Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Meşhur Kripto Analistinden 2 Boğa Sinyali!

Kripto para piyasaları yükselişe ne zaman başlayacak? Popüler analist 2 şeye dikkat çekti.
20:10
8 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin dipte mi? Kripto paraların yönüne dair izlenebilecek çok fazla metrik var. Popüler analist açıkladı. 2 göstergeye dikkat çeken isim kripto para yatırımcılarını heyecanlandırdı. 1 yıldır devam eden düşüşler yatırımcıların altcoinlerde %90’ı aşan kayıplar yaşamasına neden oldu. Kripto paraların kümülatif değeri yaklaşık 3 trilyon dolardan 800 milyar dolara geriledi.

Kripto Para Boğa Sinyali

Popüler kripto para analisti ve trader Jason Pizzino, Bitcoin (BTC) ayı piyasasının sona erdiğini gösterebilecek iki senaryonun ana hatlarını çiziyor. Yaklaşık 280.000 yatırımcı tarafından takip edilen analist son piyasa güncellemesinde kripto paraların yönünü açıkladı. Kripto analistine göre, Bitcoin ilk senaryoda kapitülasyonu takip eden aylık mumda daha düşük bir dip seviyeye inerken, bir önceki ayın aralığında bir kapanış yapabilir.

“İlk senaryo benzer fiyat hareketi muhtemelen daha düşük ancak önceki mum fiyat aralığında kapanış.”

Meşhur kripto para analisti ikinci sinyalin kapitülasyondan sonra kaydedilecek güçlü bir sıçrama olacağını söylüyor.

“İkinci senaryo, kapitülasyonu takip eden ay içinde güçlü bir sıçrama yaşanmasıdır. Ancak yalnızca kapitülasyon kapanışı daha yüksekse (%50 ila %60’ının üzerinde) bu olacak”.

Kripto Paralar Nereye Gidiyor?

Pizzino, önceki ayı piyasalarında Bitcoin’in son kapitülasyondan sonra bir aralıkta işlem yapma eğiliminde olduğunu söylüyor. Analiste göre bir önceki boğa piyasasında gördüğümüz gibi, kapitülasyonun bir ila iki ay, hatta potansiyel olarak birkaç ay daha sürdüğüne dair çok sayıda örnek var. 2021’deki boğa piyasasına geri dönersek, bir sonraki ayın bir yükseliş döneminden önce ciddi erimeler tetiklediğini görebiliriz.

“Ayrıca 2018’den 2019’a kadar ciddi düşüşler yaşandı. Bu yatırımcıları bezdirmişti. 2015’te son kapitülasyon ve ralliden önce birkaç ay yatay seyreden bir süreç yaşadık. En az düşüşler kadar yatay seyir de yatırımcılara acı veriyor. Ve son olarak, 2011’de kapitülasyon yaşandı, piyasa düştü, bir ay daha bu fiyatları test ettikten sonra tekrar toparlandı, tekrar toparlandı, tekrar toparlandı ve ardından boğa piyasasına geçiş yaptı.”

Yani yatırımcıların canını sıkan süreç bir süre daha devam edecek. Yatay piyasa seyri son birkaç ayda peşinden büyük düşüşler getirdi. Elbette bu düşüşlerin arkasında LUNC, Celsius ve FTX gibi olaylar bulunuyordu. Önümüzdeki haftalarda ise Genesis’in kaderi kripto paraların orta vadeli yönünü belirleyebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Son Dakika: ABD’den Kripto Para Şirketlerine Kritik Uyarı!
Son Dakika: ABD’den Kripto Para Şirketlerine Kritik Uyarı!
Senatörler Savaşa Mı Hazırlanıyor? Kripto Paralarla İlgili 9 Soru!
Senatörler Savaşa Mı Hazırlanıyor? Kripto Paralarla İlgili 9 Soru!
Kripto Paralar Mevcut Yasalara Tabi Olacak!
Kripto Paralar Mevcut Yasalara Tabi Olacak!
Ayı Sezonu Bu Gelişmeyle Sona Erecek! Kripto Paralar Düşüşe Devam Edebilir!
Ayı Sezonu Bu Gelişmeyle Sona Erecek! Kripto Paralar Düşüşe Devam Edebilir!
Kripto Boğası Ne Zaman? Binance Eski Baş Strateji Sorumlusu İddialı!
Kripto Boğası Ne Zaman? Binance Eski Baş Strateji Sorumlusu İddialı!
2023 Kripto Para Tahminleri! 2023 Bitcoin Hedefi!
2023 Kripto Para Tahminleri! 2023 Bitcoin Hedefi!
Dev Borsanın Tahminleri! 2023 Altcoinler Ne Olacak?
Dev Borsanın Tahminleri! 2023 Altcoinler Ne Olacak?
Yazılım Devi Palantir’in Kurucu Ortağı Onları İşaret Etti: Kripto Para Piyasasını Yönlendiriyorlar
Yazılım Devi Palantir’in Kurucu Ortağı Onları İşaret Etti: Kripto Para Piyasasını Yönlendiriyorlar
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022