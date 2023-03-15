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Tarihi Piyango Shiba’ya Vurdu! Tom Cruise Etkisi Her Şeyi Değiştirebilir! İşte Altcoin’de Son Durum!

Yatırımcıların gözdesi Shiba Coin'den harika bir haber gelmiş gibi duruyor. Litecoin'i geride bırakan altcoin'e iyi haber Holywood'dan geldi.
21:30
15 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu’nun marketcap’inde yaşanan büyük yükselişi kripto para dünyasını kasıp kavurdu ve birçok yatırımcı onun ilerleyişini yakından izliyor. Bu yazının yazıldığı sırada, Shiba Inu (SHIB) 6 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahipken, Litecoin (LTC) yaklaşık 5,90 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Bu, yalnızca Ağustos 2020’den beri varlığını sürdüren SHIB için önemli bir başarıya işaret ediyor. Buna karşılık, Litecoin 2017’den beri piyasada ve kripto alanında daha köklü bir üne sahip.

Shib Army Token Yakmaya Devam Ediyor

Kripto paranın düşük fiyatı ve yüksek dolaşımdaki arzı, onu daha geniş bir yatırımcı kitlesi için erişilebilir kılarak talep ve likiditenin artmasına yol açtı. SHIB yakma oranı %1322,79 oranında arttı. Son 24 saat içinde üç işlem gerçekleşti ve toplam 452.950.434 SHIB token’ı yakıldı.

En büyük işlem 451.061.150 SHIB token’ın yakımı oldu. SHIB’nin başarısına katkıda bulunan bir diğer faktör de merkezi olmayan borsası (DEX) ShibaSwap’tı. ShibaSwap, piyasaya sürülmesinden bu yana işlem hacminde ve likiditesinde önemli bir büyüme kaydetti ve SHIB’ye daha fazla yatırımcı çekerek değerini artırdı.

Shiba Inu Paramount Pictures İle Ortaklık Mı Yapıyor?

Shiba Inu (SHIB) ve Paramount Pictures arasında potansiyel bir işbirliği olduğuna dair söylentiler dolaşıyor ve bu da SHIB yatırımcıları ve kripto meraklıları arasında heyecan ve spekülasyona yol açıyor. Söylentiler, Shiba Inu’nun resmi Twitter hesabından atılan bir tweet’in ardından dolaşmaya başladı ve bu tweet’te yaklaşmakta olan “Mission: İmkansız 7” filminin posterinin yer aldığı bir tweet’in ardından yayılmaya başladı. Posterde, filmin adında belirgin bir şekilde yer alan ikonik SHIB logosu yer alıyordu. Tweet ayrıca “Shiba Hollywood’a gitti” şeklinde bir mesaj da içeriyordu.

Tweet hızla viral hale geldi ve birçok SHIB sahibi ve kripto meraklısı, meme kriptosu ile Paramount Pictures arasında potansiyel bir işbirliği hakkında spekülasyon yaptı. Spekülasyonlara inanmak gerekirse, SHIB sinema biletleri veya ticari ürünler için bir ödeme şekli olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, SHIB ekibi tarafından atılan tweet’in Paramount Pictures ile herhangi bir işbirliği veya ortaklığı doğrulamadığını belirtmek önemlidir.

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