1.000 Dolar 20.000 Dolara Dönüşebilir mi? TRUMP ve Cashcat Hareketlenirken Gözler Apeing’e Çevriliyor

Ya meme coin piyasasındaki bir sonraki büyük fırsat, piyasanın geneli farkına varmadan hareketlenmeye başladıysa? Yatırımcılar Official Trump Coin ve Cashcat’in son fiyat hareketlerini takip ederken, 2026’nın en iyi meme coin ön satışını bulma arayışı, daha erken katılım imkânı sunan projelere ilgiyi artırıyor. Apeing şu anda 4. aşamada ve token fiyatı 0,0005 dolar seviyesinde. Bir sonraki aşamada ise fiyat 0,00055 dolara yükselecek.

Aşamalı ön satışlarda zamanlamayı önemseyen alıcılar için bu fark önemli. Apeing’in mevcut aşamaya ayırdığı tokenlar satışa açıkken, sonraki aşamalarda fiyatın yükselmesi planlanıyor. Açıklanan listeleme fiyatının 0,01 dolar olması, Official Trump Coin ve Cashcat’in mevcut piyasa hareketliliğinin yanında Apeing’i erken katılım fırsatıyla öne çıkarıyor.

2026’nın En İyi Meme Coin Ön Satışı: Apeing’de Süreç Başladı

Bir proje, piyasaya çıkmayı bekleyen bir fikir olmaktan çıktığında, 2026’nın en iyi meme coin ön satışına ilişkin tartışmalar da daha ilgi çekici hâle geliyor. Apeing ön satışı devam ediyor. “Banana Hoarders” adı verilen 4. aşamada tokenlar 0,0005 dolardan sunuluyor. Şimdiye kadar 450 milyondan fazla token satılırken, toplanan fon 95.000 doları, token sahibi sayısı ise 345’i aştı.

Bir sonraki aşamada token fiyatı 0,00055 dolara çıkacak. Bu da mevcut fiyattan alım imkânını içinde bulunulan aşamayla sınırlıyor. Apeing’in açıkladığı 0,01 dolarlık listeleme hedefi ile mevcut ön satış fiyatı arasında da önemli bir fark bulunuyor. Potansiyel olarak 1.000 kat değer kazanabilecek bir coin arayanlar açısından, projenin henüz erken aşamada olması ilginin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Apeing yalnızca fiyatın aşamalar boyunca yükselmesine dayanmıyor. Proje, topluluğu deneyimin bir parçası hâline getiren mekanizmalarla katılımı ön plana çıkarıyor. Staking seçeneklerinde yıllık yüzde 10, yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 85 getiri oranları (APY) sunuluyor. Ape Referral referans sistemi ise alıcılara yüzde 10 ek token sağlarken, onları davet edenleri de yüzde 10 ile ödüllendiriyor.

Bunlara ek olarak Ape Wars, projenin yüksek risk almaya açık “degen” kültürünü etkileşimli bir topluluk deneyimine taşımayı amaçlayan, rekabete dayalı bir özellik olarak öne çıkıyor. Apeing, yalnızca bir token sunup ilgi görmeyi beklemek yerine, token sahiplerine $APEING ekosistemine katılabilecekleri farklı yollar sağlıyor.

2026’nın En İyi Meme Coin Ön Satışı: 4. Aşamaya Katılım Süresi Sınırlı

2026’nın en iyi meme coin ön satışı arayışında öne çıkan mevcut fırsat, basit bir mekanizmaya dayanıyor: 4. aşamanın kendine ait token tahsisi, fiyatı ve bitiş noktası var. Bu aşama kapandığında, bir sonraki aşamada fiyat 0,00055 dolara yükselecek. Tamamlanan aşamalarda satılmayan tokenların yakılacağı belirtiliyor. Bu da ön satış yapısına arzı azaltan bir mekanizma daha ekliyor.

Apeing’in toplam arzı 16,75 milyar $APEING ile sınırlandırılmış durumda. Bunun yüzde 40’ı, yani 6,7 milyar token, ön satışa ayrılıyor. Ethereum üzerinde ERC-20 standardında geliştirilen tokenın toplam arzının yüzde 10’u ise 18 ay kilitli kalacak şekilde likiditeye tahsis ediliyor. Proje ayrıca ekibe ayrılan payın yüzde 1 ile sınırlı olduğunu, bu tokenların bir yıl kilitli kaldıktan sonra altı ay boyunca kademeli olarak serbest bırakılacağını belirtiyor.

Apeing $APEING Satın Alma Senaryosu

Gösterge Tutar Satın alma tutarı 1.000 dolar Mevcut aşamadaki fiyat 0,0005 dolar Yaklaşık $APEING miktarı 2.000.000 Açıklanan listeleme fiyatı 0,01 dolar Listeleme fiyatına göre teorik değer 20.000 dolar Potansiyel yatırım getirisi %1.900

Hesaplamalar, işlem ücretleri hariç tutularak açıklanan 0,01 dolarlık listeleme fiyatı üzerinden yapılmıştır.

Apeing Ön Satışına Nasıl Katılabilirsiniz?

Apeing meme coin ön satışına katılmak için izlenmesi gereken adımlar oldukça basit.

Cüzdanınızı bağlayın: MetaMask veya Trust Wallet gibi standart bir Ethereum cüzdanı kullanın. Akıllı cüzdanlar ve geçiş anahtarı (passkey) kullanan cüzdanlar desteklenmiyor. Ödeme yönteminizi seçin: Desteklenen kripto para birimleriyle veya Visa/Mastercard ile ödeme yapın. Kartla yapılan alımlarda da bir Ethereum cüzdanının bağlı olması gerekiyor. Tutarı girin: Harcamak istediğiniz tutarı veya satın almak istediğiniz $APEING miktarını belirtin. Satın almayı tamamlayın: Ödeme bilgilerini, para birimini ve bağlı cüzdanı kontrol edin. Ardından “Buy Now” seçeneğine tıklayarak işlemi veya kart ödemesini onaylayın. Referans kodunuzu etkinleştirin: En az 25 dolarlık bir alım yaptığınızda kişisel referans kodunuz etkinleşir.

Ön satıştan satın alınan $APEING tokenları, alım sırasında kullanılan cüzdanla kalıcı olarak ilişkilendirilir. Cüzdanınızın kurtarma ifadesini veya özel anahtarlarını asla paylaşmayın.

Official TRUMP Yüzde 4,67 Gerilerken Piyasa Değeri 514 Milyon Dolara Yakın Seyrediyor

Official TRUMP (TRUMP), son 24 saatte yüzde 4,67 düşüşle yaklaşık 1,88 dolardan işlem görürken, piyasa değeri yaklaşık 513,6 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. İşlem hacmi, tokenın piyasa değerinin yarısından fazlasına karşılık gelen 273,6 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde TRUMP, 1,85 dolar ile 2,00 dolar arasında işlem gördü.

Token, Ocak 2025’te kaydettiği 75,35 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin oldukça altında kalmaya devam ediyor. Mevcut fiyat, bu rekor seviyenin yaklaşık yüzde 97,5 altında bulunuyor. TRUMP’ın yaklaşık 1 milyarlık toplam arzının 273,13 milyonu dolaşımda ve token sahibi sayısı 666.000’in üzerinde. Tam seyreltilmiş değerlemesi yaklaşık 1,88 milyar dolar olan tokenın fiyatı, Ocak 2025’te görülen 1,21 dolarlık tüm zamanların en düşük seviyesinin üzerinde kalıyor.

Cash Cat Yüzde 1,31 Yükselirken İşlem Hacmi 25 Milyon Dolara Ulaştı

Cash Cat (CASHCAT), son 24 saatte yüzde 1,31 yükselişle yaklaşık 0,1559 dolardan işlem görürken, piyasa değeri yaklaşık 155,9 milyon dolara ulaştı. İşlem hacmi yaklaşık 25,3 milyon dolar olurken, token gün içinde 0,151 dolar ile 0,169 dolar arasında hareket etti. CASHCAT, 4 Eylül’de kaydettiği 0,3131 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 50,8 altında bulunuyor.

CASHCAT’in toplam arzı ve dolaşımdaki arzı 1 milyar token seviyesinde. Tam seyreltilmiş değerlemesi ise yaklaşık 154,9 milyon dolar. Token, 1 Temmuz’da gördüğü 0,0007991 dolarlık tüm zamanların en düşük seviyesinden bu yana da önemli ölçüde yükseldi. Son 24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin yaklaşık yüzde 16,4’üne karşılık gelen CASHCAT, yatırımcılar son fiyat hareketlerini izlerken kayda değer bir piyasa hareketliliği sergilemeyi sürdürüyor.

Sonuç

Official Trump Coin ve Cashcat, meme coin piyasasının farklı yönlerini temsil ediyor. Her iki token da hâlihazırda işlem görüyor ve ölçülebilir bir piyasa hareketliliği oluşturuyor. Apeing ise devam eden ön satışı, topluluk katılımı ve aşamalı token satışıyla farklı bir noktadan piyasaya giriyor.

Apeing’in mevcut ön satış aşaması devam ediyor ancak 4. aşama süresiz olarak açık kalmayacak. 0,0005 dolarlık fiyat yalnızca mevcut aşama için geçerli; sonraki aşamalarda fiyat daha yüksek olacak. 2026’nın en iyi meme coin ön satışını veya potansiyel olarak 1.000 kat değer kazanabilecek bir coin arayanlar için mevcut dönemi özellikle önemli kılan unsur da bu aşamalı ilerleyiş.

Apeing, yalnızca bir işlem sembolünden fazlasını isteyen yatırımcılara hitap ediyor. Staking ödülleri, Ape Referral ve Ape Wars aracılığıyla proje, token mekanizmalarını katılım ve topluluk içi rekabetle bir araya getiriyor. Mevcut aşamadaki satışlar sürüyor ve bir sonraki aşamada fiyat yükselecek. Dördüncü aşama açık, fiyat 0,0005 dolar ve sonraki aşamanın fiyatı 0,00055 dolar. Apeing’e mevcut aşamanın fiyatından katılmak isteyenler için fırsat penceresi şu anda açık.

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2026’nın En İyi Meme Coin Ön Satışı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

2026’nın en iyi meme coin ön satışı hangisi?

Apeing’in ön satışı şu anda 4. aşamada, 0,0005 dolarlık fiyatla devam ediyor. Sonraki aşamalarda daha yüksek fiyatlar planlanırken, açıklanan listeleme fiyatı 0,01 dolar seviyesinde bulunuyor.

Official Trump Coin hâlâ işlem görüyor mu?

Evet. Paylaşılan piyasa verilerine göre Official TRUMP, 666.000’den fazla token sahibi ve 273,6 milyon dolarlık 24 saatlik işlem hacmiyle yaklaşık 1,88 dolardan işlem görüyordu.

Cashcat hangi fiyattan işlem görüyor?

Paylaşılan verilere göre Cash Cat, yaklaşık 0,1559 dolardan işlem görüyordu. Piyasa değeri yaklaşık 155,9 milyon dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 25,3 milyon dolardı.

Apeing ön satışı hangi aşamada?

Apeing’in devam eden ön satışı, şu anda “Banana Hoarders” adı verilen 4. aşamada. Bu aşamada fiyat 0,0005 dolar; bir sonraki aşamada ise 0,00055 dolar olacak.

Apeing hangi staking ödüllerini sunuyor?

Apeing, yıllık yüzde 10, yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 85 getiri oranları sunan kademeli staking seçenekleri sağlıyor. Bu seçenekler, $APEING ekosistemine ön satışın ötesinde bir katılım imkânı ekliyor.

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