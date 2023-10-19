  Atomic Wallet Hack Saldırısında Dikkat Çeken Gelişme: İki Milyon Dolar Donduruldu

Haziran ayında büyük bir hack saldırısı ile sarsılan kripto para cüzdanı Atomic Wallet, büyük kripto para borsalarının da yardımıyla platformdan çalınan 2 milyon dolar değerinde kripto varlığı dondurmayı başardı. Bu gelişmeyi kamuoyuna açıklayan Atomic Wallet ekibi sürecin nasıl devam edeceği konusunda herhangi bir bilgi vermedi ve olayın detaylarını paylaşmadı.

Saldırganlar Hangi Yollara Başvurdu?

19 Ekim’de Atomic Wallet ekibi gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı. Blockchain veri analiz firmaları Chainalysis ve Crystal’ın cüzdanı tanımlama ve şüpheli işlemleri kontrol alma konusunda şirket yetkililerine yardımcı oldukları açıklandı.

Chainalysis ve Crystal’dan gelen raporlara atıfta bulunan Atomic Wallet ekibi söz konusu tehdit aktörünün çaldığı kripto varlık fonları Bitcoin ekosistemine bağlamak için köprüler ve kripto varlık aklama platformları da dahil olmak üzere birçok bilinen yöntemi kullandığını açıkladı.

Atomic Wallet’a yollanan raporlarda çalınan varlıkların çoğunun aklama denemelerinden sonra Tron blockchain ağına ve Bitcoin ağına gönderildiği açıklandı. Raporda ayrıca çalınan kripto varlık fonların Avalanche köprüsü üzerinden Tron blockchain ağına aktarıldığı bildirildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Atomic Wallet bildirilen işlemlerle bağlantılı varlıkları dondurmak için derhal işbirliği yapan merkezi kripto para borsalarına içten şükranlarını sunar. Hızlı yanıtları ve işbirlikleri bazı kullanıcıların başına gelen olayın etkisini hafifletmede çok önemliydi.”

Saldırı Detayları Hala Belli Değil

Haziran 2023’te yaşanan hack saldırısının ardından bu haber Atomic Wallet tarafından aylar sonra açıklandı ve platformun çalınan kripto varlıklar ile milyonlarca dolar kaybettiği bildirildi. Atomik Wallet ekibi, platform üzerinde tam olarak hangi açık ya da koşulların istismara yol açtığını açıklamadı.

Ağustos ayında bu saldırıdan etkilenen bir grup Atomic Wallet kullanıcısı bu büyük ihlal ve ardından yaşanan 100 milyon dolarlık kayıp nedeniyle firmaya karşı toplu dava açtığını bildirdi. Birçok gelişmiş ülkenin ise bu konuyla alakalı yasal düzenlemeler için baskı yaratması tam olarak bu yaşanan üzücü olaylar nedeniyle gerçekleşiyor.

Binlerce dolar kayıp yaşayan bir vatandaşın yasal haklarını kullanarak hakkını arayamaması, kullanıcının yaşadığı ülke için büyük bir zayıflığa yol açıyor ve bu durum sadece Web3 kullanıcılarının değil, büyük devletlerin de zarar görmesine neden oluyor.