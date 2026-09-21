BITCOIN (BTC)

Bitcoin 85 bin doları aşarken ETF alımları yükselişi destekledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, Ocak 2026’dan bu yana ilk kez 85 bin dolar seviyesini gördü.
  • 📈 Son yükselişte son iki günde 280 milyon doları aşan IBIT alımları ve $BTC talebi öne çıktı.
  • 🏛️ ABD’de faiz artışı ve CLARITY Act engeli, riskli varlıklar üzerindeki baskıyı sürdürdü.
  • 🌍 Trump’ın İran açıklamalarıyla büyüyen jeopolitik riskler piyasada temkinli havayı korudu.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin, Ocak 2026’dan bu yana ilk kez 85 bin dolar seviyesini gördü. CoinGecko verilerine göre BTC son 24 saatte %5,3, son bir ayda ise %10’un üzerinde yükseldi. Fiyat hareketi, kripto piyasası üzerinde baskı kuran makroekonomik gelişmelere rağmen gerçekleşti.

İçindekiler
1 Yükseliş, olumsuz gündeme karşın geldi
2 ETF girişleri öne çıktı
3 Düzeltme olasılığı masada kalıyor

Yükseliş, olumsuz gündeme karşın geldi

ABD Senatosu, kripto sektörü tarafından yakından izlenen CLARITY Act tasarısına destek vermedi. Bunun hemen ardından ABD Merkez Bankası, son FOMC toplantısının ardından politika faizini 25 baz puan artırdı. Daha yüksek faiz, genellikle riskli varlıklara olan iştahı zayıflatıyor ve bu durum kripto para piyasası için de baskı unsuru oluşturuyor.

Buna ek olarak ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Washington yönetimiyle anlaşmayı kabul etmemesi halinde savaşın tırmanabileceği uyarısında bulundu. Orta Doğu’daki gerilimin artması, petrol fiyatlarında yeni bir yükselişi tetikleyebilir. Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon ve faiz beklentilerini yukarıda tutması da Bitcoin açısından olumsuz bir tabloya işaret ediyor.

Bitcoin’in 85 bin dolar seviyesine ulaşması, faiz artışı ve jeopolitik gerilimlerin öne çıktığı bir dönemde gerçekleşti.

ETF girişleri öne çıktı

Buna rağmen Bitcoin güçlü duruşunu korudu. Fiyattaki hareketin, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın yanı sıra son günlerde hızlanan spot Bitcoin ETF girişleriyle desteklenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Farside Investors verileri, BlackRock’ın IBIT Bitcoin ETF’inin yalnızca son iki günde 280 milyon doların üzerinde BTC alımı yaptığını gösterdi.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak küresel piyasalarda geniş etkiye sahip bulunuyor. IBIT ise şirketin spot Bitcoin ETF ürünü olarak kurumsal yatırımcı talebinin önemli göstergelerinden biri kabul ediliyor.

Farside Investors verilerine göre BlackRock’ın IBIT fonu son iki günde 280 milyon doların üzerinde Bitcoin aldı.

Düzeltme olasılığı masada kalıyor

Yine de mevcut yükselişin ardından kısa vadeli bir geri çekilme ihtimali gündemde kalmayı sürdürüyor. Ekonomik görünümde belirgin bir toparlanma işareti henüz ortaya çıkmış değil ve piyasalardaki aşağı yönlü riskler tamamen ortadan kalkmadı.

Bu nedenle Bitcoin’de pozitif fiyat hareketi sürse bile, yakın dönemde bir düzeltme yaşanması olasılığı zayıf görülmüyor. Piyasanın yönünde, ETF talebinin devamı ile faiz ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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