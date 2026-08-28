Kriptoda güvenlik alarmı: 19 ayda 3,63 milyar dolar çalındı

CoinGecko’nun hazırladığı State of Crypto Security Report 2026, kripto para sektöründeki güvenlik risklerinin giderek daha karmaşık hale geldiğini ortaya koydu. Rapora göre Ocak 2025 ile Temmuz 2026 arasındaki dönemde kripto platformları, kayıtlara geçen 245 güvenlik olayında toplam 3,63 milyar dolar kaybetti.

Saldırıların büyüklüğü belirli olaylarda yoğunlaştı. Söz konusu dönemde gerçekleşen en büyük 10 saldırı, çalınan toplam varlıkların yüzde 72,5’inden fazlasını oluşturdu. Özellikle altyapı ve tedarik zincirindeki güvenlik açıkları hem merkezi borsalar hem de merkeziyetsiz platformlar açısından en ağır kayıplara yol açtı. Bu kategorideki saldırılarda 1,8 milyar doların üzerinde varlık kaybedilirken Bybit ve KelpDAO olayları dikkat çeken örnekler arasında yer aldı.

Merkezi ve merkeziyetsiz platformlarda saldırganların kullandığı yöntemler ise farklılaşıyor. Merkezi kripto para borsalarında en önemli risklerden biri özel anahtarların ele geçirilmesi olmaya devam ederken, merkeziyetsiz uygulamalardaki akıllı sözleşme açıkları nedeniyle 546 milyon dolarlık kayıp yaşandı.

Her iki platform türünün de oracle ve piyasa manipülasyonu gibi saldırılara karşı savunmasız kalabildiğine dikkat çekilen raporda, sistemlerin kendi iç mekanizmalarındaki hataların da Bitget, Binance ve Hyperliquid gibi platformlarda önemli kayıplara neden olduğu belirtildi.

Denetimden Geçmek Saldırıları Önlemeye Yetmedi

CoinGecko’nun raporundaki en dikkat çekici bulgulardan biri, saldırıya uğrayan platformların önemli bölümünün daha önce bağımsız güvenlik denetimlerinden geçmiş olması oldu.

2025’in başından bu yana kaydedilen 245 olayın 147’sinde saldırıya uğrayan protokollerin daha önce denetlendiği tespit edildi. Bu platformlar, son 19 ayda çalınan toplam sermayenin yüzde 88,44’ünü oluşturdu.

Rapora göre sorun, saldırıların önemli bölümünün geleneksel güvenlik denetimlerinin kapsamı dışında kalan alanlardan kaynaklanması. Denetlenmiş sistemlere yönelik saldırılar çoğunlukla harici altyapıyı, daha sonra eklenen ancak denetlenmeyen kodları veya yönetişim mekanizmaları üzerinden manipüle edilebilen sistem özelliklerini hedefledi.

Denetim kapsamındaki doğrudan akıllı sözleşme açıkları ise olayların yalnızca yaklaşık yüzde 11’ini oluşturdu. Buna rağmen bu saldırılarda yaklaşık 396 milyon dolar kaybedildi.

Merkezi borsalarda güvenlik modeli farklı işliyor. Bu platformlarda merkeziyetsiz protokollerde kullanılan denetim modellerinin yerine uyumluluk süreçleri ve Rezerv Kanıtı gibi finansal doğrulama mekanizmaları öne çıkıyor. Ancak CoinGecko, bu önlemlerin sosyal mühendislik saldırıları veya özel anahtar güvenliğindeki ciddi ihlaller karşısında sınırlı koruma sağladığına dikkat çekiyor.

Kripto Sigortalarında Kapsama Geriledi

Saldırı kaynaklı kayıplardaki artışa rağmen kripto para sigorta protokollerinin sağladığı aktif teminat miktarı geriledi.

Önde gelen kripto sigorta protokollerindeki aktif teminat miktarı yüzde 20,2 düşüşle 163,2 milyon dolardan 130,2 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde toplam sigorta ödemeleri ise büyük ölçüde değişmeyerek yaklaşık 33 milyon dolar seviyesinde kaldı.

CoinGecko, sektördeki yüksek riskin hem sigorta sistemlerine sermaye sağlayan kullanıcıların isteğini azalttığını hem de yüksek prim maliyetlerinin sigorta talebini sınırladığını değerlendiriyor.

Kripto sigortalarının kapsamının oldukça dar olması da önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Bazı ürünler yalnızca doğrulanmış akıllı sözleşme açıklarını veya altyapı kaynaklı saldırıları kapsarken insan hatası, özel anahtarların ele geçirilmesi ya da piyasa oynaklığından doğan zararlar teminat dışında kalabiliyor.

Bu nedenle zincir üstü sigorta ürünlerine yönelik talebin sınırlı kaldığı belirtiliyor. Ağustos 2026 itibarıyla dokuz zincir üstü sigorta protokolünün beşi faaliyetlerini durdurmuş veya farklı alanlara yönelmiş durumda.

Merkezi Borsalar Koruma Fonlarına Yöneliyor

Raporda merkezi kripto para borsalarının olası saldırılar sonrasında kullanıcıların zararlarını karşılayabilmek amacıyla koruma fonları oluşturmaya yöneldiğine de dikkat çekiliyor.

Sektörde saldırganların yöntemleri de hızla değişiyor. Bireysel saldırganların yerini giderek daha organize gruplar ve devlet destekli oluşumlar alırken, CoinGecko özellikle Kuzey Kore bağlantılı hacker gruplarına dikkat çekiyor.

Bu gruplar çalınan varlıkların izini kaybettirebilmek için mixer hizmetleri, blockchain köprüleri ve farklı zamanlara yayılan para çekme işlemleri gibi yöntemlerden yararlanıyor.

CoinGecko’nun raporu, saldırı yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte yalnızca geleneksel güvenlik denetimlerinin yeterli olmayabileceğini ortaya koyarken; özel anahtar güvenliği, altyapı koruması, sigorta mekanizmaları ve kullanıcı koruma fonlarının kripto platformları açısından giderek daha kritik hale geldiğine işaret ediyor.