RIPPLE (XRP)

Ethena, stabilcoin büyümesinde son 24 saatte Ripple’ı geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Son 24 saatte Ethena, $XRP ile bağlantılı Ripple'ı stabilcoin büyümesinde geride bıraktı.
  • 📊 Ethena 337,4 milyon dolar, Ripple ise 39,6 milyon dolar piyasa değeri artışı kaydetti.
  • 🧭 Bir gün önce lider olan Ripple, önceki günkü 34,7 milyon dolarlık artışın ardından ikinci sıraya indi.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Stabilcoin piyasasında son 24 saatte yaşanan büyüme sıralamasında liderlik el değiştirdi. Token Terminal verilerine göre Ethena, piyasa değerine eklediği 337,4 milyon dolarla günün en güçlü artışını kaydetti. Bir gün önce aynı listede ilk sırada yer alan Ripple ise ikinci basamağa geriledi.

İçindekiler
1 Son 24 saatte liderlik değişti
2 Diğer ihraççılarda da artış görüldü
3 Stabilcoin pazarında geniş tabanlı hareket

Son 24 saatte liderlik değişti

Veriler, Ripple’ın önceki gün elde ettiği üstünlüğü koruyamadığını gösterdi. Şirket, bir gün önce 34,7 milyon dolarlık artışla stabilcoin piyasa değeri büyümesinde ilk sırada bulunuyordu. Son 24 saatte ise artış 39,6 milyon dolar oldu ve bu performans ikinci sıra için yeterli kaldı.

Ethena’nın aynı dönemde ulaştığı 337,4 milyon dolarlık artış, Ripple’ın kaydettiği büyümenin yaklaşık 8,5 katına karşılık geldi. Böylece stabilcoin piyasa değerindeki günlük genişlemede ağırlık Ethena tarafına geçti.

Token Terminal verileri, Ethena’nın son 24 saatte 337,4 milyon dolarlık artışla stabilcoin piyasa değeri büyümesinde ilk sıraya yerleştiğini gösteriyor.

Diğer ihraççılarda da artış görüldü

Piyasadaki büyüme yalnızca ilk iki oyuncuyla sınırlı kalmadı. USDD 13,9 milyon dolarlık artışla Ripple’ı izlerken, Paxos 10,8 milyon dolarlık ek büyüme kaydetti. Daha aşağıda ise Ondo 4,2 milyon dolar, OpenStandard 3,2 milyon dolar ve UnitedStables 3 milyon dolar artış bildirdi.

Kuruluş 24 saatlik artış Sıralama
Ethena 337,4 milyon dolar 1
Ripple 39,6 milyon dolar 2
USDD 13,9 milyon dolar 3
Paxos 10,8 milyon dolar 4
Ondo 4,2 milyon dolar 5
OpenStandard 3,2 milyon dolar 6
UnitedStables 3 milyon dolar 7

Ethena, dijital varlık odaklı bir stabilcoin protokolü olarak biliniyor. Son veriler, şirketin günlük bazda piyasa değerine en fazla katkı yapan ihraççı konumuna yükseldiğine işaret etti.

Ripple tarafında ise günlük artışın sürmesine karşın sıralamadaki gerileme, daha çok Ethena’nın olağanüstü büyüme temposundan kaynaklandı. Ripple’ın bir önceki güne göre daha yüksek bir artış kaydetmiş olması, toplam tabloda ikinci sıraya düşmesini engellemedi.

Ripple son 24 saatte 39,6 milyon dolar büyüdü ancak Ethena’nın güçlü performansı nedeniyle liderliği koruyamadı.

Stabilcoin pazarında geniş tabanlı hareket

Liste, stabilcoin pazarındaki büyümenin daha geniş bir tabana yayıldığını da ortaya koydu. Üst sıralardaki fark belirgin olsa da, birden fazla ihraççının aynı gün içinde pozitif katkı üretmesi sektörde genel bir genişleme eğilimine işaret etti.

Günlük değişimlerde en sert hareket Ethena lehine gerçekleşirken, Ripple ve diğer ihraççılar da pozitif bölgede kaldı. Veriler, kısa vadede piyasa değeri artışının birkaç büyük oyuncuda yoğunlaştığını, ancak alt sıralarda da sınırlı büyümenin sürdüğünü gösterdi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir. COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır. Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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