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Ayı Sezonu Bu Gelişmeyle Sona Erecek! Kripto Paralar Düşüşe Devam Edebilir!

Kripto para piyasalarında boğa sezonu ne zaman gelecek? Yatırımcılar orta vadede bir trend dönüşü beklemeli mi?
19:30
8 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

1 yıla yakın süredir kripto para yatırımcılarının yaşamadığı olumsuzluk kalmadı. Bitcoin 15.500 dolara düştü. Geçtiğimiz yıl tek endişe Çin ve Elon Musk korkusuyken bu yıl en büyük ikinci borsanın iflasından tutun da LUNA ile 40 milyar doların silinmesine kadar sayısız olay yaşandı. Fakat buna rağmen dikkatle izlenmeye değer bir gösterge henüz ayı piyasalarında dibi görmediğimizi söylüyor.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

CryptoQuant tarafından birkaç dakika önce yayınlanan son rapor bize ayı piyasaların sonuna halen gelmediğimizi söylüyor. Bitcoin balinaları hala satışlara devam ediyor ve madencilerin artan maliyetleri sürekli satışları destekliyor. On-chain verilere göre Bitcoin balinaları halen BTC biriktirmeye başlamadı. UTXO Değer Bantları Metriği, Bitcoin fiyatındaki artış eğiliminin genellikle balinaların birikim yapmasıyla ilgili olduğunu gösteriyor.

Ancak, balinalar Haziran 2022’den bu yana varlıklarını 367 bin BTC azaltmıştır. Fiyat artışını sürdürmek için balinaların varlıklarını artırdığını gözlemlemeliyiz. Yani Bitcoin balinaları istikrarlı alımlara geri dönmeden, sattıkları varlıkları geri toplamaya başlamadan kripto paraların gelinde gerçek bir yükseliş görmeyeceğiz.

Kripto Paralar Düşüşe Devam Edebilir

Haziran 2022’den bu yana, harcanan BTC’nin önemli bir kısmı (toplamın %80’ine kadar) balinalardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, piyasa döngüsü değişimi hakkında sağlam bir işaret elde etmek için çok daha düşük balina harcaması görmeliyiz. Kripto para döngülerini belirleyen balinaları yönlendiren birçok olay oldu. LUNA çöküşü, Fed’in politika değişikliği ve daha sayısız olay bireysel yatırımcıların piyasaya güvenini zedeledi. Ancak bu güven kaybı yaşanırken Bitcoin balinaları BTC’lerini bugün olduğundan daha pahalı fiyatlara satmaya devam ediyordu.

Bitcoin işlem hacminin nadir görülen zirvelere ulaştığı günlerde çok büyük düşüşler gördük. Bunun tam tersine dönmesi gerekiyor. Balinaların geçmiş döngülerdeki hareketleri bize “birikim” başlamadığı sürece kripto paraların düşebileceğini gösteriyor. En iyi senaryo önümüzdeki yıl Fed’in faiz artışlarını durdurduğu ve netleşen regülasyonların kurumsal iştahı artırdığı ihtimaldir. Eğer bu olursa bugünlerde aşırı satılan Bitcoin’in hızlı bir toparlanma yaşadığını görebiliriz.

Bitcoin aylık grafiğindeki RSI 2019 yılının Şubat seviyesinin de altına indi.

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