RIPPLE (XRP)

Ripple yöneticisi David Schwartz, XRP fiyatındaki etkisinin sınırlı olduğunu açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple yöneticisi David Schwartz, $XRP fiyatındaki etkisinin çok sınırlı olduğunu açıkladı.
  • 📉 XRP son 12 ayda yaklaşık yüzde 50 gerilerken, Schwartz eleştirilere X üzerinden yanıt verdi.
  • 🧩 Schwartz, 2025 sonunda günlük görevlerini bıraktı ancak Ripple yönetim kurulundaki yerini korudu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Ripple yönetim kurulu üyesi ve XRP Ledger’ın ilk mimarlarından David Schwartz, XRP’nin zayıf fiyat performansına yönelik eleştirilere sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Schwartz, XRP fiyatı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyleyemeyeceğini, ancak bu etkinin çok sınırlı kaldığını belirtti.

İçindekiler
1 XRP fiyatı tartışmasında doğrudan yanıt
2 X üzerindeki sert mesajlara tepki gösterdi
3 Ripple ile bağı sürüyor

XRP fiyatı tartışmasında doğrudan yanıt

Tartışma, bir kullanıcının Schwartz’a XRP’deki düşüşten kısmen sorumlu olup olmadığını sormasıyla gündeme geldi. Kullanıcı, öfkenin temelsiz olmadığını savunurken, Schwartz bu eleştiriye açık bir karşılık verdi.

“XRP fiyatıyla hiçbir ilgim olmadığını dürüstçe söyleyebilir miyim? Muhtemelen hayır. Ama etkimin çok az olduğunu söyleyebilirim.”

CoinMarketCap verilerine göre XRP son 12 ayda yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti. Bu dönemde kısa süreli yükselişler görülse de genel eğilim aşağı yönlü kaldı. Benzer şekilde, ödeme odaklı bir başka kripto varlık olan Stellar da aynı zaman aralığında yakın bir fiyat seyri izledi.

David Schwartz, Ripple’da uzun yıllar teknik liderlik üstlenmiş bir isim olarak biliniyor. XRP Ledger’ın ilk geliştiricileri arasında yer alan Schwartz, şirketten tamamen ayrılmış değil ve Ripple yönetim kurulundaki görevini sürdürüyor.

X üzerindeki sert mesajlara tepki gösterdi

Schwartz, son dönemde X üzerindeki bazı kullanıcıların ilgisiz tartışmalara girerek kendisini hedef aldığını da anlattı. Kendi ifadesine göre bazı hesaplar, başka başlıklardaki konuşmaları takip edip burada ya dolandırıcılık suçlaması yöneltiyor ya da XRP ile ilgili çalışmaları nedeniyle eleştiri getiriyor.

Schwartz, makul gerekçelere dayanan dürüst eleştirilerle sorunu olmadığını, ancak ilgisiz tartışmaların sürekli XRP tepkileriyle kesilmesinden rahatsızlık duyduğunu aktardı.

Bu nedenle söz konusu kullanıcıları engelleme kararı aldığını söyleyen Schwartz, uygulamanın yalnızca eleştirenleri değil, uygunsuz yerde XRP lehine mesaj yazan destekçileri de kapsadığını ifade etti. Uygun olmayan bağlamda yapılan paylaşımların tartışmaları bozduğunu savundu.

Ripple ile bağı sürüyor

Schwartz, Ripple’daki günlük görevlerinden 2025 sonu itibarıyla ayrıldı. Buna rağmen şirketle bağını koruyor. Bu ayın başında yaptığı açıklamada Ripple yönetim kurulunda yer almaya devam ettiğini ve onursal CTO unvanını taşıdığını duyurdu.

Ayrıca eski ekibiyle ayda iki kez bir araya geldiğini de söyledi. Bu açıklama, Schwartz’ın Ripple’dan tamamen koptuğu yönündeki değerlendirmelere de açıklık getirmiş oldu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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