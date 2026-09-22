Bitcoin için 2030 senaryosunda 1 milyon dolar ihtimali korunuyor

Bitcoin’in 2030’a kadar izleyeceği yönün, yeni bir bireysel yatırımcı dalgasından çok kripto varlıkların finansal ve teknolojik altyapıya ne ölçüde yerleşeceğine bağlı olabileceği değerlendiriliyor. Düzenleyici çerçevenin netleşmesi, stabilcoin piyasasının büyümesi, yapay zeka destekli otonom ödemelerin yaygınlaşması, kurumsal benimsenmenin artması ve 2028’de beklenen yeni yarılanma bu sürecin başlıca unsurları arasında gösteriliyor.

Düzenleme cephesinde belirsizlik sürüyor

ABD’de dijital varlıklara yönelik düzenleme çabaları sürse de tablo henüz tamamlanmış değil. Senato’da Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası olarak anılan CLARITY Act, 15 Eylül 2026’da yapılan oylamada gerekli 60 oya ulaşamadı. Tasarı 49 destek oyuna karşı 50 ret oyu aldı.

Süreç bununla kapanmadı. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis yeniden değerlendirme başvurusu yaptı. Tasarı, dijital emtialar için çerçeve oluşturmayı ve SEC ile CFTC arasındaki yetki sınırlarını daha açık hale getirmeyi amaçlıyor. SEC, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olarak sermaye piyasalarını denetleyen kurum konumunda bulunurken, CFTC emtia ve vadeli işlem piyasalarını gözetiyor.

Destek veren siyasetçiler, daha açık kuralların hukuki belirsizliği azaltarak bankalar, saklama kuruluşları ve varlık yöneticileri için ek bir engeli kaldırabileceğini savunuyor.

Buna karşılık eleştiriler tüketici koruması, etik kurallar, merkeziyetsiz finans denetimi ve muafiyet sınırları üzerinde yoğunlaşıyor. Yine de iki partiden müzakereye katılan bazı senatörler, başarısız oylamanın ardından yasa çalışmaları üzerinde ilerlemeyi sürdürmek istediklerini açıkladı.

Yapay zeka ve stabilcoin etkisi öne çıkıyor

2030’a dönük daha dikkat çekici tezlerden biri, kripto büyümesinin doğrudan bireylerin Bitcoin alımından değil, yapay zeka sistemlerinin ekonomik faaliyete katılmasından gelebileceği görüşü. Yazılım tabanlı ajanların işlem gücü satın alması, ücretli veri tabanlarına erişmesi, hizmet planlaması yapması veya başka bir ajana küçük tutarlı ödeme göndermesi için blokzincir tabanlı ödeme araçlarının daha uygun hale gelebileceği belirtiliyor.

Bu noktada stabilcoinler öne çıkıyor. Coinbase’in x402 protokolü, yazılım ve yapay zeka ajanlarının API ve çevrim içi hizmet ödemelerini otomatik biçimde yapmasına imkan tanıyor. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para platformlarından biri olarak kurumsal ve bireysel kullanıcılara alım satım ile saklama hizmetleri sunuyor.

Mini sözlük: x402, internet servisleri arasında otomatik ve programlanabilir ödeme akışlarını kolaylaştırmayı hedefleyen bir ödeme protokolüdür. ERC 20 ise Ethereum ağı üzerinde token oluşturmak için yaygın kullanılan teknik standart olarak bilinir.

Analize göre yapay zeka sistemlerinin Bitcoin ile doğrudan işlem yapması gerekmeyebilir. Stabilcoin kullanımının artması bile blokzincir tabanlı ekonomik faaliyetleri genişleterek Bitcoin için dolaylı bir sermaye havuzu oluşturabilir.

Stabilcoin büyümesi ve arz kısıtı fiyat senaryolarını şekillendiriyor

ABD, stabilcoin alanında daha somut adımlar atmış durumda. Temmuz 2025’te yasalaşan GENIUS Act, stabilcoin ödemeleri için federal çerçeve oluşturdu. Stabilcoinler, dolar sistemi ile blokzincir piyasaları arasında köprü işlevi görüyor. Sermaye bir kez USDC, USDT veya benzeri düzenlenmiş dolar tokenlarıyla zincire taşındığında Bitcoin, Ethereum, tokenleştirilmiş menkul kıymetler ve kredi piyasalarına geçiş daha kolay hale geliyor.

Bitcoin’in 2030 görünümünde en güçlü senaryo, yalnızca yeni bir kripto yükselişi değil; varlığın küresel ölçekte önemli bir rezerv ve değer saklama aracı haline gelmesini gerektiriyor.

Arz tarafında ise Bitcoin’in para politikası değişmiyor. 2028’de planlanan yarılanmayla blok ödülünün 3.125 BTC’den 1.5625 BTC’ye düşmesi bekleniyor. 2030’a gelindiğinde 21 milyonluk toplam arzın büyük bölümü dolaşımda olacak. Yeni üretimin toplam arz içindeki payı daha da sınırlanacak.

Bu çerçevede zayıf benimsenme senaryosunda Bitcoin için 80 bin ile 150 bin dolar aralığı öngörülüyor. Kurumsal tahsislerin sürdüğü, stabilcoin ekonomisinin büyüdüğü ve düzenlemelerin daha anlaşılır hale geldiği temel senaryoda 200 bin ile 400 bin dolar bandı öne çıkıyor. Daha güçlü yapısal dönüşüm senaryosunda ise Bitcoin’in küresel tasarruflardan, kurumsal portföylerden ve olası şirket ya da devlet rezervlerinden daha büyük pay alması halinde 500 bin ile 1 milyon dolar aralığı gündeme gelebilir.