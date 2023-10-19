  OpenAI CEO’sunun Göz Bebeğiydi! Tarihin En Büyük Hayal Kırıklığı Mı Olacak? Altcoin, 24 Saatte Yüzde 7 Düştü!

Bir piyasa analiz platformu olan Lookonchain, geçtiğimiz günlerde X’te yaptığı bir paylaşımda altoin’in balinalarının ve çeşitli kurumsal yatırımcıların Worldcoin (WLD) biriktirdiğini yönünde bir açıklama yapmıştı. Lookonchain’in analizine göre, yeni bir cüzdan adresi tarafından 3 saat içerisinde OKX ve Binance borsalarından toplamda 4,12 milyon WLD coin çekildi.

Worldcoin Balinaları Birikim Yapıyor

Lookoncihan tarafından, GSR gibi büyük kurumların 29 Ağustos’tan bu yana 7,4 milyon WLD biriktirdiği açıklandı. Ayrıca Amber tarafından da OKX’ten 500.000 adet WLD çekmişti. Yapılan bu birikimler Worldcoin token’ının fiyatı konusunda büyük bir hareketin hazırlıklarının başladığı yönünde yorumlanabilir.

Balina ve kurumlar tarafından yapılan büyük miktardaki birikime rağmen, WLD geçtiğimiz gün boyunca şimdiye kadar geçen süre zarfında büyük bir düşüşle karşı karşıya kalmış gibi görünüyor. 21milyon.com’dan alınan verilere göre WLD, 24 saat içinde %7,17’lik yıkıcı bir düşüş yaşadı. Düşüş sonrasında 1,45 dolara kadar gerileyen altcoin bu seviyede işlem görüyor.

WLD, bu büyük satın alımlara rağmen işlem hacmi bakımından sarsılmış görünüyor. WLD için 24 saatlik dönemde gerçekleşen işlem hacmi, %20,32’lik bir düşüş yaşadı. Hacim bu süre içerisinde 56.136.326 dolar olarak gerçekleşti.

Worldcoin Fiyat Analizi

WLD/USDT 2 saatlik grafiği incelendiğinde, mum çubuğunun Bollinger Bantlarının alt bandına dokunması sebebiyle altcoin gün boyunca düşüşle karşı karşıya kaldı. Alt bandın hareketi düz bir biçimde aşağı yönlü olduğu için, mum çubuklarında da benzer bir alım satım hareketi görüldü.

Mum çubukları negatif bölgede bulunuyormuş gibi görünse de, yakın zamanda altcoin’de gerçekleşebilecek bir fiyat hareketi Bollinger Bantlarının üst bölgesine doğru bir kırılım için yatırımcılara verilmiş erken bir sinyali tetikleyebilir.

RSI değeri bu süre zarfında 40,88 seviyesindeydi. Bu RSI değeri mumların bir süre daha yukarı yönlü hareket etmeye meyilli olduğu görüşünü destekliyordu. Olası bir yükselişin göstergelerinden bir tanesi RSI değerinin yükseliş eğilimi göstermesi olabilir. RSI’ın belirli bir seviyenin üzerine çıkması trader’lar arasında popüler bir sinyal olarak kabul edilebilir ve genellikle piyasada yaklaşan bir boğa sezonu olarak kabul edilebilir.