2022 yılının sonuna yaklaşırken kripto paraların geleceği son noktaherkes tarafından merak ediliyor. Merak sürerken Shiba tarafından açıklama geldi.

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Shiba Inu (SHIB) Metaverse ekibi, 2022 yılının sonu yaklaşırken yatırımcıları ve meraklıları için bir tatil sohbeti düzenliyor. Yıl içerisinde gerçekleşmiş olan büyük sürprizler olsa da, sohbet ağırlıklı olarak projenin gelecek planları etrafında yoğunlaşabilir. Son birkaç ay içinde memecoin projesinde birçok yenilik ve güncelleme yapıldı. Yaklaşan yatırımcılarla buluşma sohbeti, resmi Shiba Token topluluğu tarafından bir discord etkinliğinde gerçekleştirilecek.

Shiba Inu Buluşma ve Sohbeti

Shiba Inu Metaverse tatil dönemi sohbetinin gündemi, yıl sonu planlarının bir özetini yapmak olacakmış gibi görünüyor. Ayrıca, proje için bir sonraki adımın ne olacağı da tartışılabilir. Ev sahipleri ayrıca bir katılımcılara ücretsiz SHIB: The Metaverse Silver Fur Land verecek.

SHIB token kullanılarak, 2022’nin başlarında tanıtılan güncelleme sayesinde Shiba Inu Metaverse’de arazi satın alınabilir durumda. Bu arada, topluluk 2022 güncellemesinin yanı sıra ekibin söz verdiği yeni sürprizleri de dört gözle bekliyor olabilir. Etkinlik davetiyesinde şöyle deniyordu:

Yılın sonuna doğru zaman daralıyor! Gelin Metaverse ekibiyle birlikte yılın sonunu gözden geçirelim ve bundan sonra neler olacağını tartışalım!

Toplam piyasa değerine göre Shiba Inu şu anda kripto paralar arasında sekizinci sırada yer alan rakibi Dogecoin’in (DOGE) altı sıra gerisinde bulunuyor. Fiyat izleme platformu CoinMarketCap’e göre, SHIB fiyatı son 24 saatte %0,57 artışla $0.00000916 dolar seviyesinde bulunuyor.

Toparlanmayı İfade Etmek İçin Fiyat Yükselişi Mi?

SHIB, kripto piyasası FTX’in yarattığı büyük yarayla mücadele ederken son iki haftadır mevcut fiyat aralığında işlem görüyor. Bu bağlamda, son raporlara göre, 0,000096 dolar seviyesinde kısa bir sıçrama, potansiyel olarak memecoin için iyileşme rallisinin başlangıcını işaret edebilir.

Ayrıca, Metaverse sohbeti sonrasında herhangi bir sürpriz Shiba Inu haberinin token için bir fiyat rallisi getirip getirmeyeceği de görülecek. Etkinlik 9 Aralık Cuma günü saat 04:00’da gerçekleştirilecek.