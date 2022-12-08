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Fetch Coin Kimin, Fetch Coin Alınır Mı? FET Coin Yorumlar!

Bugün Binance borsasında ciddi miktarda yükseldi. Peki onu eşsiz kılan şey ne? Kim tarafından kuruldu, kim destekliyor?
21:20
8 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

İşlem hacmi bugün 6 kat arttı ve FET Coin’e yoğun bir ilgi var. Peki ama fiyat neden hızla yükseliyor? Fetch Coin hangi alanda blockchain tabanlı bir çözüm üretiyor? Kripto para yatırımcılarına neler vadediyor? Binance borsasında işlem gören popüler kripto para hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar ve daha fazlası haberimizde.

Fetch Coin Kimin? Alınır Mı?

Proje 2017 yılında başlatıldı ve Mart 2019 tarihinde Binance üzerinden halka arzı (IEO) yapıldı. Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance’ın destek verdiği altcoinler zamanla astronomik artışlar yaşayabiliyor belki de anlaşma öncesinde daha titiz davrandıkları için başarı potansiyeli yüksek girişimleri seçebiliyorlardır. Fetch yapay zekâ girişimi Toby Simpson, Humayun Sheikh ve Thomas Hain tarafından başlatıldı. Humayun Sheikh, Fetch’in mevcut CEO’sudur. Mettalex, uVue ve itzMe gibi birkaç büyük projede daha onu kurucu olarak gördük.

Toby Simpson Fetch.ai projesinin eski COO’su ve şu anda Danışma Kurulu üyesidir. Ayrıca Ososim Limited’de CTO ve DeepMind’da Yazılım Tasarımı Başkanı olarak görev yapmıştır. Thomas Hain, ise CSO olarak görevine devam ediyor. Güne %35 kazançla devam ettiği için mevcut fiyatı riskli olsa da uzun vadede yatırımcısına kazanç getirebilir. Kısa ve orta vadeli hedefler için FET Coin yorumlarına geçelim.

FET Coin Yorumlar!

Öncelikle Fetch.ai’nin yerel tokeni FET gerçekten fayda üreten bir varlıktır ve tek amacı şirkete başlangıç sermayesi getirmek değildi. FET kullanımı sayesinde, kullanıcılar ağ üzerinde kendi dijital ikizlerini oluşturabilir ve dağıtabilirler. Geliştiriciler yerel tokenle ödeme yaparak yapay zekâ araçlarına ulaşabilir. Doğrulama düğümleri de FET token‘larının stake edilmesiyle etkinleştirilir. Yakın zamanda birkaç önemli güncelleme oldu. Yorumlara geçmeden önce bunlara göz atmalıyız.

  • “Capricorn” olarak bilinen Fetch.ai Mainnet Yükseltmesi sayesinde FET Coin, Cosmos ekosistemindeki diğer blockchainlere taşınabiliyor. Bu blockchainler ile iletişim kurabiliyor.
  • İlk Sosyal NFT Platformu Resonate Social, Fetch.ai’de başlatıldı.
  • Wallet v0.5.0 yayınlandı
  • Yeni CTO Edward FitzGerald duyuruldu.
  • AEA Üniversitesinin yakında müjdeleneceği söylendi.

Bugün yaşanan yükselişin sebebi yukarıdakiler veya teknik bir kırılım olabilir. Ancak yaygın kanaat ChatGPT etrafındaki coşkunun yapay zekâ, makine öğrenimi alanında popüler olan bu altcoine ilgiyi artırdığı yönündedir.

FET Coin hakkında bazı önemli detaylar ise şunlardır;

  • FET tokenlerinin %65’i dolaşımdadır ve %3’lük sabit enflasyon oranı nispeten düşüktür.
  • Analistler, yapay zekanın 2030 yılına kadar 13 trilyon dolarlık ek ekonomik faaliyet sağlayabileceğini söylüyor. Fetch bu alanda merkeziyetsiz bir aktör olmak istiyor.
  • Yapay zekâ ve makine öğrenimi geçmişine sahip iyi bir ekibi var.
  • Halihazırda mevcut ve yaygın olarak kullanılan ürünleri bulunuyor.
  • ATH seviyesi 1,19 doların üzerinde ve zirvenin %92,57 altında bulunuyor.
  • Mart 13 (2020) tarihinde 0,00827 dolarda dibi görmüştü.

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