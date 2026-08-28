Ethereum’da golden cross sinyali güçlenirken 2.550 dolar direnci öne çıktı

Ethereum, ağustostaki güçlü toparlanmanın ardından teknik açıdan dikkat çeken bir eşiğe yaklaştı. Hareketli ortalamaların mevcut yapısı, piyasada golden cross olarak bilinen kesişimin oluşabileceğine işaret ediyor. Buna karşın fiyatın son yükselişin ardından ivme kaybetmesi, kısa vadede temkinli bir görünümü de beraberinde getirdi.

Teknik görünümde belirgin değişim

ETH, 1.900 dolar bölgesinin üzerine çıktıktan sonra yaklaşık 2.500 dolar seviyesine ulaştı. Bu süreçte kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerine yerleşen varlık, ardından 2.150 dolar çevresindeki uzun vadeli trend çizgisini de yeniden aştı. Aylardır dinamik direnç olarak çalışan bu bölgenin geri alınması, teknik tabloyu belirgin biçimde değiştirdi.

1.990 ile 2.015 dolar aralığındaki kısa vadeli ortalamalar yukarı kıvrılmaya başlarken, Ethereum’un bu seviyelerin yaklaşık yüzde 16 üzerinde işlem görmesi yükselişin hızını ortaya koydu. Kısa vadeli ortalamanın daha uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşan golden cross, son dönemdeki fiyat gücünün genel eğilimi geride bıraktığını gösteren bir işaret olarak izleniyor.

Mini sözlük: Golden cross, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşan teknik sinyaldir. Yatırımcılar bu yapıyı çoğu zaman orta vadeli yükseliş eğiliminin teyidi olarak izler, ancak sinyal gecikmeli çalışabilir.

Ethereum, kısa ve orta vadeli ortalamaları aştıktan sonra 2.150 dolar çevresindeki uzun vadeli trend çizgisini de yeniden kazandı; bu bölge aylar boyunca dinamik direnç olarak izleniyordu.

Yükseliş sürse de riskler korunuyor

Bununla birlikte golden cross tek başına erken bir yön sinyali sayılmıyor. Bu tür kesişimler çoğu zaman gecikmeli göstergeler arasında yer alıyor ve sinyal oluştuğunda yükselişin önemli bölümü geride kalmış olabiliyor. Ethereum’da da benzer bir tablo dikkat çekiyor; varlık, kesişim yapısı tam olarak belirginleşmeden önce ağustos dönemindeki sıkışmadan yaklaşık 600 dolar yükseldi.

Göreceli güç endeksi de temkinli olunması gerektiğine işaret etti. RSI göstergesi 76 seviyesinde bulunuyor ve bu alan teknik analizde aşırı alım bölgesi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca ETH, birden fazla denemeye rağmen 2.500 ile 2.550 dolar bandının üzerine güçlü biçimde yerleşemedi. Bu aralık, kırılmanın ardından ilk önemli kısa vadeli direnç bölgesi olarak öne çıktı.

Gösterge Seviye Anlamı Kısa vadeli direnç 2.500 ile 2.550 dolar Yukarı yönlü devam için aşılması izleniyor İlk destek 2.400 dolar Kısa vadede geri çekilmede ilk izlenecek alan Güçlü destek bölgesi 2.200 ile 2.150 dolar Uzun vadeli ortalamanın destek sunabileceği bölge

İzlenen seviyeler netleşti

2.550 doların üzerinde net bir hareket görülmesi halinde Ethereum’un 2.600 dolara ve ardından 2.700 dolar bölgesine yönelme ihtimali masada kalıyor. Böyle bir senaryoda golden cross, yükselişi başlatan unsurdan çok mevcut trendi teyit eden bir sinyal niteliği taşıyabilir.

Aşağı yönde ise 2.400 dolar ilk destek olarak izleniyor. Daha derin bir düzeltmede fiyatın 2.200 ile 2.150 dolar bandına yaklaşması olası görülüyor. Bu bölge aynı zamanda uzun vadeli hareketli ortalamanın olası destek sunduğu alan olarak öne çıkıyor.

2.550 doların üzerinde kalıcı bir hareket oluşursa 2.600 ve 2.700 dolar bölgeleri gündeme gelebilir; aşağıda ise 2.400 doların ardından 2.200 ile 2.150 dolar bandı izleniyor.

Genel tabloda golden cross olasılığı, Ethereum’un orta vadeli teknik görünümünü güçlendiriyor. Ancak son yükselişin uzamış olması nedeniyle riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Fiyatın ivme zayıflarken yeniden kazandığı uzun vadeli trendin üzerinde kalması, teknik görünüm açısından daha güçlü bir teyit sağlayabilir.