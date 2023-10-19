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Bitcoin Neden Yükseliyor? Üç Ana Maddede BTC Yükselişini İnceledik

Özet

  • Bitcoin halving etkinliği için zaman daralıyor.
  • Bitcoin ETF başvurularında önemli değişiklikler yaşandı.
  • Son 24 saatte BTC short sözleşmelerinde 10,1 milyon doların üzerinde likide edildi.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
23:25
19 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Bitcoin fiyatı son günlerde yükselmeye devam ediyor. İki ayın en yüksek seviyesine çıkan Bitcoin, bugün 28.700 doların üzerine göz kırptı. Yaşanan bu yükseliş, kurumsal yatırımcıların birden fazla spot Bitcoin ETF başvurusuna yönelik değişikliler yapması ve bireysel yatırımcıların yaklaşan Bitcoin halving etkinliği beklentisine yönelik umutlarının ardından yaşandı. Elbette en büyük etken ise 28.000 dolar direncinin aşılması oldu.

BTC Halving’i İçin Tartışmalar Sürüyor

Bitcoin halving etkinliği için gözler Nisan 2024’e çevrildi. Bu tarihte gerçekleşmesi öngörülen etkinlik için zaman daralsa da birçok analist bu olayın Bitcoin fiyatında nasıl bir etki yaratacağını tartışıyor. Yatırım şirketi Capriole Investments analistleri ise bu durumu şu ifadelerle açıkladı;

“Bitcoin’in 14 yıllık döngüsel tarihi boyunca tüm getirileri ve daha fazlası her halving etkinliğini takip eden 12-18 aylık dönemde gerçekleşti. Her halving etkinliği önceki 4-6 aylık dönemde yatırım yapmak 2020’de daha da yüksek 12 aylık performans sağladı.”

Raporlara göre bir Bitcoin ETF onayı likidite sorununu çözmeye yardımcı olabilir. Birçok analist bu gelişme ile birlikte piyasada en az 600 milyar dolarlık talep görülebilir. Capriole Investments’ın yakin tarihte kamuoyuna sunulan bir raporuna göre bir altın ETF’sinin onaylanmasının ardından altının fiyatının %350’lik bir getiri sağladığı öne sürüldü.

Bitcoin Cephesinde Neler Yaşanıyor?

Bitcoin fiyatında yaşanan artışa ek olarak borsalardaki Bitcoin arzı 4 Eylül’deki aylık zirvenin altında kalmaya devam ediyor. Borsalarda bu aylık zirveden sonra 70.000’in üzerinde Bitcoin çıkışı görüldü.

Piyasa, kripto borsalarından çıkan token’ları bir yükseliş sinyali olarak algılar. Yatırımcılar, Bitcoin’lerini uzun vadeli olarak saklamak istediklerinde özellikle merkezi borsalardan çıkarırlar. 19 Ekim’de uzun vadeli Bitcoin sahipleri tarihte ilk kez tüm Bitcoin arzının %76’sına sahip oldu.

Bitcoin borsalardan çıkmaya devam ederkeni likidasyonlar fiyat üzerinde güçlü bir etkiye sahip olma eğiliminde. Sadece 24 saat içinde 10,1 milyon doların üzerinde Bitcoin short sözleşmesi likide edildi ve 12 saatlik bir zaman diliminde 8,5 milyon doların üzerinde short sözleşmesi likide edildi.

Bitcoin fiyatının bir miktar yükseliş ivmesi göstermesi piyasa duyarlılığının artmasına yardımcı oluyor. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, piyasanın bir hafta içinde 7 puan kazanarak korkudan tarafsızlığa geçtiğini gösteriyor.

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