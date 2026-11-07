XRP’de tasfiyeler 24 saatte 9,57 milyon dolara ulaştı

XRP’de son 24 saatte toplam 9,57 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Coinglass verilerine göre bunun 9,27 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan, yaklaşık 300 bin dolarlık kısmı ise kısa pozisyonlardan oluştu. XRP, aynı dönemde 1,16 dolardan işlem gördü.

Uzun pozisyonlar öne çıktı

Daha kısa vadeli ölçekte XRP tasfiyeleri 853.930 dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın 681.200 doları uzun, 172.780 doları kısa pozisyonlardan geldi. Veriler, satış baskısı sırasında en büyük zararın yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcılarda toplandığını gösterdi.

Coinglass verileri, XRP’de son 24 saatteki tasfiyelerin büyük ölçüde uzun pozisyonlarda yoğunlaştığını ortaya koydu.

Cuma günü görülen tablo daha da sertti. XRP’de toplam tasfiye tutarı 16,7 milyon dolara çıktı ve bunun 16 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan oluştu. Bu hareket, 5 Kasım’daki geniş piyasa düşüşünün ardından Bitcoin fiyatındaki ani yön değişimi sonrasında geldi.

Hacim ve açık pozisyon verileri zayıf tabloya işaret etti

XRP’nin piyasa değeri son 24 saatte yüzde 1,75 gerileyerek 72,7 milyar dolara indi. Açık pozisyon büyüklüğü ise yüzde 1,4 artışla 1,37 milyar dolara yükseldi. Ancak açık pozisyondaki artış, tek başına yeni yükseliş yönlü işlemlerin açıldığı anlamına gelmiyor.

İşlem hacmindeki yüzde 44,7’lik düşüş, gün içindeki toparlanma ihtimalinin sınırlı kaldığına işaret etti. XRP odaklı ETF’lerde cuma günü net giriş ya da çıkış görülmedi. Bu tablo, kurumsal tarafta belirgin bir yön oluşmadığını düşündürüyor.

Fiyat kritik eşikte bulunuyor

Mevcut fiyat seviyesi, yakın dönemde oluşan yerel dip bölgesine yakın seyrediyor. Haftalık grafikte aşağı yönlü riskin sürdüğü, 1,15 dolar seviyesinin ise 1,00 dolara doğru alan açılmadan önceki son önemli eşik olduğu değerlendiriliyor.

1,15 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde tasfiyelerin hızlanabileceği ve yaklaşık 1 milyon dolarlık ek pozisyonun kapanabileceği hesaplanıyor.

Yukarı yönlü ilk önemli seviye ise 1,20 dolar olarak izleniyor. Bu eşiğin aşılması, kısa vadede fiyat yapısında toparlanma işareti olarak değerlendirilebilir. Mevcut veriler ise şimdilik XRP’de kırılganlığın sürdüğünü gösteriyor.