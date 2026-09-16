Bitcoin’de satış baskısı arttı, 80 bin dolar eşiği zorlaştı

Bitcoin 75.800 dolar civarında işlem görürken, fiyat kısa süreliğine 75.000 dolara yaklaştıktan sonra satış baskısı hız kazandı. Son gerilemede, ABD Senatosu’nun CLARITY Act’i ilerletememesi etkili oldu. Usul oylaması 49’a karşı 50 sonuçlandı ve teklifin bir sonraki aşamaya geçmesi için gereken 60 oy sağlanamadı.

Piyasadaki baskının kaynakları

Bitcoin kısa süre önce 82.000 doların alt bölgesine kadar yükselmişti, ancak bu hareket kalıcı olmadı. CLARITY Act sürecindeki tıkanma, piyasalardaki kırılganlığı artırırken ABD Hazine tahvili getirilerinin yüksek seyri ve ABD Merkez Bankası’nın faiz patikasına ilişkin beklentiler de riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

CLARITY Act, ABD’de dijital varlıklara yönelik düzenleyici çerçevenin netleşmesini hedefleyen bir yasa girişimi olarak öne çıkıyor. Tasarının ilerleyememesi, düzenleme tarafında belirsizliğin kısa vadede sürebileceğine işaret etti.

ABD Senatosu’ndaki usul oylamasında CLARITY Act 60 oya ulaşamadı ve süreç 49’a karşı 50 oyla tıkandı.

Fiyattaki geri çekilme, kaldıraçlı uzun pozisyonlarda geniş çaplı tasfiyeleri de beraberinde getirdi. Böylece kripto piyasasında yüz milyonlarca dolarlık uzun pozisyon silindi. Bu tablo, yükseliş denemelerinin yalnızca vadeli işlemler kaynaklı kaldıraçla değil, doğrudan alımlarla desteklenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

ETF çıkışları ve kritik seviyeler

ABD spot Bitcoin ETF’leri 15 Eylül’de yaklaşık 450 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu rakam, bir önceki işlem gününde görülen toparlanmanın tersine döndüğünü gösterdi. Spot ETF’ler son dönemde Bitcoin için en önemli alım kanallarından biri olduğu için, çıkışların sürmesi 80.000 doların üzerine dönüşü daha da güçleştirebilir.

Spot talep zayıf kaldığında, Bitcoin’in 82.000 dolar çevresindeki direnci aşması zorlaşıyor.

Kısa vadede 77.000 dolar seviyesi yeniden kazanılırsa 80.000 dolara doğru yeni bir deneme gündeme gelebilir. Bu direncin aşılması halinde son olarak görülen 82.000 dolar bölgesi yeniden hedeflenebilir. Buna karşılık 74.000 doların altına inilmesi görünümü belirgin şekilde zayıflatabilir.

Böyle bir senaryoda Bitcoin için 72.000 ile 72.500 dolar aralığına doğru daha derin bir düzeltme riski öne çıkıyor. Piyasanın yönü, hem spot talebin yeniden güç kazanmasına hem de makroekonomik baskıların hafiflemesine bağlı görünüyor.