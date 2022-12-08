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Bitcoin’de En Büyük Tehdit Açıklandı: Güncel Veriler Bu Seviyeye işaret Ediyor!

Bitcoin (BTC) tarihinin en kötü dönemlerinden birine tanık olurken, bugün yayımlanan kritik bir rapor durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. 
15:30
8 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) tarihinin en kötü dönemlerinden birine tanık olurken, bugün yayımlanan kritik bir rapor durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Madencilerin Elindeki Bitcoin Sayısı..!

Bitcoin  17.000 doların üzerinde tutunamadı ve yeniden 16.500 dolar seviyesinde bulunan desteğe düştü. Madenci kapitülasyon riski, uzun pozisyonlar almak isteyen trader’larda endişe yaratmaya devam ettiğinden, BTC fiyatı baskı altında. Zincir üstü veriler, madencilerin gerçekten de finansal zorluklar ve uzun kış nedeniyle Bitcoin’lerini satığını ortaya koyuyor. Glasnode raporuna göre, madencilerin elindeki Bitcoin, 14 ayın en düşük seviyesine düştü. Bu durum ayrıca madencilik şirketlerinin hisse fiyatlarında düşüşe de neden oluyor. Marathon Digital, Core Scientific, Riot Blockchain, Hut 8 Mining, HIVE Blockchain Technologies ve Stronghold Digital Mining dahil olmak üzere NASDAQ’da listelenen madenci şirketlerinin hisse senetleri son 6 ayda büyük düşüş yaşadı.

Marathon Digital, Core Scientific ve Stronghold Digital Mining’in bir ayda sırasıyla %46, %20 ve %38 düşmesiyle durum bu ay daha da kötüleşti. Bitcoin fiyatları bu yıl düşerken, madencilik rekabetini ifade eden Bitcoin hash oranı maksimum seviyeye ulaştı. Ancak madencilik faaliyetlerindeki düşüş nedeniyle bu ay hashrate ve madencilik zorluğu düşmeye başladı.

Zincir Üstü Veriler, Neye İşaret Ediyor?

Madencilik sektörü düşen Bicoin fiyatı, artan enerji maliyetleri ve borç yükleri nedeniyle büyük baskı altında. Bu nedenle, finansal kriz ve düşen hisse senedi fiyatları, son çare olarak madencileri Bitcoin’lerini satmaya zorluyor. Ayrıca, madencilerin BTC rezervleri son birkaç ayda 13 bin BTC azaldı. Glassnode’a göre bu rakam, şu anda 14 ayın en düşük seviyesi olan 1.818.280.032 BTC’ye ulaştı. Coinglass verilerine göre, Bitcoin son 24 saatte 15 milyon doların üzerinde uzun vadeli tasfiye gördü.

Uzun pozisyonların tasfiyesi, BTC fiyatının son 24 saat içinde düşmesine neden oldu. Zincir üstü veriler ayrıca, BTC fiyatının 16,5 bin dolarlık destek seviyesinin altına düşmesi durumunda 12,8 bin dolarlık delta fiyatına ulaşabileceğini gösteriyor. CoinMarketCap’e göre, Bitcoin an itibariyle 16.835 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, BTC‘nin yeniden ivme kazanabilmesi için Fed’in para politikasından geri atması gerekiyor. FTX krizinin neden olduğu domino etkisi de risk teşkil etmeye devam ediyor.

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