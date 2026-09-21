Ethereum (ETH)

Ethereum 2.631 dolar desteğinin üstünde kalarak 3.520 doları hedefliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 2.667 dolar civarına yükseldi ve kısa vadeli sıkışmanın üstüne çıktı.
  • 📈 Analistler, 2.631 dolar desteği korunursa $ETH’de 3.000 dolar ve 3.520 dolar bölgelerinin izlenebileceğini aktarıyor.
  • 🧭 2.631 doların altına inilmesi halinde 2.600 ile 2.550 dolar aralığı yeniden test edilebilir.
  • 📊 Ethereum 2026 üçüncü çeyreğinde şu ana kadar yüzde 67,57 getiri sağladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum son 24 saatte yüzde 3,37 yükselerek 2.667 dolar civarına çıktı ve kısa vadeli sıkışmanın üzerine taşınarak yeniden alım yönlü ivme kazandı. Fiyat hareketi, piyasada bir sonraki direnç bölgelerine yönelik beklentileri öne çıkardı.

İçindekiler
1 Kısa vadeli formasyon yukarı yönlü hedefi öne çıkardı
2 2.631 dolar seviyesi kısa vadede ana destek konumunda
3 Analistler geri çekilmelerde talebin sürdüğüne dikkat çekiyor

Kısa vadeli formasyon yukarı yönlü hedefi öne çıkardı

Ethereum, 2.550 ile 2.600 dolar aralığında bir süre yatay seyrettikten sonra kısa vadeli yükseliş bayrağı formasyonunun üzerine çıktı. Bu kırılma, daha önce başlayan sert yükselişin devamı olarak değerlendiriliyor.

Celal Kucuker’in paylaştığı analize göre formasyon kırılımı korunursa, önceki yükseliş dalgasının ölçümüne dayanan projeksiyon yaklaşık 3.520,79 dolar seviyesine işaret ediyor.

Bu senaryonun geçerliliği, fiyatın kırılan yapının üzerinde kalmasına bağlı. Ethereum yeniden formasyon içine dönerse mevcut teknik görünüm zayıflayabilir. Buna karşın fiyatın üst bölgelerde tutunması halinde 2.700 ve 2.800 dolar bandı ile 3.000 dolar eşiği yeniden gündeme gelebilir.

2.631 dolar seviyesi kısa vadede ana destek konumunda

Son yükseliş, Ethereum’u aynı zamanda önemli bir hacim profili alanının da üstüne taşıdı. Point of Control olarak bilinen ve incelenen fiyat aralığında en yoğun işlemin gerçekleştiği seviye 2.631 dolar civarında bulunuyor. Bu bölge, mevcut fiyatın hemen altında yer aldığı için kısa vadede temel destek olarak izleniyor.

Mini sözlük: Point of Control, belirli bir zaman aralığında en fazla hacmin gerçekleştiği fiyat seviyesini ifade eder. Teknik analizde bu alanlar destek veya direnç olarak yakından takip edilir.

CW8900, 2.631 dolar bölgesini Ethereum’un son toparlanmasının ardından öne çıkan başlıca destek alanı olarak değerlendiriyor.

Ethereum bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece alıcıların yüksek hacimli bölgeyi savunduğu düşünülebilir. Buna karşılık 2.631 doların altına sarkılması halinde 2.600 ile 2.550 dolar aralığı yeniden test edilebilir.

Analistler geri çekilmelerde talebin sürdüğüne dikkat çekiyor

Daha geniş zaman diliminde Ethereum’un görünümü de yapıcı kalmayı sürdürüyor. Analist Scient, sınırlı geri çekilmelerin alım ilgisi gördüğünü ve bu tablonun talebin korunduğuna işaret ettiğini belirtiyor. Analiste göre daha derin bir düzeltme yaşanması halinde 2.150 dolar seviyesi, önümüzdeki haftalarda birikim bölgesi olarak izlenebilir.

BitBull ise Ethereum’un 2026 üçüncü çeyreğinde şimdiye kadar yüzde 67,57 getiri sağladığını, 2025’in aynı dönemindeki yüzde 66,55 oranının da hafif üzerine çıktığını aktarıyor. Çeyrek bu seviyelere yakın tamamlanırsa, Ethereum incelenen dönem içinde en güçlü üçüncü çeyrek performanslarından birini kaydetmiş olacak.

Kısa vadede 2.631 dolar desteği korunursa yükselişin 3.000 doların üzerine taşınması ve daha büyük formasyon hedefi olan 3.520 doların yeniden öne çıkması beklenebilir. Aksi durumda 2.600 ile 2.550 dolar bandına dönüş riski artacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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