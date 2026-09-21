Balina, 86,5 milyon dolarlık Ethereum alıp tamamını stake etti

Kripto para piyasasında yüksek tutarlı bir işlem, Bitcoin ile Ethereum arasındaki son performans farkını yeniden gündeme taşıdı. Zincir üstü veri platformu Lookonchain’in paylaştığı bilgilere göre bir balina, son beş günde Hyperliquid üzerinde 1.107 Bitcoin sattı ve yaklaşık 86,76 milyon dolarlık bu pozisyonun ardından 34.422 Ethereum aldı. Aynı cüzdan, aldığı Ethereum’un tamamını stake etti.

İşlemin dikkat çeken yönü stake kararı oldu

Söz konusu işlem yalnızca Bitcoin’den Ethereum’a geçişle sınırlı kalmadı. Balinanın satın aldığı tüm ETH’yi stake etmesi, pozisyonun kısa vadeli alım satım amacıyla elde tutulmadığına işaret etti. Bu tercih, varlığın likit biçimde bekletilmesi yerine ağ doğrulamasına yönlendirildiğini gösterdi; ancak bu durum tek başına yatırım süresine dair kesin bir sonuç vermiyor.

Lookonchain verilerine göre balina, beş gün içinde 1.107 BTC sattı, ardından 34.422 ETH alarak pozisyonun tamamını stake etti.

Hyperliquid, zincir üstünde sürekli vadeli işlemler ve spot işlemlerle öne çıkan bir platform olarak biliniyor. İşlemin bu platform üzerinden gerçekleşmesi, büyük yatırımcıların merkeziyetsiz piyasa altyapılarını daha yoğun kullanmaya başladığına da işaret edebilir.

Bitcoin kritik direnç bölgesinde kaldı

Bitcoin, günlük görünümde 81.500 dolar civarında işlem görürken 81.500 ile 82.000 dolar arasındaki önemli direnç alanına ulaştı. Mayıs ayında bu bölgenin aşılmasında zorlanan BTC için toparlanmanın sürmesi adına net bir kırılma öne çıkıyor. Bu eşik geçilebilirse 82.000 ile 83.000 dolar aralığındaki teknik engel de zayıflayabilir.

Buna karşın Bitcoin’in genel teknik yapısı zayıflamış görünmüyor. Fiyatın başlıca hareketli ortalamaların üzerinde kalması ve kısa vadeli ortalamaların yukarı yönlü dönmesi, yükseliş yapısının korunduğunu gösteriyor. Olası bir başarısız kırılmada ise 79.000 ile 80.000 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

Ethereum daha hızlı hareket etti

Ethereum ise son dönemde daha güçlü bir ivme sergiledi. ETH, 2.400 ile 2.550 dolar arasındaki sıkışma bölgesinin üzerine çıktı ve 2.649 dolar civarında işlem gördü. Gün içi işlemlerde 2.700 dolara yaklaşan varlık, önemli hareketli ortalamaların da üzerinde kaldı.

Ethereum için bir sonraki belirgin direnç bölgesi 2.700 ile 2.750 dolar aralığında bulunuyor. Göreli güç endeksi yükselmiş olsa da önceki sert sıçramalardaki kadar aşırı seviyelere taşınmış değil. Bu görünüm, yükselişin güçlü kaldığını ancak henüz aşırı ivme bölgesine girmediğini düşündürüyor.

Ethereum, son seansta Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi; ETH yaklaşık %3 yükselirken BTC’de artış %1 civarında kaldı.

Piyasadaki rota değişimi için erken değerlendirme yapılıyor

Tek bir büyük cüzdanın 86 milyon doların üzerinde varlığı Bitcoin’den Ethereum’a kaydırması, piyasa genelinde kalıcı bir yön değişimini tek başına kanıtlamıyor. Yine de zamanlama dikkat çekiyor; çünkü aynı dönemde Ethereum fiyatı Bitcoin’e kıyasla daha güçlü bir performans ortaya koydu. Bu nedenle işlem, iki büyük kripto varlık arasındaki kısa vadeli ayrışmanın son örneklerinden biri olarak izleniyor.