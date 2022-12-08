UMA Coin ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının ilgi gösterdiği bir proje, peki tam olarak ne yapıyor? Alınır mı?

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En büyük 200 kripto para arasında yer alan UMA Coin aslında bir tokendir ve Ethereum ağı üzerinde inşa edilmiştir. Kendi ağına sahip olmayan ve bir akıllı sözleşme platformu üzerinde protokolünü çalıştıran kripto paralar token olarak sınıflandırılır. Peki UMA Coin gelecek vadediyor mu? Mevcut fiyat seviyesi alım için yatırımcılara bir fırsat sunabilir mi?

Uma Coin Yorum

UMA Token veya yaygın ismiyle UMA Token yazı hazırlandığı sırada 1,77 dolardan alıcı buluyor. 122 milyon dolar piyasa değerine sahip ve günlük işlem hacmi 16 milyon dolardır. Dün ciddi anlamda ilgi gören altcoin hacimde %76 düşüş gördü. 101 milyonluk maksimum arzına karşın 68,9 milyon yani toplam arzın %68’i dolaşımda bulunuyor. Bu yönden UMA token emisyonu açısından avantajlıdır. dYdX gibi birçok kripto paranın önümüzdeki yıl itibariyle arzının katlanacağını düşünürse UMA Token iyi bir konumda.

Fiyat cephesine gelirsek temmuz ayından bu yana istikrarlı biçimde bir düşüş yaşanıyor. RSI nötr bölgede ve 1,9 dolar seviyesi aşılmadıkça fiyatın 1,5 dolara kadar düşüşünü devam ettirme ihtimali bulunuyor. Kripto paralardaki genel negatif seyri düşünürsek Bitcoin’in yeniden 16.000 dolar altına sarkması bu hedefin ziyaret edilmesini sağlayabilir. Olumlu senaryoda 1,9 ve 2,3 bölgelerinin aşılmasıyla 2,94 dolar maksimum seviyesine ulaşılabilir.

Uma Coin Alınır Mı?

UMA, 2018 yılında iki eski Goldman Sachs traderı olan Allison Lu ve Hart Lambur tarafından başlatıldı. Başlangıçtaki hedefleri, herkesin, her yerde, güvenilir finansal sözleşmeler tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir protokol tanımlamak için geleneksel finans türevlerinden ilham aldı. UMA bir blockchin Oracle çözümüdür. Chainlink veya Binance Oracle da bu alanda faaliyet gösteriyor. Optimistic Oracle (OO) tasarımıyla UMA projesi farklı bir alt kategoride varlık göstermeye çalışıyor.

Bu OO tasarım konsepti, Vitalik’in konuyla ilgili ilk yayınını yaptığı 2014 yılından bu yana geliştirilmektedir. O zamandan bu yana yıllar içinde birkaç yineleme yapıldı. Web3 odaklı iyi bir çözüm ve UMA bu alanda kendini sürekli geliştirebilirse gelecekte iyi bir hizmet verici olabilir. UMA’nın akıllı sözleşmeleri öncelikle merkezi olmayan uygulamalar geliştiren geliştiriciler için tasarlanmıştır. Tüm UMA token sahipleri UMA’nın Optimistic Oracle’ına katılabilir böylece ödül alabilir.

ATH seviyesi olan 43 dolardan %95,91 oranında düşen UMA Coin rekabetin yoğun olduğu bir alanda faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Niş bir alan ve yılların getirdiği bir tecrübe var, elbette yatırım kararı sizin risk profilinize atacağınız bir adımdır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.