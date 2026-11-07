DOGECOIN (DOGE)

Keplr, Google ve Apple girişli cüzdanlardaki işlemleri inceliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Keplr, Google ve Apple ile açılan bazı cüzdanlardaki yetkisiz işlemleri inceliyor.
  • 🔐 Mishaboar, sosyal giriş yönteminin özellikle $DOGE topluluğundaki yeni kullanıcılar için ek risk yaratabileceğini vurguladı.
  • 📱 Eski iOS sürümlerini hedef alan iki istismar kitinin bulunmasının ardından kullanıcılara güncelleme çağrısı yapıldı.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

Dogecoin topluluğundan Mishaboar, kullanıcıların Google, Apple kimliği, Telegram veya e posta hesaplarıyla blokzincir cüzdanı oluşturmasına imkan veren sosyal giriş yöntemine ilişkin güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulundu. Tartışma, çoklu ağ desteği sunan Keplr cüzdanında bazı yetkisiz işlemlerin bildirilmesinin ardından hız kazandı.

İçindekiler
1 Yetkisiz işlem bildirimleri geldi
2 Kimlik bağlantısı riski öne çıktı
3 iOS kullanıcılarına güncelleme çağrısı yapıldı

Yetkisiz işlem bildirimleri geldi

Keplr, Google veya Apple oturum açma yöntemiyle oluşturulmuş bazı hesaplarda izinsiz işlemlere dair bildirimler aldığını açıkladı. Şirket, konunun Web3Auth ekibine taşındığını ve incelemenin birlikte yürütüldüğünü belirtti. Keplr; Cosmos, Bitcoin, Ethereum ve Starknet dahil birden fazla ağı destekleyen bir cüzdan hizmeti sağlıyor.

Mini sözlük: Web3Auth, kullanıcıların geleneksel oturum açma yöntemleriyle kripto cüzdanlarına erişmesini sağlayan bir kimlik doğrulama altyapısı sunuyor. Bu yapı, seed phrase yönetimini kolaylaştırsa da anahtar saklama ve erişim akışında ek güvenlik soruları doğurabiliyor.

Sosyal giriş, kullanıcılarından nefret edenlerin cüzdanına eklemek isteyebileceği bir özellik olabilir.

Mishaboar, bu yöntemin özellikle kriptoya ilk kez adım atan kullanıcılar açısından daha sorunlu olabileceğini savundu. Cüzdan açmayı ve erişimi kolaylaştıran bu modelin, kullanıcıların tam olarak fark etmediği güvenlik açıkları yaratabileceğini söyledi.

Kimlik bağlantısı riski öne çıktı

Mishaboar’a göre risk yalnızca cüzdandaki varlıklarla sınırlı değil. Kişisel hesapların cüzdan hizmetleriyle bağlanması halinde olası veri sızıntıları, kullanıcının gerçek kimliği ile dijital varlıkları arasında bağ kurulmasına yol açabilir. Bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Sosyal giriş kullanan ve bu yolla saldırıya uğrayabilecek kullanıcıların önemli bölümü yeni başlayanlardan oluşuyor; üstelik risk yalnızca cüzdandaki fonlarla sınırlı kalmıyor.

Uyarı, sosyal girişe ek olarak anahtarların bulutta yedeklenmesini sağlayan cüzdanları da kapsıyor. Mishaboar, bulut ifadesinin pratikte başka bir tarafın sunucusunda tutulan veriyi anlattığını vurguladı.

iOS kullanıcılarına güncelleme çağrısı yapıldı

Bu hafta iOS kullanıcıları için de ayrı bir güvenlik uyarısı yayımlandı. Kullanıcılardan, cüzdan güvenliğini artırmak amacıyla cihazlarını güncellemeleri istendi. Güvenlik araştırmacıları, eski iOS sürümlerini hedef alan Coruna ve DarkSword adlı iki istismar kiti tespit etti.

Söz konusu araçların belirli bir cüzdan uygulamasındaki açıktan yararlanmadığı, ancak cihaz ele geçirildiğinde cihazda saklanan cüzdan verilerine erişebildiği aktarıldı. Bu nedenle riskin yalnızca uygulama düzeyinde değil, doğrudan cihaz güvenliğiyle de bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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