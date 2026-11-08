RIPPLE (XRP)

Analist JD, XRP’de düşüşün ardından alım için yeni seviyeleri bekliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Analist JD, yaklaşık bir ay önce yaptığı XRP düşüş uyarısının gerçekleştiğini açıkladı.
  • 🪙 JD, $XRP’de yeni alım için önceden belirlediği kademeli seviyeleri bekliyor.
  • 📊 Analist, üç günlük RSI uyumsuzluğu ve yükselen takoz yapısını önceki uyarısının temel gerekçesi olarak gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Kripto para analisti JD, XRP için yaklaşık bir ay önce yaptığı düşüş uyarısının gerçekleştiğini savundu. Analist, son geri çekilmeden önce teknik görünümde satış baskısının güçlendiğini gösteren negatif uyumsuzluk tespit ettiğini ve bu sinyalin beklentisiyle örtüştüğünü söyledi.

İçindekiler
1 XRP’de önceki uyarının dayanağı
2 Yeni alım için bekleme yaklaşımı
3 Piyasa korkusu vurgusu öne çıktı

XRP’de önceki uyarının dayanağı

JD’nin değerlendirmesi, daha önce paylaştığı teknik analizine dayanıyor. Bu analizde XRP fiyatının yükselen takoz formasyonu içinde hareket ettiğini, buna karşılık üç günlük RSI verisinde zayıflama görüldüğünü belirtmişti. Fiyat daha yüksek zirveler üretirken göstergenin gerilemesi, yükseliş ivmesinin güç kaybettiğine işaret eden bir tablo ortaya koydu.

Analiste göre bu ayrışma, alım iştahının zayıfladığı bir dönemde fiyatın yukarı yönlü görünümünü korumakta zorlanabileceğini gösteriyordu. JD, o aşamada yükselen takozun aşağı kırılması halinde daha derin bir düzeltme riskinin artabileceği uyarısında bulunmuştu.

JD, X paylaşımında yaklaşık bir ay önce sert düşüş uyarısı yaptığını ve negatif uyumsuzluğun beklendiği gibi çalıştığını kaydetti.

Yeni alım için bekleme yaklaşımı

Son açıklamasında JD, mevcut koşullarda hemen ek XRP alımı yapmayı düşünmediğini belirtti. Bunun yerine, önceden belirlediği kademeli alım seviyelerinin görülmesini bekleyeceğini ifade etti. Analistin yaklaşımı, özellikle piyasada sert korku dönemleri oluştuğunda alım yapmaya dayanıyor.

Bu çerçevede JD, kısa vadeli fiyat hareketinin peşinden gitmek yerine sabırlı kalmayı tercih ediyor. Analist, ancak belirlediği dolar maliyeti ortalaması seviyelerine ulaşıldığında pozisyonunu artırmayı değerlendireceğini dile getirdi.

XRP’de teknik görünüm ve ani fiyat değişimleri yakından izlenirken, bu tür seviyeleri takip etmek isteyenler için CryptoAppsy pratik bir izleme alanı sunuyor. Uygulamadaki anlık grafikler ve akıllı fiyat alarmları, JD’nin işaret ettiği kademeli alım bölgelerine yaklaşılması halinde gelişmeleri tek ekranda izlemeyi kolaylaştırabiliyor.

Piyasa korkusu vurgusu öne çıktı

JD’nin son mesajındaki en belirgin unsur, alım kararını piyasanın zayıf olduğu dönemlere bağlaması oldu. Analist, güçlü iyimserlik ortamında alım yapmak yerine, sert geri çekilmeler ve yaygın tedirginlik görülen süreçleri daha uygun bulduğunu ortaya koydu.

JD, yeni alımları yalnızca kendi DCA seviyelerinde ve piyasada aşırı korku oluştuğu dönemlerde değerlendireceğini vurguladı.

Bu yaklaşım, XRP’de son düşüşün ardından bazı analistlerin kısa vadeli yön yerine risk yönetimine ve giriş seviyelerine odaklandığını gösteriyor. JD’nin açıklamaları, teknik sinyallerin ardından gelen fiyat hareketini kendi stratejisiyle uyumlu gördüğüne işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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