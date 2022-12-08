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Bitcoin dipte mi? Kripto paraların yönüne dair izlenebilecek çok fazla metrik var. Popüler analist açıkladı. 2 göstergeye dikkat çeken isim kripto para yatırımcılarını heyecanlandırdı. 1 yıldır devam eden düşüşler yatırımcıların altcoinlerde %90’ı aşan kayıplar yaşamasına neden oldu. Kripto paraların kümülatif değeri yaklaşık 3 trilyon dolardan 800 milyar dolara geriledi.

Kripto Para Boğa Sinyali

Popüler kripto para analisti ve trader Jason Pizzino, Bitcoin (BTC) ayı piyasasının sona erdiğini gösterebilecek iki senaryonun ana hatlarını çiziyor. Yaklaşık 280.000 yatırımcı tarafından takip edilen analist son piyasa güncellemesinde kripto paraların yönünü açıkladı. Kripto analistine göre, Bitcoin ilk senaryoda kapitülasyonu takip eden aylık mumda daha düşük bir dip seviyeye inerken, bir önceki ayın aralığında bir kapanış yapabilir.

“İlk senaryo benzer fiyat hareketi muhtemelen daha düşük ancak önceki mum fiyat aralığında kapanış.”

Meşhur kripto para analisti ikinci sinyalin kapitülasyondan sonra kaydedilecek güçlü bir sıçrama olacağını söylüyor.

“İkinci senaryo, kapitülasyonu takip eden ay içinde güçlü bir sıçrama yaşanmasıdır. Ancak yalnızca kapitülasyon kapanışı daha yüksekse (%50 ila %60’ının üzerinde) bu olacak”.

Kripto Paralar Nereye Gidiyor?

Pizzino, önceki ayı piyasalarında Bitcoin’in son kapitülasyondan sonra bir aralıkta işlem yapma eğiliminde olduğunu söylüyor. Analiste göre bir önceki boğa piyasasında gördüğümüz gibi, kapitülasyonun bir ila iki ay, hatta potansiyel olarak birkaç ay daha sürdüğüne dair çok sayıda örnek var. 2021’deki boğa piyasasına geri dönersek, bir sonraki ayın bir yükseliş döneminden önce ciddi erimeler tetiklediğini görebiliriz.

“Ayrıca 2018’den 2019’a kadar ciddi düşüşler yaşandı. Bu yatırımcıları bezdirmişti. 2015’te son kapitülasyon ve ralliden önce birkaç ay yatay seyreden bir süreç yaşadık. En az düşüşler kadar yatay seyir de yatırımcılara acı veriyor. Ve son olarak, 2011’de kapitülasyon yaşandı, piyasa düştü, bir ay daha bu fiyatları test ettikten sonra tekrar toparlandı, tekrar toparlandı, tekrar toparlandı ve ardından boğa piyasasına geçiş yaptı.”

Yani yatırımcıların canını sıkan süreç bir süre daha devam edecek. Yatay piyasa seyri son birkaç ayda peşinden büyük düşüşler getirdi. Elbette bu düşüşlerin arkasında LUNC, Celsius ve FTX gibi olaylar bulunuyordu. Önümüzdeki haftalarda ise Genesis’in kaderi kripto paraların orta vadeli yönünü belirleyebilir.