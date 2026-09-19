Binance’teki Bitcoin rezervi 2026’nın zirvesine çıktı

Bitcoin, kripto para piyasasındaki genel toparlanmayla birlikte son 24 saatte yükselerek yeniden 81 bin doların üzerine çıktı. Ancak Binance üzerindeki Bitcoin rezervlerindeki artış, bu yükselişin spot talep tarafından ne ölçüde desteklendiğine dair soru işaretlerini artırdı.

Rezervler yılın en yüksek seviyesine ulaştı

CryptoQuant verilerine göre Binance’teki Bitcoin rezervi 19 Eylül itibarıyla 702.900 BTC’ye yükseldi. Bu seviye, 2026 boyunca görülen en yüksek rezerv miktarı olarak kayda geçti. CryptoQuant, blokzincir verileri üzerinden piyasa akışlarını izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

Binance’teki Bitcoin rezervinin 702.900 BTC’ye çıkması, 2026’nın en yüksek seviyesine işaret ederken fiyat toparlansa da piyasada ek satış baskısı oluşabileceği ihtimalini gündemde tutuyor.

Borsalardaki rezerv artışı, daha fazla Bitcoin’in alım satıma açık cüzdanlarda tutulduğunu gösteriyor. Bu durum tek başına yatırımcıların satışa hazırlandığını kanıtlamasa da, piyasa görünümü açısından genellikle temkinli okunuyor. Çünkü borsalara taşınan varlıklar, uygun koşullar oluştuğunda daha hızlı şekilde satış tarafına geçebiliyor.

Net girişlerde artış dikkat çekti

Veriler, Binance’in ağustos sonundan bu yana günlük net girişlerde artış kaydettiğini de ortaya koydu. Bu tablo, ek Bitcoin arzının kademeli biçimde borsaya taşınmaya devam ettiğine işaret ediyor. Buna karşın mevcut yükselişin, olağan dışı büyüklükte balina kaynaklı tek seferlik bir satış dalgasıyla bağlantılı görünmediği belirtildi.

Artan rezervler büyük bir balina satışını doğrulamıyor, ancak Binance’e yönelen ek arzın kalıcı bir yükseliş için alıcılar tarafından karşılanması gerekiyor.

Yükselişin kalıcılığı talebe bağlı olacak

Piyasadaki son toparlanmaya rağmen analistler, Binance üzerinden piyasaya girebilecek ek arzın yeterli alıcı talebiyle dengelenmesi gerektiğini düşünüyor. Aksi halde fiyatın kısa vadeli toparlanması kalıcı bir yükselişe dönüşmekte zorlanabilir.

Özellikle spot piyasadaki alım iştahı zayıf kalırsa, borsadaki yüksek rezerv seviyesi fiyat üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca fiyat hareketine değil, borsalara giriş çıkış dengesine ve rezervlerdeki eğilime de odaklanıyor.

Mevcut veriler, Bitcoin fiyatındaki toparlanmanın sürdürülebilirliği açısından Binance’teki rezerv artışının yakından izlendiğini gösteriyor. Piyasanın yönü üzerinde belirleyici unsur ise ek arzın ne ölçüde emilebildiği olacak.