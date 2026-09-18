Analist Bitcoin’in seçimler öncesi 100 bin doları görebileceğini öngörüyor

Bitcoin‘in önümüzdeki haftalarda güçlü bir toparlanma yaşayarak ABD’deki ara seçimler öncesinde 100 bin dolar seviyesini yeniden test edebileceği öngörülüyor. Kripto para işlemcisi Will Meade, günlük grafikte oluşan yapının yükselişin devamına işaret eden klasik bir formasyona benzediğini savundu.

Teknik görünümde dikkat çeken formasyon

Meade, Bitcoin’in mevcut fiyat yapısını “ders niteliğinde bir yüksek ve sıkı bayrak” olarak tanımladı. Teknik analizde bu tür formasyonlar, sert bir yükselişin ardından fiyatın dar bir bantta yatay seyretmesiyle ortaya çıkıyor. Beklenti, bu sıkışmanın ardından yukarı yönlü yeni bir hareketin gelmesi yönünde şekilleniyor.

Bitcoin’in eylül ayının kalan bölümünde yatay seyrini sürdürebileceği, olası kırılmanın ise ekim ayında gerçekleşebileceği değerlendiriliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde fiyatın 100 bin dolara ulaşması için yaklaşık altı haftalık görece dar bir zaman aralığı bulunuyor. ABD’deki bir sonraki federal genel seçim 3 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

Will Meade, Bitcoin’in günlük grafiğinde görülen yapının yükselişin devamına işaret eden klasik bir yüksek ve sıkı bayrak formasyonu olduğunu düşünüyor.

Bitcoin şu sıralarda yaklaşık 76.500 ile 77.500 dolar aralığında işlem görüyor. Bu nedenle 100 bin dolara ulaşılması, mevcut seviyelerden kayda değer bir yükseliş anlamına gelecek. Piyasanın en büyük varlığı olan Bitcoin, 6 Ekim 2025’te gördüğü 126.198 dolarlık zirvenin de halen belirgin biçimde altında kalıyor. Güncel seviyeler, bu tepenin yaklaşık yüzde 39 gerisine işaret ediyor.

Yatay seyir zayıflık olarak görülmüyor

Meade’in olumlu beklentisinin merkezinde teknik görünüm yer alıyor. Bayrak formasyonu genellikle güçlü bir yükselişin ardından oluşuyor. İlk sert hareket, işlemcilerin “bayrak direği” olarak adlandırdığı bölümü meydana getiriyor. Fiyat, bu yükselişin hemen ardından sert biçimde geri çekilmek yerine dar bir aralıkta yatay ya da sınırlı düşüşle dengelenirse, bu süreç konsolidasyon olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin, son dönemde yaşanan dalgalı tabloya rağmen orta ve üst 70 bin dolar bandında görece kontrollü kaldı. 17 Eylül’de 76.400 dolar civarında işlem gören varlık, 18 Eylül’de de benzer seviyelerini korudu. Bu görünüm, bazı piyasa katılımcıları tarafından zayıflık yerine yeni bir yükseliş öncesi soluklanma evresi olarak okunuyor.

Fiyatın sert bir çözülme yaşamadan dar bantta kalması, bazı işlemcilere göre yeni bir yukarı hareket öncesindeki konsolidasyon evresine işaret ediyor.

Ekim ayı beklentileri destekleyen ikinci unsur oldu

100 bin dolar tahminini destekleyen ikinci başlık ise mevsimsel eğilimler oldu. Kripto para piyasasında ekim ayı, Bitcoin’in tarihsel olarak görece güçlü performans gösterdiği dönemlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle piyasa çevrelerinde ay için zaman zaman “Uptober” ifadesi kullanılıyor.

Bununla birlikte mevsimsellik tek başına yükseliş garantisi sunmuyor. Tarihsel eğilimler, belirli dönemlerde piyasaya yön veren bir çerçeve sağlayabilse de fiyat hareketlerinin kesin biçimde tekrar edeceği anlamına gelmiyor. Bu nedenle 100 bin dolar beklentisi, hem teknik formasyonun doğrulanmasına hem de piyasa koşullarının destekleyici kalmasına bağlı olacak.