy Crypto ayrıca iddiasını desteklemek için başka kanıtlar da sundu. Diğer şeylerin yanı sıra, Karma DAO grubundan Jahan’ın Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’e yapılan efsanevi SHIB bağışının işlemine dahil olduğunu gösteren mesajlar sundu.

Karma DAO grubundan sözde bir üye tarafından sızdırılan diğer ekran görüntüleri de topluluk organizatörünün Shiba Inu’ya ve SHIB işleminin Buterin’e olan merkeziyetini göstermekte. Bu, Neyma Jahan yani topluluk organizatörü (fon) bilinen adıyla Ryoshi’nin Shiba Inu kurucusu olduğunun son kanıtı olarak herkese açıklandı.

Neyma Cihan Çelişiyor

Twitter’da paylaştığı bir mesajda Jahan, Armstrong’un iddialarını yalanlıyor. Cihan şu açıklamayı yaptı:

Merhaba arkadaşlar, madem bir YouTuber internetten anekdot niteliğinde bilgiler alıp bunu tekrar ortaya koymaya karar verdi, ben de bunu tekrar yapayım.

Kendisinin Unification’ın (FUND) kurucusu olduğunu, ancak bir süredir liderlik rolünde aktif olmadığını itiraf ediyor. Bununla birlikte, ekibi ve platformu desteklemek için hala katkıda bulunduğunu söylüyor. BitBoy’un teorisiyle ilgili olarak şunları yazıyor:

2021 yılında hakkımda, ünlü bir coin’in kurucusu/büyük balinası olduğumu söyleyen araştırılmamış makaleler vardı. Bunlar doğru değil ve çoğu kaldırıldı.

Ayrıca son zamanlarda SBF çalıştığımı söyleyen araştırılmamış söylentiler var. Bu doğru değil, SBF ile tam olarak iki kez aynı odada bulundum ve bir kez onunla merhabalaştım. İş ya da başka bir şekilde sıfır ilişki.