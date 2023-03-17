Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Fiyatlar Uçtu, Ralli Sürecek Mi? CFX, STX, AGIX, IMX ve RNDR Yorum!

Fiyatlar Uçtu, Ralli Sürecek Mi? CFX, STX, AGIX, IMX ve RNDR Yorum!

Popüler altcoinler yükselişini sürdürebilecek mi? Kral kripto para birimi şimdilik güçlü ve eğer BTC yükselişi sürerse 5 altcoinde hedef belli.
17:50
17 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Altcoinler özelinde sınırlı yükseliş görsek de bazı kripto paralar süreçte pozitif ayrıştı. Haftalıkta ciddi değer kazandılar. Artan Bitcoin hakimiyeti önceki boğa sezonu başlangıçlarından tanıdık olduğumuz bir durum. BTC ve ETH fiyatı yükselirken altcoinlerin genelinde yatay seyir olur. Sonrasında kral kripto para birimi zirveye ulaştığında diğerleri onu izler.

Yapay Zeka Altcoinleri

Bugünlerde OpenAI tarafından yapılan son ürün lansmanı yapay zeka odaklı altcoinlerde devasa yükselişleri beraberinde getirdi. Haftanın yıldızı altcoinlerde de yapay zeka grubu ekstra dikkat çekiyor. Peki haftanın en iyi 5 altcoini yükselişini sürdürebilecek mi? Önemli seviyeler hangileri? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli?

Conflux (CFX)

Conflux (CFX) fiyatı, 11 Mart’ta 0,145 dolarlık yatay destek alanında sıçrama yaptığından beri yükseliyor ve azalan bir direnç çizgisinden çıkmayı başardı. İki gün önce 0,366 dolara ulaşan fiyat 20 Şubat’taki fiyata kıyasla düşüş formasyonu olarak kabul edilen ikili bir tepe oluşturdu. Aşağı yönlü bir hareket izlenirse CFX fiyatı 0,145 dolarlık destek bölgesine kadar gevşeyebilir. Ancak, artış devam ederse, CFX fiyatı 0,511 doları hedefleyecektir.

Stacks (STX)

Bitcoin ekosistemindeki en önemli yapı taşlarından biri ve popüler analistlerin parlatmasıyla talep ciddi anlamda arttı. CFX gibi STX fiyatı da bir çift tepe formasyonu oluşturdu ve bu 15 Mart’ta çok uzun bir üst fitil ile karakterize edildi. Sonuç olarak aşağı yönlü bir hareket izlenirse, popüler altcoin 0,73 dolar desteğine kadar gevşeyebilir. Tersi senaryoda 1,5 dolar hedefini aramaya devam edecektir.

SingularityNET (AGIX)

FET Coin ile birlikte yapay zeka hype’ı en fazla AGIX’e yaradı. Devasa yükselişler gördü. AGIX fiyatı 8 Şubat’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bu çizgi şimdiye kadar üç kez reddedildi Direnç çizgisinin altındaki hareket, tamamlanmış bir A-B-C düzeltici yapıya benziyor. Sonuç olarak, çizgiden bir kopuş gelebilir. Bu olursa 0,9 dolara doğru yeni bir ralli hedefi görebiliriz. Diğer taraftan ilginin azalmasıyla 0,29 dolar desteği gündeme gelecektir.

ImmutableX (IMX)

IMX fiyatı 11 Mart’tan bu yana hızla arttı. Fiyat 17 Mart’ta 1,25 dolarlık direnç bölgesini aştı ancak henüz bunun üzerinde bir kapanışa ulaşamadı. Artış devam ederse, bir sonraki direnç 1,86 dolar seviyesinde olacaktır. Ancak kazanılan direnç seviyesinin kaybedildiği senaryoda 0,9 dolar desteği gündeme gelebilir.

Render Token (RNDR)

RNDR fiyatı, 8 Şubat’ta bir parabolün kırılmasından bu yana düştü. Bu düşüş 19 Mart’ta 0,89 dolara doğru devam etti. Fiyat o zamandan beri arttı ve potansiyel olarak bir A-B-C düzeltici yapısını tamamladığını gösteriyor. Bu, azalan direnç çizgisinden bir kopuşla teyit edilecek ve en az 2 dolarlık zirveyi fiyatın test ettiğini görebiliriz.

Yakın zamanda ekip tokenin daha değerli hale gelmesi için yeni bir ücretlendirme mekanizması duyurmuştu. Eğer protokol kazancı artmaya devam ederse tokenin de daha değerli hale geldiğini görebiliriz. Bundan dolayı ekibin yayınladığı protokol performans raporları yakından izlenmeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Santiment İşaret Etti: Ne Ethereum Ne Solana! Türklerin Gözdesi Olan Bu Ağ Daha Ne Kadar Büyüyecek?
Santiment İşaret Etti: Ne Ethereum Ne Solana! Türklerin Gözdesi Olan Bu Ağ Daha Ne Kadar Büyüyecek?
Destansı Yükseliş 2021’de Bu Altcoin’de Olmuştu! Küllerinden Doğması Mümkün Mü? İşte Son Seviyeler!
Destansı Yükseliş 2021’de Bu Altcoin’de Olmuştu! Küllerinden Doğması Mümkün Mü? İşte Son Seviyeler!
Popüler Altcoin’in Piyasa Değeri 1 Milyar Doları Aştı: Yükselişler Devam Edecek mi?
Popüler Altcoin’in Piyasa Değeri 1 Milyar Doları Aştı: Yükselişler Devam Edecek mi?
Yüzde 103 Arttı! 4 Altcoin ve Destansı Rallileri! Yükselen Kripto Paralar
Yüzde 103 Arttı! 4 Altcoin ve Destansı Rallileri! Yükselen Kripto Paralar
Resmen Yağmalardılar! Balinalar Günlerdir Bu Altcoine Hücum Ediyor!
Resmen Yağmalardılar! Balinalar Günlerdir Bu Altcoine Hücum Ediyor!
Arbitrum (ARB) Token Fiyatı 10 Doları Geçti! ARB Token İçin Uyarı!
Arbitrum (ARB) Token Fiyatı 10 Doları Geçti! ARB Token İçin Uyarı!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
En İyi 5 Yapay Zeka Altcoini! Güncel Kripto Fiyat Tahminleri!
En İyi 5 Yapay Zeka Altcoini! Güncel Kripto Fiyat Tahminleri!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
DOGE Fiyat Analizi: 2023 Dogecoin Yorumları ve Dogecoin’in Geleceği
Shiba Coin Artar mı? İşte Shiba Yorumları
Bu Altcoinde Halving Unutuldu! Fiyatı Aylar İçinde Patlayabilir!
Alım Fırsatı Mı? BONE, HNT, MKR, FLR ve CORE Yorum!
Fiyatlar Uçtu, Ralli Sürecek Mi? CFX, STX, AGIX, IMX ve RNDR Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023