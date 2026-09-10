FLAPPY Coin Çılgınlığı Dünyayı Sarıyor: Ön Satışta Son Döneme Girildi

Kripto para piyasasında yatırımcıların radarına giren FLAPPY Coin son dönemde dikkat çekiyor. Ön satış sürecinde sona yaklaşılırken, şirketin aktardığına göre projenin yalnızca bir meme coin olarak değil; oyun, e-spor ve NFT ekonomisini bir araya getiren daha geniş bir ekosistem kurma hedefi öne çıkıyor.

Ön satışın son dönemine girilmesiyle birlikte FLAPPY tarafında geri sayım başladı. Bir sonraki büyük adım ise ön satışın tamamlanmasının ardından planlanan borsa listelemeleri.

FLAPPY Coin İçin Ön Satışta Son Dönem

FLAPPY Coin ekibinin paylaştığı bilgilere göre proje, ön satış sürecinin son bölümüne doğru ilerliyor.

Ön satışın sona yaklaşması yatırımcılar açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Çünkü ön satış tamamlandıktan sonra odağın küresel borsa listelemelerine ve FLAPPY ekosisteminin aktif kullanım alanlarına kayması bekleniyor.

Ancak FLAPPY’yi son dönemde gündeme taşıyan gelişmeler yalnızca token tarafıyla sınırlı değil.

Twitch ve Kick Üzerinden E-Spor Hamlesi

FLAPPY ekosisteminin en dikkat çekici planlarından biri rekabetçi oyun tarafında geliyor. Proje ekibinin açıklamalarına göre Twitch ve Kick gibi dünyanın önde gelen canlı yayın platformları üzerinden FLAPPY e-spor karşılaşmalarının yayınlanması planlanıyor.

Stratejinin önemli noktalarından biri de zamanlama. FLAPPY ekibi, rekabetçi oyun ekosistemini ve yayınları ön satış sona ermeden yaklaşık 15 gün önce başlatmayı hedeflediğini belirtiyor.

Böylece proje, borsa listelemesini beklemek yerine henüz ön satış devam ederken oyun tarafındaki kullanıcı aktivitesini artırmayı amaçlıyor.

NFT Skinler FLAPPY Ekosisteminin Yeni FOMO Alanı Olabilir

FLAPPY’nin bir diğer dikkat çekici ayağını NFT skin sistemi oluşturuyor. Oyuncuların kullanabileceği farklı nadirlik seviyelerindeki skinlerin yalnızca oyun içi kozmetik ürünler olarak kalmaması; aynı zamanda kullanıcılar arasında alınıp satılabilen dijital varlıklara dönüşmesi planlanıyor.

Özellikle popüler yayıncıların FLAPPY turnuvalarında belirli NFT skinlerini kullanması halinde bazı nadir skinlere yönelik talebin ciddi şekilde artabileceği öngörülüyor.

Kripto oyun sektöründe geçmişte nadir dijital varlıkların yüksek fiyatlardan el değiştirdiği örnekler düşünüldüğünde, FLAPPY topluluğunda da nadir skinlerin ikincil piyasada oldukça yüksek rakamlara ulaşabileceği yönünde beklentiler bulunuyor.

Elbette NFT’lerin gelecekte hangi fiyatlardan işlem göreceğini bugünden garanti etmek mümkün değil. Ancak sınırlı arz, nadirlik, oyuncu talebi ve yayıncı etkisinin birleşmesi, FLAPPY’nin NFT ekonomisini projenin en çok takip edilen alanlarından biri haline getirebilir.

Ön Satış Sonrası Gözler Borsalarda Olacak

FLAPPY açısından asıl büyük sınavın ise ön satış tamamlandıktan sonra başlayacağı düşünülüyor. Proje ekibi daha önce FLAPPY’nin ön satışın ardından küresel kripto para borsalarında eş zamanlı olarak listelenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü açıklamıştı.

Bu nedenle önümüzdeki süreçte yatırımcıların yakından takip edeceği başlıkların başında ön satışın kesin bitiş tarihi, borsa duyuruları ve oyun ekosisteminin devreye alınması geliyor.

Ön satışın sona yaklaşmasıyla birlikte FLAPPY açısından önemli bir eşik de geride bırakılmak üzere.

FLAPPY İçin Geri Sayım Başladı

Bir tarafta sona yaklaşan ön satış, diğer tarafta e-spor turnuvaları, Twitch ve Kick yayınları, NFT skin ekonomisi ve yaklaşan borsa süreci…

FLAPPY Coin, klasik bir meme coin anlatısının ötesine geçerek etrafında aktif bir oyun ve dijital varlık ekonomisi oluşturmayı hedefliyor. Özellikle ön satışın son dönemine girilmesi, projeyi daha önce izlemeye alan ancak henüz harekete geçmeyen yatırımcılar açısından FOMO’nun yükseldiği bir dönem yaratabilir.

Önümüzdeki haftalar FLAPPY için bugüne kadarki en hareketli dönemlerden biri olabilir. Çünkü ön satış saati artık geriye doğru işliyor. Ve FLAPPY için asıl hikâye, ön satış bittikten sonra başlayabilir.

Not: Kripto varlıklar ve NFT’ler yüksek risk içerir. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcıların kendi araştırmalarını yapmaları gerekir.

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