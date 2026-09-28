Ethereum’da ETF girişleri sürerken 3.000 dolar eşiği izleniyor

Ethereum, son bir ayda yaklaşık %8,5 yükseldikten sonra 2.800 dolar seviyesinde ivme kaybetti. Bu bölge, yükseliş eğiliminin kısa vadeli hedefi ve teknik olarak bir kırılma alanı olarak öne çıkıyordu. Son geri çekilmenin ardından piyasada dikkatler, fiyatın 2.800 dolar seviyesini yeniden aşıp aşamayacağına çevrildi.

ETF girişleri talebi destekliyor

ABD’deki spot Ethereum ETF’lerine yönelik para girişi son dönemde talebi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Spot Ether ETF’leri art arda altı gün boyunca net giriş gördü ve toplam tutar 834 milyon dolara ulaştı. Bu tablo, yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret etse de fiyatın bundan sonra hangi yöne gideceğini tek başına belirlemiyor.

Zincir üstü verilerde öne çıkan iki gösterge de önceki yükseliş dönemleriyle benzerlik taşıyor. İşlem hacminin yedi günlük ve 30 günlük hareketli ortalamaları, Kasım 2025’ten bu yana ilk kez birbirine temas etti. Geçmişte bu iki ortalama arasındaki yükseliş yönlü kesişimler, Ethereum’da üç güçlü ralliden önce görülmüştü. Buna karşın şu aşamada yalnızca temas dikkat çekiyor; kesin bir kesişim henüz oluşmadı.

Mini sözlük: MVRV oranı, bir varlığın piyasa değerini yatırımcıların ortalama maliyetiyle karşılaştıran zincir üstü bir ölçümdür. Oranın sıfırın üstüne çıkması, piyasadaki ortalama yatırımcının genel olarak kara geçtiğine işaret edebilir.

365 günlük MVRV oranı da sıfırın üzerine çıktı. Bu gösterge, son bir yılda edinilen ETH’nin tahmini maliyeti ile mevcut piyasa değerini karşılaştırıyor. Geçmişte sıfırın üstüne çıkan dört hareketin ardından yükseliş döngüleri görülmüş, bunların bir kısmı fiyatı 4.000 doların üzerine taşımıştı.

ABD’deki spot Ether ETF’lerine altı gün üst üste toplam 834 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Teknik görünümde 2.500 dolar desteği öne çıkıyor

Ethereum pazartesi günü 2.652 dolar civarında işlem gördü. Fiyatın, yatırımcıların yakından izlediği üç önemli üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalması, kısa ve orta vadeli teknik görünümün olumlu kaldığına işaret ediyor. 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalar yaklaşık 2.260 ile 2.430 dolar aralığında bulunuyor.

Göreceli güç endeksi 58 seviyesinde ölçüldü. Bu görünüm, aşırı alım bölgesine girilmeden pozitif momentumun korunduğunu gösteriyor. Öte yandan MACD göstergesi sınırlı biçimde negatife döndü. Bu durum, alıcıların üstünlüğünü tamamen ortadan kaldırmasa da yükselişin devamı için yeni bir ivmeye ihtiyaç duyulabileceğine işaret ediyor.

Kısa vadede 2.500 dolar seviyesi en yakın destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altına inilmesi halinde 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 2.425 dolar seviyesi izlenecek. Daha aşağıda ise 100 günlük ortalama 2.265 dolarda, 200 günlük ortalama da 2.259 dolarda yer alıyor.

Fiyat ana hareketli ortalamaların üzerinde kaldığı sürece yalnızca negatif MACD sinyali tek başına yön değişimini doğrulamıyor.

Bu destek kümesinin aşağı kırılması, mevcut teknik görünümü zayıflatabilir ve 2.000 dolar seviyesini yeniden gündeme taşıyabilir. Daha derin yapısal destek olarak ise 1.385 dolar seviyesi öne çıkıyor. Yukarı yönlü senaryoda 3.000 dolar önemli bir eşik olmaya devam ediyor. Bu psikolojik seviyenin kalıcı biçimde aşılması halinde orta vadeli yükseliş eğiliminin güç kazanması beklenebilir.