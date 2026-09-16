BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de satış baskısı arttı, 80 bin dolar eşiği zorlaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 75.800 dolar civarına gerilerken satış baskısı güç kazandı.
  • 📉 ABD Senatosu CLARITY Act'i ilerletemedi ve piyasadaki baskı arttı.
  • 💸 15 Eylül'de spot ETF'lerden 450 milyon dolar çıktı ve $BTC için talep zayıfladı.
  • 📊 77.000 doların geri alınması 80.000 dolar yolunu açabilir, 74.000 doların kaybı ise riski büyütebilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin 75.800 dolar civarında işlem görürken, fiyat kısa süreliğine 75.000 dolara yaklaştıktan sonra satış baskısı hız kazandı. Son gerilemede, ABD Senatosu’nun CLARITY Act’i ilerletememesi etkili oldu. Usul oylaması 49’a karşı 50 sonuçlandı ve teklifin bir sonraki aşamaya geçmesi için gereken 60 oy sağlanamadı.

İçindekiler
1 Piyasadaki baskının kaynakları
2 ETF çıkışları ve kritik seviyeler

Piyasadaki baskının kaynakları

Bitcoin kısa süre önce 82.000 doların alt bölgesine kadar yükselmişti, ancak bu hareket kalıcı olmadı. CLARITY Act sürecindeki tıkanma, piyasalardaki kırılganlığı artırırken ABD Hazine tahvili getirilerinin yüksek seyri ve ABD Merkez Bankası’nın faiz patikasına ilişkin beklentiler de riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

CLARITY Act, ABD’de dijital varlıklara yönelik düzenleyici çerçevenin netleşmesini hedefleyen bir yasa girişimi olarak öne çıkıyor. Tasarının ilerleyememesi, düzenleme tarafında belirsizliğin kısa vadede sürebileceğine işaret etti.

ABD Senatosu’ndaki usul oylamasında CLARITY Act 60 oya ulaşamadı ve süreç 49’a karşı 50 oyla tıkandı.

Fiyattaki geri çekilme, kaldıraçlı uzun pozisyonlarda geniş çaplı tasfiyeleri de beraberinde getirdi. Böylece kripto piyasasında yüz milyonlarca dolarlık uzun pozisyon silindi. Bu tablo, yükseliş denemelerinin yalnızca vadeli işlemler kaynaklı kaldıraçla değil, doğrudan alımlarla desteklenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

ETF çıkışları ve kritik seviyeler

ABD spot Bitcoin ETF’leri 15 Eylül’de yaklaşık 450 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu rakam, bir önceki işlem gününde görülen toparlanmanın tersine döndüğünü gösterdi. Spot ETF’ler son dönemde Bitcoin için en önemli alım kanallarından biri olduğu için, çıkışların sürmesi 80.000 doların üzerine dönüşü daha da güçleştirebilir.

Spot talep zayıf kaldığında, Bitcoin’in 82.000 dolar çevresindeki direnci aşması zorlaşıyor.

Kısa vadede 77.000 dolar seviyesi yeniden kazanılırsa 80.000 dolara doğru yeni bir deneme gündeme gelebilir. Bu direncin aşılması halinde son olarak görülen 82.000 dolar bölgesi yeniden hedeflenebilir. Buna karşılık 74.000 doların altına inilmesi görünümü belirgin şekilde zayıflatabilir.

Böyle bir senaryoda Bitcoin için 72.000 ile 72.500 dolar aralığına doğru daha derin bir düzeltme riski öne çıkıyor. Piyasanın yönü, hem spot talebin yeniden güç kazanmasına hem de makroekonomik baskıların hafiflemesine bağlı görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Senato oylaması sonrası kripto piyasasında satış baskısı arttı

Saylor, CLARITY Act başarısız olsa da Bitcoin büyümesinin süreceğini söyledi

ABD Senatosu CLARITY Act’i ilerletmeyince Bitcoin 76 bin doların altına indi

Bitcoin ETF’lerinde hazirandan bu yana en büyük günlük çıkış gerçekleşti

ABD Senatosu CLARITY yasasını ilerletmedi, kripto piyasası düştü

BlackRock, 20 günde 1,08 milyar dolarlık Bitcoin aldı

Bitcoin’de satış baskısı sürerken 76 bin dolar desteği korunuyor

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı 1.000 Dolar 20.000 Dolara Dönüşebilir mi? TRUMP ve Cashcat Hareketlenirken Gözler Apeing’e Çevriliyor
Bir Sonraki Yazı FED faizi 25 baz puan artırarak %4’e yükseltti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Senato oylaması sonrası XRP sert düştü, ETF’ler 1,1 milyar coin tuttu
RIPPLE (XRP)
FED faizi 25 baz puan artırarak %4’e yükseltti
Ekonomi
Lost your password?