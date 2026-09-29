BlackRock alımları sürerken Ethereum 2800 dolar eşiğini zorluyor

Ethereum, 2026 Eylül ayına güçlü bir ivmeyle girdi. Ağustos ayında yaklaşık %32,6 yükselen ETH, ay başındaki 1.860 dolar civarından 2.556 dolar tepesine kadar çıktı ve ayı yaklaşık 2.466 dolarda kapattı. Eylülün ilk günlerinde oynaklık artsa da yükseliş eğilimi tamamen kaybolmadı.

Eylülde yükseliş sürdü

ETH, eylül açılışını yaklaşık 2.419 dolardan yaptıktan sonra 3 Eylül’de kısa süreliğine 2.358 dolar seviyesine indi. Ay ortasına doğru toparlanan varlık, özellikle ayın ikinci yarısında daha güçlü hareket etti. 18 Eylül’de %6,7 değer kazanan ETH yaklaşık 2.612 dolara yükseldi. 21 Eylül’de gelen ek %4,9 artış ise fiyatı 2.775 doların üzerine taşıdı. Aynı gün görülen yaklaşık 2.805 dolar seviyesi, ayın en yüksek noktası oldu.

29 Eylül itibarıyla Ethereum yaklaşık 2.690 dolardan işlem görüyordu. Bu seviye aylık zirvenin altında kalsa da, eylül açılışına göre yaklaşık %11 yukarıda bulunuyor. Fiyat yapısı, tek yönlü kesintisiz bir yükselişten çok, sert toparlanmanın ardından gelen sıkışma görünümüne işaret ediyor.

Ethereum, eylül boyunca 2.650 ile 2.750 dolar aralığında önemli ölçüde zaman geçirirken, 2.700 ile 2.800 dolar bandı piyasanın bir sonraki yönü açısından kritik bölge haline geldi.

Kurumsal alımlar ile kar satışları aynı anda öne çıktı

Piyasadaki genel hava eylül diplerine kıyasla toparlandı, ancak görünüm tamamen tek yönlü değil. Bir duyarlılık göstergesi, eylül ortalamasını 100 üzerinden 59 olarak ölçtü ve bunu nötr bölge içinde sınıflandırdı. Gösterge 20 Eylül civarında kısa süreliğine açgözlülük alanına çıksa da daha sonra yeniden zayıfladı.

Fiyatı destekleyen başlıca unsurlardan biri kurumsal talep oldu. Varlık yönetiminde dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan BlackRock’a ilişkin Arkham Intelligence verileri, şirketin spot Ethereum ETF ürünlerinin 20 günlük dönemde 1,5 milyar doların üzerinde ETH satın aldığını gösterdi. Bu alımların yaklaşık 1,27 milyar doları ETHA fonundan, 296,5 milyon dolarlık kısmı ise ETHB ürününden geldi.

Aynı verilere göre BlackRock, 17 Eylül itibarıyla yaklaşık 3,56 milyon ETH tutuyordu. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 8,69 milyar dolar seviyesindeydi.

Buna karşılık bazı uzun vadeli yatırımcılar yükselişi kar satışı için değerlendirdi. Yaklaşık dokuz yıldır hareketsiz kalan bir cüzdan yeniden aktif hale geldi. Söz konusu adres, 2017’de ortalama 18,80 dolardan 3.000 ETH toplamıştı. Toplam maliyet yaklaşık 56.500 dolar düzeyindeydi. Cüzdan sahibi daha sonra 2.000 ETH’yi ortalama 3.096 dolardan satarak yaklaşık 6,19 milyon dolar gelir elde etti. Cüzdanda kalan 1.000 ETH’nin değeri ise yaklaşık 2,67 milyon dolar olarak hesaplandı.

Eylülün son haftasında da büyük işlemler dikkat çekti. 2023’ten bu yana Ethereum pozisyonu taşıyan bir yatırımcı, yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki 112.000’den fazla ETH’yi Bitfinex’e aktardı. Ayrı bir işlemde ise yaklaşık 111,9 milyon dolar değerindeki 42.005 ETH’nin tezgah üstü yöntemle satıldığı kaydedildi.

Dördüncü çeyrek beklentilerinde 2800 dolar bandı izleniyor

CryptoRank verilerine göre Ethereum’un 2026 üçüncü çeyrek getirisi yaklaşık %72,7 oldu. Bu oran, ilgili veri setindeki en güçlü üçüncü çeyrek performansı olabilir. Aynı yılın ilk çeyreğinde %29,1, ikinci çeyreğinde ise %25,3 düşüş yaşanmıştı. Bu tablo, yıl içindeki sert kayıpların ardından güçlü bir geri dönüşe işaret etti.

Teknik görünüm haziran diplerinden bu yana belirgin biçimde iyileşti. Ethereum, daha önce 2.400 ile 2.550 dolar arasında oluşan yatay bölgenin üzerine çıktı. Kısa vadeli ortalamalar mevcut fiyatın altında yükselirken, 2.350 ile 2.400 dolar aralığı yakın vadede önemli bir dayanak bölgesi olarak öne çıkıyor. Daha geniş vadeli ortalama kümesi ise 2.180 ile 2.250 dolar bandında bulunuyor.

Analist Ali Martinez, benzer bir formasyondan önce gelen kırılmanın üç gün içinde %31 yükseliş getirdiğine dikkat çekiyor. Martinez’e göre 2.474 dolar üzerindeki kalıcılık, 3.000 dolar yönünde teknik bir senaryoyu gündemde tutuyor.

Zincir üstü veriler de arz tarafında destekleyici bir işaret sundu. Büyük yatırımcılar daha önce 300 milyon doların üzerinde ETH’yi borsa adreslerinden soğuk cüzdanlara çekti. Bu hareket, borsalarda kısa vadede satışa hazır arzın azalmasına yol açtı.

Ekim ayı yaklaşırken temel soru, eylüldeki toparlanmanın yılın son çeyreğine yayılan daha geniş bir yükselişe dönüşüp dönüşmeyeceği oldu. Kripto piyasasında sık kullanılan Uptober anlatısı gündemde kalmayı sürdürse de Ethereum’un ekim performansı tarihsel olarak dalgalı bir görünüm sergiliyor. Bu nedenle mevsimsel beklentiler tek başına belirleyici kabul edilmiyor.