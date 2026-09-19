Bitcoin, ETF girişlerinin desteğiyle 80 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin, eylül ortasında sert dalgalanmaların ardından yeniden 80 bin doların üzerine yükseldi. Fiyat, ayın başındaki 80 bin ile 81 bin dolar bandından kademeli olarak zayıfladıktan sonra 16 Eylül civarında 75 bin dolara kadar geriledi. Sonraki günlerde gelen toparlanmayla birlikte BTC, 18 Eylül’de yüzde 5’in üzerinde artış göstererek kısa süreliğine 80.700 ile 80.900 dolar aralığını test etti.

Makroekonomik ve siyasi baskı aynı dönemde arttı

Bu dalgalı seyir, hem para politikası hem de ABD’deki düzenleme sürecine ilişkin gelişmelerle aynı zamana denk geldi. ABD Merkez Bankası Fed, Temmuz 2023’ten bu yana ilk kez politika faizini 25 baz puan artırarak hedef aralığı yüzde 3,75 ile yüzde 4’e çıkardı. Piyasa oyuncuları kararın kendisinden çok, Fed’in faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret eden yönlendirmesine odaklandı.

Aynı dönemde ABD Senatosu, dijital varlıklar için daha kapsamlı bir federal çerçeve oluşturmayı amaçlayan Clarity Act’in ilerlemesi için gereken usul oylamasını geçiremedi. Tasarının prosedürel eşiği aşabilmesi için 60 oya ulaşması gerekiyordu. Oylamanın başarısız kalması, ABD’de daha geniş kripto düzenlemesinin takvimine ilişkin belirsizliği artırdı.

Fed’in son projeksiyonları, para politikasının görece sıkı kalmaya devam ettiğine işaret ederken, Clarity Act’in ilerleyememesi daha geniş ABD kripto mevzuatının zamanlamasını belirsiz bıraktı.

Satış baskısı 15 ve 16 Eylül’de derinleşti

Bitcoin’deki düşüş 10 Eylül civarında belirginleşti ve fiyat önce 76.500 dolar seviyesine indi, ardından birkaç seans boyunca çoğunlukla 76 bin ile 79 bin dolar aralığında işlem gördü. 14 Eylül’deki kısa süreli tepki alımı fiyatı 78.200 dolara taşısa da bu hareket kalıcı olmadı. Geniş piyasa risklerinin artmasıyla satış baskısı yeniden güç kazandı.

15 Eylül’de Senato oylamasının başarısız olması sonrasında BTC 76 bin doların altına sarktı. 16 Eylül’de ise düşüş 75 bin dolara kadar sürdü. Bu süreçte zincir üstü ve piyasa verileri de sermaye akışlarında zayıflamaya işaret etti. Glassnode, negatif Bitcoin ETF akışlarına, piyasaya giren yeni sermayede yavaşlamaya ve stabilcoin büyümesinde ivme kaybına dikkat çekti. Glassnode, zincir üstü veri ve piyasa analitiği sunan bir araştırma şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, yatırımcılara Bitcoin’i doğrudan elde tutmadan, borsa üzerinden fona yatırım yaparak fiyat hareketine erişim sağlayan üründür. Net giriş, o gün fona giren paranın çıkan paradan fazla olduğunu gösterir.

Toparlanmayı ETF girişleri destekledi

16 ve 17 Eylül’de 76 bin dolar civarında tutunan Bitcoin, 18 Eylül’de yönünü yukarı çevirdi. Bu toparlanma, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine yönelik para akışındaki değişimle aynı dönemde gerçekleşti. Önceki iki seansta çıkış yaşayan bu fonlar, 18 Eylül’de yaklaşık 160 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

ETF’ler, özellikle kurumsal ve geleneksel piyasa yatırımcılarının Bitcoin’e erişiminde doğrudan bir kanal oluşturduğu için piyasa yapısında önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle kalıcı fon girişleri spot piyasadaki talebi destekleyebilir. Buna karşılık günlük akışlar yüksek oynaklık gösterebildiğinden, tek günlük veriler yön konusunda kesin bir çerçeve sunmuyor.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, önceki iki gündeki çıkışların ardından 18 Eylül’de yaklaşık 160 milyon dolar net giriş çekti.

Belirsizlikler tamamen ortadan kalkmadı

Son yükselişe karşın piyasadaki temel riskler tamamen sona ermiş değil. Fed’in sıkı duruşunu koruması, faiz getiren araçları daha cazip hale getirirken riskli varlıklara yönelik iştahı sınırlayabilir. Öte yandan Clarity Act’in Senato’da ilerleyememesi, ABD’deki daha geniş kripto piyasa yapısı düzenlemelerinin ne zaman netleşeceğine dair soru işaretlerini koruyor.

Bununla birlikte düzenleyici süreç tamamen durmuş değil. SEC ve CFTC, dijital varlıklara ilişkin ayrı girişimlerini sürdürdü. Bitcoin açısından kısa vadede odak noktası, kurumsal fon akışları, para politikası ve genel risk iştahı arasındaki denge olmaya devam edecek. Birkaç seans içinde 75 bin doların altından 80 bin doların üzerine taşınan fiyat hareketi, piyasadaki oynaklığın halen yüksek seyrettiğini ortaya koydu.