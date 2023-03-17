Okuma Süresi: 4 Dakika

Altcoinler özelinde sınırlı yükseliş görsek de bazı kripto paralar süreçte pozitif ayrıştı. Haftalıkta ciddi değer kazandılar. Artan Bitcoin hakimiyeti önceki boğa sezonu başlangıçlarından tanıdık olduğumuz bir durum. BTC ve ETH fiyatı yükselirken altcoinlerin genelinde yatay seyir olur. Sonrasında kral kripto para birimi zirveye ulaştığında diğerleri onu izler.

Yapay Zeka Altcoinleri

Bugünlerde OpenAI tarafından yapılan son ürün lansmanı yapay zeka odaklı altcoinlerde devasa yükselişleri beraberinde getirdi. Haftanın yıldızı altcoinlerde de yapay zeka grubu ekstra dikkat çekiyor. Peki haftanın en iyi 5 altcoini yükselişini sürdürebilecek mi? Önemli seviyeler hangileri? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli?

Conflux (CFX)

Conflux (CFX) fiyatı, 11 Mart’ta 0,145 dolarlık yatay destek alanında sıçrama yaptığından beri yükseliyor ve azalan bir direnç çizgisinden çıkmayı başardı. İki gün önce 0,366 dolara ulaşan fiyat 20 Şubat’taki fiyata kıyasla düşüş formasyonu olarak kabul edilen ikili bir tepe oluşturdu. Aşağı yönlü bir hareket izlenirse CFX fiyatı 0,145 dolarlık destek bölgesine kadar gevşeyebilir. Ancak, artış devam ederse, CFX fiyatı 0,511 doları hedefleyecektir.

Stacks (STX)

Bitcoin ekosistemindeki en önemli yapı taşlarından biri ve popüler analistlerin parlatmasıyla talep ciddi anlamda arttı. CFX gibi STX fiyatı da bir çift tepe formasyonu oluşturdu ve bu 15 Mart’ta çok uzun bir üst fitil ile karakterize edildi. Sonuç olarak aşağı yönlü bir hareket izlenirse, popüler altcoin 0,73 dolar desteğine kadar gevşeyebilir. Tersi senaryoda 1,5 dolar hedefini aramaya devam edecektir.

SingularityNET (AGIX)

FET Coin ile birlikte yapay zeka hype’ı en fazla AGIX’e yaradı. Devasa yükselişler gördü. AGIX fiyatı 8 Şubat’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bu çizgi şimdiye kadar üç kez reddedildi Direnç çizgisinin altındaki hareket, tamamlanmış bir A-B-C düzeltici yapıya benziyor. Sonuç olarak, çizgiden bir kopuş gelebilir. Bu olursa 0,9 dolara doğru yeni bir ralli hedefi görebiliriz. Diğer taraftan ilginin azalmasıyla 0,29 dolar desteği gündeme gelecektir.

ImmutableX (IMX)

IMX fiyatı 11 Mart’tan bu yana hızla arttı. Fiyat 17 Mart’ta 1,25 dolarlık direnç bölgesini aştı ancak henüz bunun üzerinde bir kapanışa ulaşamadı. Artış devam ederse, bir sonraki direnç 1,86 dolar seviyesinde olacaktır. Ancak kazanılan direnç seviyesinin kaybedildiği senaryoda 0,9 dolar desteği gündeme gelebilir.

Render Token (RNDR)

RNDR fiyatı, 8 Şubat’ta bir parabolün kırılmasından bu yana düştü. Bu düşüş 19 Mart’ta 0,89 dolara doğru devam etti. Fiyat o zamandan beri arttı ve potansiyel olarak bir A-B-C düzeltici yapısını tamamladığını gösteriyor. Bu, azalan direnç çizgisinden bir kopuşla teyit edilecek ve en az 2 dolarlık zirveyi fiyatın test ettiğini görebiliriz.

Yakın zamanda ekip tokenin daha değerli hale gelmesi için yeni bir ücretlendirme mekanizması duyurmuştu. Eğer protokol kazancı artmaya devam ederse tokenin de daha değerli hale geldiğini görebiliriz. Bundan dolayı ekibin yayınladığı protokol performans raporları yakından izlenmeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.