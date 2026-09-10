Brian Armstrong, Bitcoin için 2030’da 400 bin doları makul gördü

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, CNBC’nin Squawk Box Asia programında kripto piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Armstrong, ABD’de gündemdeki Clarity Act düzenlemesinin sektöre daha net bir çerçeve sağlayabileceğini söylerken, Bitcoin‘de son düşüş döngüsünün dip seviyesinin geride kalmış olabileceğini belirtti.

2030 hedefi ve düzenleme vurgusu

Armstrong, Bitcoin’in 2030 yılına kadar 400 bin dolara ulaşmasının hala makul bir hedef olup olmadığı sorusuna olumlu yanıt verdi. Uzun vadeli iyimserliğini teknik etkenlere ve düzenleyici alanda atılabilecek adımlara bağlayan Armstrong, özellikle daha açık kuralların piyasa üzerinde destekleyici etki yaratabileceğini ifade etti.

Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para platformlarından biri olarak öne çıkıyor ve şirket uzun süredir düzenleyici belirsizliğin azalmasının sektörün kurumsal ölçekte büyümesini hızlandırabileceğini savunuyor.

Brian Armstrong, Bitcoin için 2030’da 400 bin dolar seviyesinin makul bir hedef olmaya devam ettiğini ve düzenleyici netliğin bu görünümü destekleyebileceğini vurguladı.

Döngü analizi ve dip görüşü

Armstrong, Bitcoin’deki fiyat hareketlerini yaklaşık dört yıllık döngüler çerçevesinde değerlendirdi. Bu yapıda önce güçlü bir yükseliş, ardından coşkulu bir dönem ve sonrasında yaklaşık bir yıl süren gerileme evresi görüldüğünü söyleyen Armstrong, son düşüş döneminin de bir yıllık eşiği aştığını kaydetti.

Bu nedenle mevcut döngüde dip seviyenin görülmüş olabileceğini düşünen Armstrong, 1 Temmuz 2026’da 57.717 doların altına inen Bitcoin’in daha sonra yeniden 60 bin dolar bölgesinin üzerine çıkmasını bu görüşüne dayanak gösterdi. Armstrong, yatırımcıların Clarity Act sürecini ve bu süreçten sonra gelebilecek olası kural düzenlemelerini yakından izleyeceğini dile getirdi.

Armstrong, kripto piyasasında düşüş evrelerinin çoğu zaman yaklaşık bir yıl sürdüğünü, bu nedenle son döngüde Bitcoin’in dip seviyesinin oluşmuş olabileceğini düşünüyor.

Halving beklentisi öne çıktı

Armstrong, bir sonraki Bitcoin yarılanmasının fiyat üzerinde önceden etkili olabileceğini de söyledi. Bitcoin ağında madenci ödülünü yarıya indiren bu mekanizmanın geçmiş dönemlerde fiyat beklentilerini güçlendirdiğine dikkat çekti. Bir sonraki yarılanmanın Nisan 2028 ortasında, 1.050.000 blok yüksekliğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Armstrong, önümüzdeki bir ila iki yıllık döneme ilişkin görünümünün de olumlu olduğunu belirtti. Küresel tahvil piyasalarındaki baskıya rağmen Bitcoin için yukarı yönlü alan bulunduğunu savunan Armstrong, piyasanın hem düzenleme hem de döngüsel yapı tarafından desteklenebileceği görüşünü paylaştı.

Güncel fiyat görünümü

Bitcoin, son 24 saatte %1,21 yükselerek 79.070 dolara çıktı. En büyük kripto para, 3 Eylül 2026 tarihinde 82.283 dolara kadar yükselmişti. Armstrong’un değerlendirmeleri, fiyatın 80 bin doların altında seyrettiği bir dönemde uzun vadeli beklentilerin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.