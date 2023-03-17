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Bitcoin’de Neler Oluyor? 1 Milyar Dolarlık Hareket!

1 milyar dolarlık hareketlilik herkesi heyecanlandırdı. Peki bu ne anlama geliyor? On-chain uzmanının yorumu neydi?
17:10
17 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları son derece hareketli ve geçtiğimiz yılın tersine bugünlerde diken üstünde olan ABD bankaları. Bitcoin bugün bazı borsalarda tekrar 27.000 doları gördükten sonra 26.500 doların altına yeniden indi. Bugün erken saatlerde başlayan yükseliş bazı yatırımcıların özellikle on-chain hareketlilikleri izleyenlerin tahmin ettiği bir hareketti.

1 Milyar Dolarlık Bitcoin (BTC)

Santiment, 2023 yılının en büyük BTC işleminde bir balina adresinin 1 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını gözlemledi. Bu işlem Bitcoin fiyatı yeniden 25.000 doları aşmadan önce gerçekleşti. Santiment’e göre, “3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6’ya 1 milyar dolarlık Bitcoin gönderildi. Bu, yılın en büyük on-chain işlemi olarak tarihe geçti. Adres Ekim ayında 143.310 BTC ile en yüksek seviyeye ulaşmış, Kasım ayında boşaltılmış ve şu anda 40.141 BTC varlığa yeniden kavuşmuştur. Kasım ayındaki düşüş sırasında satılan Bitcoin’ler yeniden toplandığı için yatırımcılar daha büyük bir yükselişin beklentisi içine girdi.

Haksız da değillerdi. Nitekim bu hareketten sonra BTC yaklaşık 1.500 dolar civarında artış yaşadı. Santiment tarafından yayınlanan bir grafik, Kasım 2022’den bu yana ilk kez 1 BTC’den fazla tutan bir balina adresine 40.157 BTC gönderildiğini gösteriyor. Santiment ise şunları yazdı;

“Bitcoin’in ağ büyüme oranının, şu anda kripto piyasalarındaki öngörülemeyen dalgalanmalara rağmen, şu anda başarılı. Geçtiğimiz 2 ay içinde, BTC adreslerinin toplam miktarı 1,71 milyon artarak nispeten kısa bir sürede %3,95’lik bir artış gösterdi.”

BTC Alımını Kim Yaptı?

Twitter üzerinden on-chain hareketlilikleri anlık olarak raporlayan anlcnc1 isimli kullanıcı bu gelişmeyi yaklaşık 24 saat önce duyurmuştu. Özellikle cüzdan hareketleri konusunda profesyonel yorumlar yapan anlcnc1 bahsi geçen alımın CZ tarafından bahsedilen alım olabileceğini yazdı. Bitcoin’in hızla yükselmesine den olan açıklamaya göre CZ, yaklaşık 1 milyar dolarlık BTC, ETH ve BNB alımı yapacaklarını yazmıştı. Anıl isimli kullanıcı şunları yazdı;

“Sabah saatlerinde sessiz sedasız Binance borsa cüzdanından Binance soğuk cüzdanına 40,141 (986 Milyon dolar) BTC taşınmış. Bunun 2 ihtimali var; Kullanıcı fonları olabilir ya da BNB ve ETH saf dışı bırakılarak bahsettiği 1 milyar dolarlık alım. Transfer esnasında 24.585 dolardı.”

CZ bu alımı BTC, ETH ve BNB cinsinden yapacağını söylemişti. Bazı takipçileri Anıl’a bunu sordu. Cevap olarak şunları yazdı;

“CZ, 3 gün önce Binance 14 cüzdanına 985 Milyon dolar göndermişti ve sadece bu transferi şeffaf olarak transfer detayıyla paylaşmıştı fakat sonrası yok. Sonrasını bende şeffaf olarak paylaşıyorum, Binance borsa cüzdanından 40 bin Bitcoin çıkıyor. Taşınan Bitcoinlerin o sıradaki değeri 986 milyon dolar, bence bu tesadüf değil. Bu arada bu detayı ben paylaştığım için çok fazla dikkate alınmaz günler sonra yabancı hesaplar paylaştığında gündem olur o gün beni hatırlayın yeterli.”

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