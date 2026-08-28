Bitwise’a bir günde 100 milyon dolarlık kripto fon girişi oldu

Bitwise’ın ABD’deki kripto borsa yatırım ürünleri bir günde yaklaşık 100 milyon dolar giriş kaydetti. Verileri şirketin CEO’su Hunter Horsley paylaştı. Akışta en büyük payı Solana odaklı ürünler aldı; Bitcoin ürünleri ise ikinci sırada yer aldı.

Girişlerde Solana ilk sıraya çıktı

Bitwise verilerine göre Solana ürünlerine yaklaşık 40 milyon dolar giriş oldu. Bitcoin ürünleri 22 milyon dolarla ikinci sırada bulunurken, Hyperliquid 20 milyon dolar, XRP ürünleri 12 milyon dolar, Ethereum bağlantılı ürünler ise yaklaşık 1,4 milyon dolar çekti. Böylece Solana, Hyperliquid ve XRP birlikte toplam girişlerin yaklaşık 72 milyon dolarını oluşturdu.

Hunter Horsley, yatırımcıların kripto varlıklara yeniden yöneldiğini ve girişlerin farklı ürünlere yayıldığını vurguladı.

Bitwise, kripto varlıklara dayalı yatırım ürünleri geliştiren ve özellikle ETF alanında faaliyet gösteren bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor. Şirketin Solana staking ETF’i BSOL da işlem gününde öne çıktı. Ürün, piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek günlük işlem hacmine ulaşarak 126 milyon doların üzerinde el değiştirdi.

Ürün grubu Giriş tutarı Solana 40 milyon dolar Bitcoin 22 milyon dolar Hyperliquid 20 milyon dolar XRP 12 milyon dolar Ethereum 1,4 milyon dolar

Solana tek başına toplam girişlerin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturdu. Bu dağılım, yatırımcı talebinin yalnızca Bitcoin ve Ethereum ile sınırlı kalmadığını, daha geniş bir kripto ürün yelpazesine yayıldığını gösterdi.

Bitcoin ETF’lerinde seri sürüyor

Bu hareketlilik, Bitcoin’in 80.000 dolar seviyesine doğru toparlandığı bir döneme denk geldi. ABD spot Bitcoin ETF’leri art arda sekiz işlem gününde net giriş kaydetti. Bu süreçte toplam giriş yaklaşık 2,8 milyar dolara ulaştı.

Çarşamba günü Bitcoin ETF’lerine 232 milyon dolar girdi. Bu rakam, 20 Ağustos’ta görülen 606 milyon dolarlık günlük zirvenin altında kaldı. Yine de son sekiz günlük seri, kurumsal ve bireysel yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

BlackRock’ın IBIT fonu, sekiz günlük toplam 2,8 milyar dolarlık girişin yaklaşık 2,02 milyar dolarını tek başına topladı. Bu da toplamın yaklaşık yüzde 72’sine karşılık geldi ve pazarın büyük bölümünün halen en büyük ihraççılarda yoğunlaştığını ortaya koydu.

Alternatif varlıklara yönelim öne çıktı

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, altın ve Bitcoin fonlarının beş günlük dönemde toplam 7 milyar dolar çektiğini belirtti. Balchunas bu tabloyu rekor düzey olarak nitelendirdi ve yatırımcıların alternatif varlıklara yöneldiği daha geniş bir eğilimle ilişkilendirdi.

Eric Balchunas, altın ve Bitcoin fonlarına beş günde giren 7 milyar doların dikkat çekici bir hız yakaladığını, yatırımcıların değer kaybı riskine karşı alternatif araçlara yöneldiğini değerlendiriyor.

Bitwise ürünlerindeki son girişler de bu eğilimin kripto tarafındaki yansımalarından biri olarak öne çıktı. Özellikle Solana, Hyperliquid ve XRP’ye gelen güçlü akış, son dönemde yatırımcı tercihlerinin daha çeşitli bir yapıya büründüğünü ortaya koydu.