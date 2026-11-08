Shiba Inu vadeli işlemlerinde net çıkış hızlandı

Shiba Inu vadeli işlemlerinde son üç günde giriş ve çıkışlar birbirine yakın seyrederken, toplam tablo net çıkışa işaret etti. Coinglass verilerine göre bu dönemde 10,39 milyon dolarlık girişe karşılık 10,60 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Böylece net vadeli işlem akışı eksi 207 bin 230 dolar oldu.

Vadeli işlemlerde geri çekilme öne çıktı

Söz konusu değişim, Shiba Inu vadeli işlem akışında çok sert bir zayıflamaya işaret ediyor. Veriler, kaldıraçlı pozisyon taşıyan yatırımcıların yeni risk almak yerine pozisyon küçülttüğünü ya da piyasadan çekildiğini gösteriyor. Bu tablo, spekülatif ilginin zayıflaması, kar satışları veya belirsiz piyasa koşullarında temkinli davranılmasıyla ilişkilendiriliyor.

Mini sözlük: Vadeli işlem akışı, türev piyasadaki para giriş ve çıkışlarını gösteren bir ölçüdür. Bu veri, spot piyasadaki doğrudan alım talebini değil, daha çok kaldıraçlı işlemlerdeki risk iştahını yansıtır.

Coinglass verileri, Shiba Inu vadeli işlemlerinde üç günlük dönemde net akışın eksi 207 bin 230 dolara gerilediğini ortaya koyuyor.

Altcoin piyasasındaki iştahın da zayıfladığı görülüyor. CoinMarketCap altcoin sezon endeksi 44 puana gerileyerek Eylül ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Bu görünüm, yatırımcıların daha riskli varlıklarda temkinli davrandığını gösteren işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Fiyatta sert dalgalanma yaşandı

Shiba Inu fiyatı hafta boyunca yüksek oynaklık sergiledi. Token, hafta ortasında 0.000004844 dolara kadar yükseldi. Ancak perşembe günü kripto piyasasındaki geniş çaplı satış dalgası sırasında 1 milyar doları aşan tasfiye yaşanırken SHIB de bundan etkilendi. Fiyat yüzde 5 düşüşle 0.00000446 dolara kadar indi, ardından sınırlı bir toparlanma görüldü.

Cumartesi günü de oynaklık sürdü ve SHIB 0.00000455 dolara kadar geriledi. Vadeli işlemlerdeki zayıflamanın spot piyasadaki talep tarafından dengelenip dengelenemeyeceği, kısa vadeli fiyat görünümünde belirleyici olabilir. Alıcılar token toplamayı sürdürür ve satış baskısı artmazsa, türev piyasadaki gerilemenin fiyat üzerindeki etkisi daha sınırlı kalabilir.

Piyasadaki belirsizlik arttıkça yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonlardan uzaklaşması, SHIB üzerindeki spekülatif baskının zayıfladığını düşündürüyor.

Altı haftalık kayıp serisi gündemde

Shiba Inu eylül ayını düşüşle kapattıktan sonra Ekim 2026 başından itibaren aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Mevcut görünüm, varlığın üst üste altıncı haftayı da kayıpla tamamlama ihtimaline işaret ediyor. Haftalık grafikte 0.00000586 dolar seviyesi 50 haftalık hareketli ortalamaya denk geliyor. Aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde 0.0000041 dolar bölgesi izlenen seviyeler arasında yer alıyor.